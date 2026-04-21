Entre el celular y la infancia la Ciudad impulsa un cambio cultural

En un contexto donde la tecnología avanza a una velocidad que muchas veces desborda a las familias, crece en la Ciudad una iniciativa que busca poner un freno estratégico: retrasar el acceso de chicos y chicas a los celulares y a las redes sociales.

La propuesta, impulsada como un compromiso colectivo entre padres, apunta a resguardar el desarrollo emocional, mejorar la concentración y fortalecer los vínculos en una etapa clave del crecimiento.

“Cuando el compromiso es compartido con el entorno, es más fácil sostener límites”, sostienen desde la iniciativa, que pone el foco en una problemática cada vez más extendida.

La presión social, muchas veces ejercida entre pares, empuja a una incorporación temprana de dispositivos que no siempre es acompañada por la madurez necesaria.

En ese escenario, la idea de acordar reglas comunes entre familias aparece como una herramienta concreta para reducir tensiones y ordenar hábitos.

El programa propone postergar la entrega del primer celular al menos hasta el inicio de la escuela secundaria, una etapa en la que se presume mayor autonomía y capacidad de gestión del uso digital.

Además, se promueve establecer una edad mínima para el ingreso a redes sociales, plataformas que, si bien son parte del ecosistema cotidiano, también presentan riesgos vinculados a la exposición, la comparación constante y la sobreestimulación.

No se trata solo de una recomendación aislada, sino de un enfoque integral. La propuesta incluye talleres presenciales y virtuales destinados a madres y padres, donde se brindan herramientas para acompañar este proceso sin caer en prohibiciones rígidas ni en permisividades extremas.

En esos espacios se abordan temas como el impacto de las pantallas en el sueño, la atención sostenida y la construcción de la identidad en la infancia y la adolescencia.

Diversos estudios vienen señalando que el uso intensivo de dispositivos en edades tempranas puede afectar la capacidad de concentración, generar dependencia y alterar los patrones de descanso.

A eso se suma la incidencia en las habilidades sociales: menos interacción cara a cara, menor tolerancia a la frustración y una necesidad constante de estímulos.

Frente a este diagnóstico, la iniciativa busca recuperar tiempos y espacios libres de pantallas como condición necesaria para un desarrollo más equilibrado.

El acuerdo entre familias funciona, además, como un respaldo colectivo. No es lo mismo imponer un límite en soledad que hacerlo en un entorno donde otros adultos sostienen criterios similares.

De esta manera, se reduce el clásico argumento del “todos lo tienen” y se construye una red de contención que facilita la coherencia en la crianza.

La propuesta puede firmarse tanto de manera presencial como virtual, lo que amplía su alcance y permite que más familias se sumen.

También hay un componente cultural en juego. La naturalización del uso temprano de tecnología responde, en parte, a la propia dinámica adulta, donde el celular se volvió una extensión del cuerpo.

Revisar ese hábito implica, en muchos casos, que los propios padres replanteen sus conductas para convertirse en modelos consistentes.

Porque, en definitiva, no alcanza con regular el acceso de los chicos si el entorno inmediato no acompaña con prácticas saludables.

El desafío no es menor. Implica negociar, explicar, sostener decisiones y, sobre todo, construir acuerdos que trasciendan lo individual.

Sin embargo, quienes impulsan esta iniciativa coinciden en que los beneficios son claros: chicos más presentes, con mayor capacidad de atención, mejores vínculos y una relación más consciente con la tecnología cuando finalmente se incorpora.