Flora nativa y huertas urbanas: la apuesta verde de la Ciudad

El Centro de Información y Formación Ambiental volvió a poner en marcha sus programas de voluntariado gratuitos para el otoño con una propuesta concreta: formar vecinos en acción ambiental mientras se recuperan ecosistemas urbanos y se produce alimento de manera sustentable.

La convocatoria, abierta a mayores de 18 años, combina capacitación técnica con trabajo en territorio y apunta a reforzar una agenda que en la Ciudad gana cada vez más centralidad.

“La idea es que quien se acerque no solo aprenda, sino que también sea parte de una transformación visible en su entorno”, explican desde el espacio, donde destacan que el voluntariado funciona como una puerta de entrada a prácticas ambientales que luego pueden replicarse en otros ámbitos.

En ese sentido, remarcan que la formación incluye contenidos teóricos y prácticos, con acompañamiento permanente de personal especializado.

En el corazón de la propuesta aparece el Voluntariado de Flora Nativa, que se desarrolla en el Vivero de Flora Autóctona. Allí, los participantes se sumergen en el universo de las especies locales, fundamentales para sostener la biodiversidad en una ciudad atravesada por el cemento.

Durante las jornadas, se combinan charlas sobre restauración ecológica con tareas concretas: siembra, repique, trasplante y organización de ejemplares según el calendario estacional.

El objetivo no es menor: producir plantas que luego serán utilizadas en la recuperación de espacios degradados, una problemática creciente en áreas urbanas densamente pobladas.

A la par, el Voluntariado de Agricultura Urbana ofrece una experiencia complementaria que conecta la producción de alimentos con la innovación tecnológica.

El predio cuenta con 400 metros cuadrados de cultivo en suelo y 300 metros lineales de sistemas hidropónicos, una combinación que permite optimizar recursos y maximizar rendimientos.

Cada jornada arranca con una introducción teórica sobre prácticas sustentables y continúa con el mantenimiento de los cultivos, donde los voluntarios participan activamente en el cuidado de las plantas.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es su impacto social. Parte de la cosecha se reparte entre quienes participan, pero una porción significativa se destina a comedores comunitarios de la zona.

Este circuito refuerza la idea de que la sustentabilidad no se limita al cuidado ambiental, sino que también implica una distribución más equitativa de los recursos.

En un contexto donde la inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío, este modelo aparece como una alternativa concreta y replicable.

El enfoque integral del programa no solo apunta a generar conciencia, sino también a construir habilidades.

Quienes participan adquieren conocimientos que van desde técnicas de cultivo hasta nociones de restauración ecológica, pasando por la comprensión del rol de la flora nativa en los ecosistemas urbanos.

Esta formación práctica resulta clave para quienes buscan involucrarse en iniciativas ambientales o incluso proyectar un desarrollo profesional en el área.

En términos logísticos, la organización insiste en algunas recomendaciones básicas: asistir con calzado cómodo, protector solar, repelente y una botella de agua reutilizable.

Además, todas las actividades al aire libre quedan sujetas a las condiciones climáticas, por lo que se suspenden en caso de lluvia. Son detalles menores, pero necesarios para garantizar una experiencia segura y provechosa.

La reactivación de estos programas llega en un momento donde la agenda ambiental gana espacio en la discusión pública, impulsada tanto por la urgencia climática como por una mayor conciencia ciudadana.

En ese escenario, propuestas como las del CIFA funcionan como un puente entre la teoría y la acción, permitiendo que más personas se involucren de manera directa.