Más de 100 vecinos participaron de una jornada gratuita de salud

La salud, la prevención y el acceso a servicios esenciales volvieron a ponerse en el centro de la escena con una jornada comunitaria que reunió a cientos de vecinos en el Parque de la Ciudad. Bajo el lema “15 minutos para cuidar tu salud”, la iniciativa ofreció atención médica gratuita, vacunación, asesoramiento social y actividades de concientización en una propuesta que combinó asistencia directa con cercanía territorial.

“Acercar soluciones concretas y generar espacios de encuentro con la comunidad es fundamental para fortalecer el cuidado y el acceso a derechos”, remarcaron desde la organización durante una actividad que también buscó promover hábitos saludables y reforzar el vínculo entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales.

La jornada fue impulsada por la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Responsabilidad Social, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social, junto al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y Fundación OSDE.

Desde temprano, decenas de familias comenzaron a acercarse al predio para participar de las distintas propuestas gratuitas que se desarrollaron durante toda la actividad.

Uno de los puntos centrales estuvo vinculado a la prevención y los controles médicos básicos. Los vecinos pudieron acceder a chequeos de salud general, vacunación antigripal y atención odontológica sin necesidad de turno previo.

En muchos casos, se trató de personas que no suelen concurrir con frecuencia a centros de salud o que encuentran dificultades para acceder rápidamente a determinadas prestaciones.

La convocatoria superó el centenar de asistentes y dejó en evidencia la necesidad que existe en distintos barrios de contar con espacios de atención cercanos y accesibles.

En un contexto donde la prevención médica gana cada vez más relevancia, este tipo de operativos permiten detectar problemas de salud de manera temprana y generar conciencia sobre la importancia de los controles periódicos.

Además de las prestaciones médicas, la actividad incluyó capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, herramientas consideradas clave para actuar en situaciones de emergencia. Vecinos de distintas edades participaron de las demostraciones prácticas y recibieron indicaciones sobre cómo responder ante episodios críticos hasta la llegada de profesionales de la salud.

Otro de los ejes importantes de la jornada estuvo relacionado con el acompañamiento social y el acceso a información pública.

Durante el encuentro hubo espacios de orientación vinculados a discapacidad, asesoramiento social y acceso a justicia, áreas que suelen representar una demanda permanente en distintos sectores de la comunidad.

La presencia del programa “Más Servicios en tu Barrio” permitió ampliar todavía más la oferta de asistencia disponible.

A través de distintos stands y puestos de atención, los asistentes pudieron realizar consultas, resolver dudas y recibir acompañamiento sobre trámites y programas vigentes.

Desde la organización señalaron que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia de articulación entre organismos públicos, entidades privadas y organizaciones sociales con el objetivo de generar impacto positivo en el territorio.

La intención es acercar herramientas concretas a los vecinos y fortalecer redes de contención comunitaria mediante acciones directas y accesibles.

En ese sentido, remarcaron que la articulación entre distintos actores permite ampliar el alcance de este tipo de iniciativas y optimizar recursos para llegar a más personas.

La participación de Fundación OSDE también apuntó a reforzar el trabajo conjunto en materia de prevención, promoción de hábitos saludables y acompañamiento comunitario.

La actividad tuvo además un componente recreativo pensado para fomentar el bienestar integral. El cierre estuvo marcado por una clase abierta de ritmos latinos que convocó a grandes y chicos en un espacio de participación colectiva y movimiento físico.

La propuesta buscó transmitir un mensaje claro: el cuidado de la salud no solo pasa por los controles médicos, sino también por la actividad física, el encuentro social y la construcción de hábitos saludables cotidianos.

Quienes participaron destacaron la cercanía de los profesionales y la posibilidad de acceder gratuitamente a distintos servicios en un mismo lugar.

Para muchas familias, la jornada representó una oportunidad concreta de realizar consultas médicas, completar esquemas de vacunación o recibir orientación sobre problemáticas específicas sin trasladarse largas distancias.

La iniciativa también puso el foco en la importancia de la prevención como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida.

Especialistas sostienen desde hace tiempo que el acceso temprano a controles y campañas de concientización puede reducir significativamente riesgos sanitarios y favorecer diagnósticos oportunos.

Con una fuerte presencia comunitaria y una amplia participación vecinal, la jornada dejó en evidencia el valor de las políticas de cercanía y del trabajo coordinado entre diferentes sectores para acercar soluciones reales a los barrios.

La combinación entre atención médica, asesoramiento social y actividades recreativas convirtió al encuentro en una propuesta integral orientada al bienestar y al fortalecimiento del tejido comunitario.