La Ciudad confirmó el cronograma especial para el lunes feriado

El Gobierno porteño confirmó cómo funcionarán los servicios públicos durante el próximo lunes 25 de Mayo, jornada en la que se conmemorará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Con hospitales trabajando con guardias activas, subtes con cronograma especial y múltiples espacios culturales abiertos, la Ciudad se prepara para atravesar un feriado con un esquema reducido pero con servicios esenciales garantizados.

“Las guardias y áreas críticas permanecerán activas las 24 horas”, indicaron desde la administración porteña al detallar el operativo especial previsto para la fecha patria.

Mientras tanto, oficinas administrativas, escuelas y buena parte de las dependencias públicas permanecerán cerradas durante toda la jornada.

En el marco del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió el cronograma completo de funcionamiento de servicios, transporte, espacios culturales y organismos públicos para que los vecinos puedan organizar sus actividades con anticipación.

Como ocurre en este tipo de jornadas, habrá modificaciones en distintos sectores, aunque se garantizará la continuidad de los servicios considerados esenciales.

En materia sanitaria, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales públicos estarán operativas las 24 horas, con atención garantizada para emergencias y urgencias.

Sin embargo, permanecerán cerrados los consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y Centros de Diagnóstico Porteños. La medida apunta a reforzar la atención de urgencias y reducir la circulación habitual de pacientes durante el feriado.

Las escuelas públicas de la Ciudad no tendrán actividad, en línea con el calendario oficial. Tampoco abrirán las sedes comunales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas ni el Registro Civil, aunque este último mantendrá una guardia exclusiva para defunciones entre las 8 y las 12.

Uno de los servicios que funcionará con normalidad será la recolección de residuos, una prestación clave para evitar acumulación de basura durante el fin de semana largo. Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que el esquema habitual se mantendrá sin alteraciones en todas las comunas.

En cuanto al tránsito y el estacionamiento, habrá un esquema especial. Estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente está prohibido hacerlo los días hábiles entre las 7 y las 21.

Además, no regirá el estacionamiento medido. No obstante, seguirán vigentes las restricciones en sectores específicos como pasajes, corredores de Metrobús, calles de convivencia y espacios junto a ciclovías, donde la prohibición será total durante las 24 horas.

El transporte público también operará con modificaciones. Los subtes y el Premetro funcionarán entre las 8 y las 22, con cronogramas similares a los de domingos y feriados.

A esto se suma el servicio de Ecobici, que continuará activo mediante pases intensivos, recreativos y turísticos, permitiendo que vecinos y turistas puedan trasladarse por distintos puntos de la Ciudad.

En el caso de los peajes, el funcionamiento será normal, aunque se aplicará el esquema horario correspondiente a fines de semana. De esta manera, se considerará hora pico el tramo comprendido entre las 11 y las 15 sentido Provincia, y entre las 17 y las 21 sentido Centro.

Las dependencias vinculadas a trámites vehiculares tendrán atención reducida. La sede Roca para licencias de conducir permanecerá cerrada, al igual que las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones.

La única excepción será la pista de aprendizaje, que sí permanecerá abierta para quienes ya tenían programadas prácticas.

Por otra parte, la seguridad y las emergencias contarán con operativos reforzados. Tanto la Policía de la Ciudad como Bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y las líneas 911 y 103 mantendrán guardias activas durante todo el día para responder ante cualquier eventualidad.

En relación con los espacios verdes y actividades recreativas, el esquema será variado. El Jardín Botánico Carlos Thays permanecerá cerrado, mientras que el Ecoparque y las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano estarán abiertas al público.

Estos espacios suelen convertirse en una de las opciones más elegidas por las familias y turistas durante los feriados.

La agenda cultural también tendrá movimiento. Los museos de la Ciudad abrirán sus puertas, al igual que espacios emblemáticos como la Torre Monumental, el Planetario, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Centro Cultural 25 de Mayo.

En contraste, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín permanecerán cerrados.

Las bibliotecas públicas, en su mayoría, no tendrán actividad, aunque habrá excepciones. Permanecerán abiertas Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, ofreciendo alternativas culturales para quienes decidan quedarse en la Ciudad durante la jornada patria.

El esquema especial diseñado para este 25 de Mayo busca sostener los servicios esenciales mientras se adapta el funcionamiento de la Ciudad al ritmo habitual de los feriados nacionales.

Entre guardias activas, espacios culturales abiertos y modificaciones en el tránsito, Buenos Aires se prepara para vivir una nueva fecha patria con movimiento moderado y fuerte presencia de actividades recreativas y turísticas.