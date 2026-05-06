La Ciudad eliminó 272 estacionamientos Truchos para personas con discapacidad

La Ciudad salió a depurar uno de los puntos más sensibles del uso del espacio público: los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

En una revisión que ya arroja cifras concretas, el Gobierno porteño detectó y eliminó cientos de permisos irregulares, en un intento por ordenar un sistema que, con el paso del tiempo, había acumulado inconsistencias, abusos y falta de control.

“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos.

Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una definición que marca el tono de la medida.

La intervención, que forma parte de una política más amplia de ordenamiento urbano, puso el foco en un universo de aproximadamente 4.000 espacios reservados distribuidos en distintos barrios porteños.

Según los datos oficiales, de los 272 lugares removidos, el 76% correspondía a permisos vencidos, deteriorados o directamente fuera de uso.

En muchos casos, los titulares nunca realizaron la renovación obligatoria, lo que dejó esos espacios en una suerte de limbo administrativo.

Pero el dato más sensible aparece en otro segmento: un 11% de los permisos estaban asociados a personas fallecidas.

Es decir, lugares que seguían ocupando espacio público sin justificación legal, evidenciando fallas en los mecanismos de actualización del sistema.

A esto se suma un 9% de reservas adulteradas —con documentación falsificada o alterada— y un 4% que directamente no contaban con ningún tipo de aval oficial.

En la práctica, lo que se busca es recuperar disponibilidad real para quienes efectivamente necesitan estos espacios.

Porque detrás de cada lugar ocupado de manera irregular hay una persona con discapacidad que ve restringido su acceso a un derecho básico: estacionar cerca de su destino en condiciones adecuadas.

La medida, en ese sentido, no solo apunta al control, sino también a la equidad en el uso del espacio urbano.

El operativo de revisión también deja al descubierto una problemática estructural: la falta de actualización periódica y la escasa fiscalización histórica en algunos sectores.

Durante años, distintos permisos quedaron vigentes más allá de su validez real, generando una distorsión en la asignación de estos espacios. Ahora, con un enfoque más activo, el Gobierno porteño intenta corregir ese desfasaje.

Desde la administración sostienen que este tipo de controles continuará en el tiempo, con el objetivo de mantener un padrón actualizado y evitar nuevas irregularidades.

Además, remarcan que el proceso no implica una reducción de derechos, sino todo lo contrario: garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

En paralelo, la política se inscribe en una estrategia más amplia que pone el eje en el ordenamiento del espacio público, un tema que en los últimos años ganó centralidad en la agenda porteña.

La reorganización de estacionamientos, veredas, carriles y zonas de circulación forma parte de una lógica que busca optimizar el uso de cada metro cuadrado en una ciudad con alta densidad y demanda constante.

También hay un componente simbólico en la medida. El mensaje oficial apunta a reforzar la idea de cumplimiento de normas y a desalentar prácticas irregulares que, aunque puedan parecer menores, terminan afectando el funcionamiento general del sistema urbano.

En ese sentido, la frase “basta de vivos” no es casual: busca interpelar directamente a quienes se aprovechan de vacíos o controles laxos.

A futuro, el desafío será sostener estos controles en el tiempo y mejorar los mecanismos de validación y renovación de permisos.

La digitalización de trámites, el cruce de datos con registros civiles y un sistema de inspección más ágil aparecen como herramientas clave para evitar que el problema vuelva a repetirse.

Lo cierto es que la depuración de estos 272 espacios marca un punto de partida. No resuelve por completo la problemática, pero sí establece un precedente claro: el espacio público, especialmente cuando está destinado a sectores vulnerables, requiere control, actualización constante y una gestión activa que priorice la transparencia y la equidad.