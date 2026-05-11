La Ciudad repara impresoras 3D y fortalece la tecnología en las escuelas

El Gobierno porteño puso en marcha un nuevo circuito de reparación de impresoras 3D en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de recuperar equipos tecnológicos, extender su vida útil y garantizar que vuelvan a estar disponibles para estudiantes y docentes dentro de las aulas.

La iniciativa ya permitió reacondicionar más de 82 dispositivos durante los primeros meses de 2026 y prevé alcanzar otras 100 unidades antes de fin de año, en una apuesta que busca fortalecer la enseñanza vinculada a programación, robótica y nuevas tecnologías en el sistema educativo.

La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Educación de la Ciudad, orientada a mejorar el acceso al equipamiento tecnológico y evitar que herramientas de alto valor queden fuera de servicio por fallas técnicas o falta de mantenimiento.

En total, serán 153 instituciones educativas las que recibirán asistencia a través de este nuevo esquema de soporte técnico, pensado para responder a las necesidades concretas de cada nivel educativo.

En un contexto donde la tecnología ocupa un lugar cada vez más central dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las impresoras 3D se transformaron en un recurso clave para el desarrollo de proyectos escolares vinculados a ciencias, diseño, programación y robótica.

Sin embargo, muchas de estas herramientas quedaban inutilizadas ante desperfectos menores o problemas técnicos que demoraban meses en resolverse, afectando directamente las actividades pedagógicas de alumnos y docentes.

Con este nuevo circuito de reparación, la Ciudad busca no solamente recuperar dispositivos dañados, sino también optimizar recursos y reducir costos mediante la reutilización de equipamiento existente.

La decisión apunta además a evitar el reemplazo inmediato de equipos que todavía pueden seguir funcionando luego de una intervención técnica adecuada.

Desde el área educativa remarcan que el mantenimiento y reacondicionamiento tecnológico es hoy una pieza fundamental para sostener proyectos educativos innovadores dentro de las escuelas públicas.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 82 impresoras 3D ya fueron reparadas durante el transcurso de 2026 y el plan contempla reacondicionar al menos otras 100 unidades en los próximos meses.

El impacto alcanzará a 153 establecimientos educativos distribuidos en distintos puntos de la Ciudad, donde estos dispositivos son utilizados para actividades pedagógicas relacionadas con diseño de prototipos, fabricación de piezas, aprendizaje de programación y experiencias prácticas vinculadas al pensamiento computacional.

La incorporación de tecnología en las aulas viene creciendo de manera sostenida durante los últimos años y actualmente abarca distintos niveles y modalidades educativas.

En el Nivel Inicial, las escuelas reciben tablets y kits orientados a la enseñanza de programación y robótica, herramientas que buscan introducir a los chicos desde edades tempranas en conceptos tecnológicos básicos mediante propuestas lúdicas e interactivas.

En las escuelas primarias, en tanto, se entregan netbooks para docentes, carros móviles con computadoras para el trabajo en el aula, kits de videoconferencia y distintos recursos tecnológicos destinados a proyectos específicos.

El objetivo es que las herramientas digitales formen parte de las actividades cotidianas y permitan complementar las metodologías tradicionales de enseñanza con nuevas dinámicas de aprendizaje colaborativo.

La estrategia también contempla a las escuelas de Educación Especial, donde se incorporan dispositivos adaptados para garantizar accesibilidad e inclusión.

Entre ellos aparecen teclados adaptativos, mouse por botones, pulsadores especiales y lectores de texto destinados a estudiantes con disminución visual. Este tipo de equipamiento busca reducir barreras y facilitar el acceso de todos los alumnos a los contenidos pedagógicos en igualdad de condiciones.

Por otra parte, las escuelas bilingües comenzaron a sumar pantallas interactivas para acompañar las propuestas pedagógicas y fortalecer el trabajo en el aula mediante recursos audiovisuales y dinámicas digitales.

En el Nivel Secundario, la política tecnológica incluye la entrega de netbooks para docentes, gabinetes de computadoras para estudiantes, kits de videoconferencia y diversos dispositivos tecnológicos, además de pantallas interactivas en las instituciones que forman parte del programa Secundaria Aprende.

Uno de los puntos que destacan desde el Ministerio de Educación es la importancia de contar con un sistema de soporte técnico organizado y accesible para las escuelas.

En ese sentido, la solicitud de reparación de impresoras 3D se realiza a través de la mesa de ayuda de BA Colaborativa, una plataforma destinada a canalizar consultas y pedidos técnicos de los establecimientos educativos porteños.

La implementación de este circuito también pone el foco en la sustentabilidad y el aprovechamiento eficiente de los recursos públicos.

Reparar y reacondicionar equipos tecnológicos implica reducir costos, disminuir residuos electrónicos y prolongar la vida útil de dispositivos que continúan siendo útiles para las actividades escolares.

En tiempos donde la actualización tecnológica suele avanzar rápidamente, la posibilidad de recuperar equipamiento aparece como una alternativa clave para sostener la innovación educativa sin necesidad de reemplazar permanentemente cada dispositivo.

La reparación de impresoras 3D representa además una respuesta concreta a una demanda creciente dentro de las escuelas, donde este tipo de herramientas ganó protagonismo en talleres, proyectos interdisciplinarios y actividades vinculadas a la creatividad y la resolución de problemas.

Para muchos estudiantes, el contacto con estas tecnologías constituye una primera experiencia práctica con procesos de diseño, modelado y fabricación digital, habilidades cada vez más valoradas en ámbitos educativos y laborales.

Con esta iniciativa, la Ciudad busca consolidar una red tecnológica más eficiente dentro del sistema educativo y garantizar que los recursos disponibles puedan mantenerse operativos durante más tiempo.

La recuperación de equipamiento y la ampliación del soporte técnico aparecen así como parte de una política que intenta acompañar la transformación digital de las escuelas y sostener el acceso de alumnos y docentes a herramientas fundamentales para la educación del presente.