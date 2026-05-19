La Ciudad será sede del prestigioso Festival Lumière en 2027

La llegada del Festival Lumière a Buenos Aires en 2027 no es apenas una noticia para el ambiente cinematográfico: es un reconocimiento internacional que posiciona a la Ciudad entre las capitales culturales más importantes del planeta.

El desembarco del prestigioso encuentro creado en Lyon, dedicado a la preservación y celebración del cine clásico, representa un hecho histórico para la Argentina y confirma el peso simbólico que el cine nacional conserva en el mapa audiovisual mundial.

“Buenos Aires no es cualquier ciudad para recibir un festival como el Lumière”, sostuvo la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, al anunciar el acuerdo alcanzado junto a Thierry Frémaux, director del Institut Lumière y una de las figuras más influyentes del cine internacional.

La definición no fue casual: detrás de la decisión existe una valoración concreta sobre la tradición cinematográfica de la capital argentina, su historia ligada al séptimo arte y el trabajo sostenido de preservación patrimonial que convirtió a la Ciudad en un punto de referencia para especialistas de todo el mundo.

La noticia marca además un acontecimiento sin precedentes para América Latina. Desde su creación en 2009 en la ciudad francesa de Lyon —considerada la cuna del cinematógrafo por el legado de los hermanos Lumière—, el festival se transformó en una de las plataformas más prestigiosas dedicadas al rescate del patrimonio audiovisual.

Que Buenos Aires haya sido elegida como primera sede latinoamericana implica una validación institucional y cultural de enorme peso para la escena artística local.

El anuncio fue celebrado también por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó que la llegada del Festival Lumière consolida a Buenos Aires como una capital cultural de relevancia internacional.

En ese sentido, remarcó que la inversión en cultura no solo fortalece la identidad de la Ciudad, sino que también impulsa el trabajo, la innovación y las industrias creativas.

La apuesta oficial apunta a transformar al festival en un evento de impacto global, con capacidad para atraer turismo, generar movimiento económico y reforzar la presencia de Buenos Aires dentro del circuito internacional de grandes festivales.

Detrás de la elección hay razones históricas profundas. Buenos Aires mantiene desde hace más de un siglo una relación intensa con el cine.

La Ciudad fue la primera de América Latina en realizar una proyección pública cinematográfica, apenas seis meses después de la histórica presentación de los Lumière en París en 1895.

Aquella función realizada en julio de 1896 marcó el inicio de una tradición cinéfila que atravesó generaciones y convirtió al público porteño en uno de los más apasionados de la región.

Esa identidad cultural se consolidó con el paso de las décadas gracias a la enorme cantidad de salas de cine, festivales independientes, escuelas audiovisuales, cineclubes y realizadores que hicieron de Buenos Aires un centro creativo permanente.

A diferencia de otras grandes ciudades de la región, la capital argentina construyó una relación cotidiana con el cine, tanto desde la producción artística como desde el consumo cultural masivo.

Uno de los pilares fundamentales de ese reconocimiento internacional es el trabajo del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, considerado una institución clave para la preservación audiovisual en América Latina.

El museo conserva miles de películas, archivos, afiches, cámaras históricas, documentos y piezas fundamentales para entender la evolución del cine argentino e internacional.

Su labor de recuperación y restauración permitió rescatar obras que, en muchos casos, se encontraban deterioradas o directamente perdidas.

El episodio que terminó de instalar al museo porteño en el centro de la escena mundial ocurrió en 2008, cuando apareció en sus archivos una copia prácticamente completa de “Metrópolis”, la obra maestra de Fritz Lang estrenada en 1927.

Hasta ese momento, gran parte del material original era considerado desaparecido. El hallazgo revolucionó al mundo cinematográfico y fue calificado como uno de los descubrimientos culturales más importantes de las últimas décadas.

Aquella recuperación no solo permitió reconstruir la película casi en su totalidad, sino que también confirmó el enorme valor patrimonial que resguardan los archivos argentinos.

Ese antecedente fortaleció el vínculo entre Buenos Aires y el Institut Lumière, una relación que ahora alcanza su máxima expresión con la realización del festival en territorio porteño.

Durante su visita reciente a la Ciudad, en el marco de la Semana de Cine de Cannes, Thierry Frémaux ya había manifestado públicamente su admiración por el cine argentino y su interés en profundizar los lazos con la industria audiovisual local.

“El cine argentino importa mucho a nivel mundial”, había señalado entonces, dejando en claro la mirada positiva que existe desde Europa hacia la producción nacional.

La llegada del Festival Lumière abrirá además nuevas oportunidades para realizadores, estudiantes, críticos y trabajadores del sector audiovisual. El evento suele reunir a figuras centrales de la industria cinematográfica, directores consagrados, especialistas en restauración, programadores, académicos y referentes culturales de distintos países.

La expectativa es que Buenos Aires pueda convertirse durante febrero de 2027 en un verdadero epicentro internacional del cine clásico y del debate sobre la preservación audiovisual.

La dimensión del festival también tiene un fuerte impacto simbólico. En un contexto global atravesado por el avance de las plataformas digitales y la transformación de los hábitos de consumo cultural, la preservación cinematográfica se volvió un tema central para la industria.

Restaurar películas, conservar archivos y garantizar el acceso al patrimonio audiovisual ya no es solamente una tarea técnica: representa una forma de proteger la memoria cultural de las sociedades.

Por eso, la llegada del Lumière a Buenos Aires excede ampliamente el calendario cultural. El festival funcionará como una vidriera internacional para mostrar el trabajo que desde hace décadas realizan archivistas, historiadores, restauradores y especialistas argentinos.

También permitirá acercar al público local películas históricas restauradas, encuentros con referentes mundiales y actividades vinculadas a la historia del cine.

La alianza entre el Institut Lumière y el Ministerio de Cultura porteño aparece, en ese marco, como una señal concreta de integración cultural entre Europa y América Latina. Lyon y Buenos Aires quedarán unidas por un mismo objetivo: preservar la memoria cinematográfica y proyectarla hacia nuevas generaciones.

Con la confirmación oficial del festival, Buenos Aires suma un nuevo capítulo a su extensa tradición cultural y refuerza su identidad como una ciudad profundamente ligada al arte, la creatividad y el cine.

La cuenta regresiva hacia febrero de 2027 ya comenzó y el mundo audiovisual mira a la capital argentina como el próximo gran escenario de celebración del séptimo arte.