La Ciudad reúne a figuras del periodismo en la segunda edición de ¡URGENTE!

En una época atravesada por la sobreinformación, la inteligencia artificial y la disputa permanente por la verdad, Buenos Aires volverá a convertirse en el escenario de uno de los encuentros más relevantes para quienes analizan, producen y consumen información.

Del 4 al 6 de junio, la Casa de la Cultura abrirá sus puertas para recibir la segunda edición de ¡URGENTE!, un espacio que reunirá a periodistas, escritores, investigadores y especialistas para discutir los desafíos que enfrenta hoy la comunicación.

“Informar en tiempos de cambios tecnológicos, polarización política y nuevas formas de consumo de contenidos exige revisar prácticas, herramientas y responsabilidades”.

Ese será uno de los ejes que atravesará la nueva edición de ¡URGENTE!, el encuentro organizado por Silvia Mercado que coincidirá con la semana en la que se celebra el Día del Periodista y que volverá a poner en el centro de la escena debates fundamentales para el ejercicio de la profesión.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollará en la histórica Casa de la Cultura, ubicada sobre la Avenida de Mayo.

El edificio no fue elegido al azar: allí funcionó durante décadas el emblemático diario La Prensa, una referencia ineludible en la historia del periodismo argentino.

Esa carga simbólica servirá como marco para una programación que buscará reflexionar sobre el presente del oficio y las transformaciones que ya impactan en la manera de producir noticias.

Durante tres jornadas consecutivas, periodistas de distintas especialidades compartirán mesas de análisis, entrevistas abiertas, conversaciones magistrales y debates destinados tanto a profesionales como al público general.

Política, economía, cultura, deportes, tecnología, medio ambiente y relaciones internacionales formarán parte de una agenda diseñada para abordar los temas que hoy atraviesan a las redacciones y a la sociedad.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro será la diversidad temática. La programación no se limitará a discutir exclusivamente cuestiones vinculadas con los medios de comunicación, sino que utilizará la mirada periodística para analizar fenómenos sociales, culturales y políticos que marcan la agenda contemporánea.

En ese sentido, las actividades permitirán conocer cómo trabajan quienes investigan casos de corrupción, cubren conflictos internacionales, informan desde barrios atravesados por economías informales o analizan los cambios que generan las nuevas tecnologías.

La apertura estará a cargo de Ernesto Tenembaum, quien ofrecerá una charla magistral destinada a reflexionar sobre el presente del periodismo y los desafíos de la profesión.

A lo largo de las jornadas también participarán figuras reconocidas como Fabián Doman, Ceferino Reato, Manu Jove, Natasha Niebieskikwiat, Gustavo Grabia, Sergio Rubín, Martín Ciccioli, Irina Hauser, Laura Rocha, Tomás Balmaceda y Alejandro Duchini, entre otros referentes de distintos ámbitos de la comunicación.

Entre los debates previstos aparece uno de los temas más discutidos a nivel global: el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el trabajo periodístico.

La mesa dedicada a esta cuestión pondrá sobre la mesa un dato que ya genera preocupación y análisis en el sector: una parte creciente de los contenidos informativos que circulan en internet son elaborados o asistidos por sistemas automatizados.

La velocidad de producción, la dificultad para distinguir imágenes reales de las generadas digitalmente y las consecuencias sobre la confianza pública serán algunos de los interrogantes que buscarán respuesta.

La programación también incluirá conversaciones vinculadas con la violencia política y digital, una problemática que se instaló con fuerza en los últimos años.

Periodistas especializados analizarán cómo influyen los discursos agresivos en la conversación pública, cuáles son los límites entre la crítica y la estigmatización y qué responsabilidades tienen los medios frente a escenarios cada vez más polarizados.

Otro de los espacios convocará a debatir sobre la cobertura de las economías informales y los territorios considerados de riesgo.

Allí se abordarán los desafíos que enfrentan los cronistas para construir fuentes confiables, investigar actividades ilegales y contar historias complejas sin poner en riesgo su seguridad ni la de las personas involucradas.

La agenda sumará además paneles sobre medio ambiente, deporte y cultura. Desde los desafíos ecológicos contemporáneos hasta el impacto económico y simbólico que tendrá el Mundial 2026, pasando por la evolución de la música argentina y los vínculos entre géneros como el rock, el tango, el folklore y el trap.

La intención será demostrar que el periodismo continúa siendo una herramienta fundamental para interpretar fenómenos que exceden ampliamente la coyuntura diaria.

Las discusiones sobre política internacional también tendrán un lugar destacado. El escenario geopolítico global, marcado por conflictos armados, tensiones comerciales y disputas de poder, será analizado por especialistas que buscarán explicar cómo cambiaron las relaciones entre los Estados y qué consecuencias tienen esos cambios para las sociedades actuales.

Como complemento, el encuentro contará con firmas de libros, editoriales invitadas, exposiciones fotográficas y entrevistas abiertas, fortaleciendo el vínculo entre periodismo, literatura e investigación.

De esa manera, la propuesta buscará ampliar la conversación más allá de las redacciones y acercar al público experiencias, investigaciones y reflexiones que habitualmente permanecen dentro de ámbitos especializados.

La primera edición de ¡URGENTE! dejó instalada una discusión sobre el valor de la verdad, la democracia y el papel de los medios en la era digital.

Ahora, en un contexto todavía más desafiante y dinámico, la segunda edición buscará profundizar esos debates y abrir nuevos interrogantes sobre el futuro de una profesión que continúa reinventándose frente a los cambios tecnológicos, culturales y políticos que atraviesan al mundo.

Con entrada abierta y una programación que combina actualidad, análisis y reflexión, el encuentro se perfila como una de las actividades más relevantes de la semana del periodismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante tres días, periodistas, especialistas y ciudadanos compartirán un mismo espacio para discutir cómo se construye la información, quiénes la producen y cuáles son los desafíos de contar la realidad en tiempos de transformaciones permanentes.