Cayó una banda tras una persecución desde Villa Devoto hasta La Tablada

La secuencia fue cinematográfica, pero ocurrió a plena luz del día y en medio de una investigación policial real.

Dos delincuentes acusados de cometer robos contra vehículos estacionados en el barrio porteño de Villa Devoto fueron detenidos tras una persecución que terminó en el conurbano bonaerense, luego de que el sistema del Anillo Digital detectara el auto en el que escapaban.

Uno de los sospechosos, además, intentó evitar su captura escondiéndose dentro de la cucha de un perro en la vivienda de una vecina de La Tablada.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena la coordinación entre las cámaras de monitoreo urbano y los controles vehiculares de la Ciudad, en una causa que incluyó persecución, fuga a pie, un vehículo con pedido de secuestro y dos hombres con antecedentes penales.

La imagen del ladrón oculto dentro de una casilla de perro para escapar de la Policía terminó siendo uno de los detalles más llamativos de una investigación que comenzó en las calles tranquilas de Villa Devoto y concluyó varios kilómetros más allá de la General Paz.

Todo comenzó cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron el robo a un vehículo estacionado en la intersección de Mercedes y Asunción.

Según reconstruyeron los investigadores, los delincuentes actuaron con rapidez y escaparon inmediatamente después de sustraer distintas pertenencias del interior del automóvil.

Las cámaras permitieron seguir el recorrido de los sospechosos y establecer que se movilizaban en un Ford Fiesta azul.

Con esos datos, la Policía de la Ciudad emitió una alerta al sistema del Anillo Digital, una herramienta tecnológica utilizada para identificar vehículos involucrados en delitos o con impedimentos legales para circular.

Minutos después, el automóvil fue detectado sobre la avenida General Paz, a la altura de la bajada de Avenida de los Corrales.

Los patrulleros se desplazaron hacia la zona y dieron la orden de detención para identificar a los ocupantes, pero lejos de detenerse, los sospechosos aceleraron y escaparon hacia el territorio bonaerense.

La persecución se extendió hasta Villa Insuperable, en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza. En medio de la fuga, los delincuentes abandonaron el vehículo en la esquina de Colón y Reconquista y continuaron la huida a pie por distintas calles del barrio.

Uno de ellos, de 27 años, fue capturado pocos metros después por efectivos que participaban del operativo cerrojo.

Sin embargo, el segundo sospechoso logró desaparecer momentáneamente y los policías comenzaron a rastrillar la zona para intentar localizarlo.

Mientras realizaban la inspección del vehículo abandonado, una vecina se acercó a los agentes y aportó un dato clave: un hombre extraño se había metido dentro de su propiedad.

Los efectivos ingresaron al lugar y encontraron al sospechoso escondido dentro de la cucha del perro ubicada en el jardín delantero de la vivienda.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar nuevamente, aunque fue reducido y detenido en el acto. Fuentes de la investigación señalaron que se trataba del conductor del Ford Fiesta utilizado para escapar de la Ciudad.

La escena sorprendió incluso a los propios investigadores. No es habitual que un prófugo intente ocultarse en un espacio tan reducido y expuesto, pero la desesperación por evitar la detención terminó jugando en su contra.

El intento de pasar inadvertido dentro de la casilla del animal no hizo más que extender apenas algunos minutos una captura que parecía inevitable desde el momento en que el vehículo quedó registrado por las cámaras.

Durante la requisa del Ford Fiesta, los efectivos secuestraron tres llaves codificadas, dinero en efectivo y varias tarjetas.

Los investigadores creen que esos elementos podrían estar vinculados con otros hechos similares ocurridos en distintos puntos de la Ciudad y del conurbano.

Además, al verificar los antecedentes del detenido de 34 años, se descubrió que tenía dos pedidos de captura vigentes.

Uno de ellos era por encubrimiento agravado, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25.

El otro correspondía a una causa por robo calificado, requerida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de Lomas de Zamora.

Ese dato agravó aún más la situación judicial del acusado y fortaleció la hipótesis de que no se trataba de delincuentes improvisados, sino de personas con experiencia en este tipo de maniobras delictivas. Las autoridades investigan ahora si ambos detenidos formaban parte de una banda dedicada específicamente al robo de pertenencias del interior de autos estacionados.

En paralelo, la utilización del Anillo Digital volvió a mostrar el peso que tienen las herramientas tecnológicas dentro de las investigaciones urbanas.

El sistema funciona mediante lectoras de patentes distribuidas en accesos estratégicos y avenidas principales, permitiendo detectar vehículos buscados o vinculados con delitos en tiempo real.

Gracias a esa coordinación entre el monitoreo y los móviles policiales, el seguimiento del Ford Fiesta pudo sostenerse desde el momento del robo hasta la captura final de los sospechosos en territorio bonaerense.

La rápida comunicación entre las distintas áreas resultó determinante para evitar que los acusados lograran escapar.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de la jueza Provitola, con intervención de la Secretaría N°118.

La Justicia dispuso que ambos hombres permanezcan detenidos e incomunicados, además del secuestro del vehículo y de todos los elementos encontrados durante el operativo.

Con dos detenidos, un auto secuestrado y elementos bajo análisis, la investigación continúa abierta. Los pesquisas intentan determinar ahora si los acusados participaron en otros robos similares registrados en las últimas semanas y si existen más integrantes involucrados en la maniobra delictiva que comenzó en Villa Devoto y terminó con un delincuente escondido en la cucha de un perro para evitar caer preso.