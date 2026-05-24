Funky Torinos revive el legado de Willy Crook en Parque Centenario

La música de Willy Crook volverá a respirar fuerte en la Ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 30, cuando Funky Torinos suba al escenario del Anfiteatro del Parque Centenario para rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes del funk argentino.

La histórica banda que acompañó al saxofonista durante los años noventa promete una tarde cargada de groove, soul, blues y clásicos que marcaron a toda una generación de seguidores del rock nacional.

Más que un simple recital, el show aparece como una celebración de una identidad musical que dejó huella en la escena local.

Con una formación integrada por Patán Vidal, Valentino, Timoty Cid, Miguel Tallarita, Hubert Reyes, Nacho Porqueres y otros destacados músicos, Funky Torinos buscará recuperar la esencia de aquellas noches en las que Willy Crook transformaba cada concierto en una experiencia hipnótica atravesada por improvisación, secciones de vientos y una energía escénica pocas veces vista en el circuito argentino.

El encuentro comenzará a las 16 horas y tendrá como escenario uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad: el Anfiteatro del Parque Centenario.

Allí, el público podrá reencontrarse con canciones fundamentales del repertorio de Willy Crook, figura clave para comprender el desarrollo del funk y el soul en Argentina durante las últimas décadas.

La propuesta también incluirá composiciones propias de la banda, que con el paso de los años logró construir una identidad artística sólida más allá del legado del músico homenajeado.

Hablar de Funky Torinos implica inevitablemente remontarse a los años noventa, una etapa en la que Willy Crook consolidó un sonido completamente distinto dentro del rock nacional.

Mientras gran parte de la escena se inclinaba hacia el rock más clásico o el pop radial, Crook apostó por una mezcla elegante y callejera de funk, rhythm & blues, reggae y jazz. Esa combinación terminó convirtiéndose en una marca registrada que influenció a numerosos artistas posteriores.

La banda que lo acompañaba en aquel entonces no solo funcionaba como soporte musical, sino como una pieza esencial de ese universo sonoro.

Los arreglos de vientos, las líneas de bajo profundas y la libertad improvisatoria terminaron construyendo una estética reconocible desde los primeros compases. Funky Torinos nació precisamente desde ese núcleo creativo y hoy mantiene vivo un estilo que todavía conserva enorme vigencia.

El recital del sábado tendrá además un valor emocional especial para quienes siguieron de cerca la carrera de Willy Crook.

Su figura continúa siendo objeto de admiración dentro del ambiente musical argentino, tanto por su talento como saxofonista como por su capacidad para fusionar géneros con naturalidad.

Dueño de una impronta sofisticada y al mismo tiempo callejera, Crook supo construir un camino propio lejos de las fórmulas comerciales tradicionales.

Durante años, sus shows se transformaron en espacios de culto donde convivían músicos, fanáticos del funk y amantes del rock argentino.

Esa atmósfera es justamente la que Funky Torinos intentará recuperar en Parque Centenario. Según anticipan desde la organización, el concierto estará atravesado por momentos instrumentales intensos, improvisaciones y un repertorio pensado para recorrer distintas etapas de la obra del músico.

El regreso de este tipo de propuestas también refleja el renovado interés que existe actualmente por el funk argentino y por aquellas bandas que marcaron una época desde los márgenes del mainstream.

En tiempos dominados por otros géneros urbanos, la recuperación de sonidos ligados al soul, al blues y al groove aparece como una reivindicación artística y cultural que conecta generaciones distintas a través de la música en vivo.

Funky Torinos conserva justamente esa capacidad de reunir públicos diversos. Por un lado, están quienes vivieron de cerca la explosión del funk nacional en los noventa; por el otro, nuevas generaciones que descubren en la obra de Willy Crook una sofisticación musical difícil de encontrar en la escena actual.

Esa mezcla convierte cada presentación en un punto de encuentro entre memoria, celebración y descubrimiento.

La presencia de músicos históricos como Miguel Tallarita también aporta un peso específico dentro de la escena local.

Reconocido por su trayectoria junto a grandes artistas argentinos, el trompetista forma parte de una camada de intérpretes que ayudaron a elevar el nivel técnico y artístico del funk y del rock nacional durante décadas.

Su participación, al igual que la del resto de la banda, garantiza un show atravesado por experiencia y calidad musical.

El Anfiteatro del Parque Centenario aparece además como el escenario ideal para una propuesta de estas características.

Con capacidad para recibir a cientos de personas al aire libre y una fuerte tradición cultural dentro de la Ciudad, el espacio se convirtió en uno de los puntos más elegidos para recitales y espectáculos gratuitos o de acceso popular.

La combinación entre música en vivo, repertorio clásico y un entorno emblemático promete una tarde especial para quienes buscan reencontrarse con sonidos que marcaron parte de la historia musical argentina.

A más de dos décadas del auge del funk nacional, la obra de Willy Crook continúa generando admiración y manteniendo intacta su influencia.

Funky Torinos recoge ese legado y lo traslada nuevamente al escenario con una propuesta que no se limita a la nostalgia, sino que apuesta a mantener vigente una manera de entender la música: libre, intensa y profundamente ligada al groove.