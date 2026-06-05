La Ciudad habilita nuevamente la estación Piedras tras las reformas

La estación Piedras de la Línea A volverá a abrir sus puertas este lunes 8 de junio luego de una profunda renovación que formó parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por la Ciudad.

Los trabajos incluyeron mejoras estructurales, restauración patrimonial y modernización de espacios con el objetivo de brindar mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a miles de pasajeros que utilizan diariamente la red de subterráneos.

La reapertura representa un nuevo paso dentro de un programa que busca actualizar la infraestructura histórica del Subte porteño sin perder el valor arquitectónico que caracteriza a muchas de sus estaciones más emblemáticas.

En el caso de Piedras, las tareas permitieron recuperar elementos originales de gran relevancia patrimonial al mismo tiempo que se incorporaron nuevas tecnologías y servicios destinados a optimizar la experiencia de viaje.

Durante los meses en que permaneció cerrada, la estación fue sometida a una serie de intervenciones integrales que abarcaron accesos, galerías de escaleras y andenes.

El objetivo principal fue mejorar la circulación de pasajeros, ordenar los espacios y generar ambientes más confortables y mejor iluminados. La renovación contempló tanto aspectos funcionales como estéticos, permitiendo una transformación visible en prácticamente todos los sectores de la estación.

Entre las principales obras realizadas se destacan los trabajos de impermeabilización, una de las tareas más importantes para garantizar la conservación de la infraestructura a largo plazo.

Para ello se ejecutaron procesos de inyección, tratamiento de juntas y aplicación de materiales de última generación especialmente diseñados para prevenir filtraciones y proteger las estructuras históricas.

Estas intervenciones resultan fundamentales en estaciones con varias décadas de antigüedad, donde el desgaste producido por el paso del tiempo exige soluciones técnicas específicas.

Asimismo, se llevaron adelante trabajos de pintura general, renovación de pisos y modernización de la iluminación mediante la instalación de nuevas luminarias LED.

Esta tecnología no solo mejora la visibilidad en andenes y sectores de circulación, sino que además permite un consumo energético más eficiente. La nueva iluminación aporta una mayor sensación de seguridad para los usuarios y contribuye a realzar los detalles arquitectónicos recuperados durante la obra.

Otro de los puntos destacados fue la actualización de la señalética. Se incorporaron nuevos carteles informativos y sistemas de orientación para facilitar el desplazamiento de los pasajeros dentro de la estación.

Además, se colocó señalización braille en pasamanos y pórticos, una medida orientada a fortalecer la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad visual.

La renovación también alcanzó al mobiliario urbano presente en los andenes. Se instalaron nuevos bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos, elementos que buscan ofrecer mayor comodidad durante la espera y mejorar las condiciones generales de uso para quienes transitan diariamente por el lugar.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la intervención estuvo vinculado a la preservación del patrimonio histórico. La estación Piedras posee declaratoria patrimonial, motivo por el cual cada una de las tareas desarrolladas fue supervisada bajo estrictos lineamientos de conservación.

Los trabajos fueron realizados por especialistas en restauración que actuaron en coordinación con los organismos responsables de proteger el patrimonio cultural e histórico de la Ciudad.

Dentro de ese proceso se concretó la puesta en valor del mural “Café Tortoni”, una de las piezas artísticas más representativas de la estación.

La restauración permitió recuperar detalles originales y devolverle el protagonismo que posee dentro del recorrido cultural que caracteriza a varias estaciones de la Línea A.

Además, se llevó adelante una labor minuciosa para reponer más de 93 mil cerámicas, una cifra que refleja la magnitud de los trabajos realizados.

Paralelamente, se conservaron y restauraron diversos elementos originales que forman parte de la identidad histórica de la estación.

Entre ellos se encuentran las tradicionales guardas decorativas, sectores de los solados históricos ubicados en las puntas de andén, la cartelería original confeccionada en chapa y distintas piezas de herrería fabricadas en Alemania.

También fueron recuperados los característicos pasamanos de hierro, preservando así componentes que forman parte de la memoria urbana porteña.

La reapertura de Piedras se suma a una extensa lista de estaciones que ya fueron renovadas dentro del mismo plan.

Hasta el momento, la Ciudad completó trabajos de puesta en valor en 20 estaciones distribuidas entre las distintas líneas de Subte. Entre ellas figuran Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia en la Línea B; San Martín en la Línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la Línea D; además de Jujuy en la Línea E.

Las obras de modernización continúan avanzando en otros puntos de la red. Actualmente permanecen en ejecución trabajos en estaciones como Medrano y Ángel Gallardo de la Línea B, Lavalle e Independencia de la Línea C, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. A su vez, la estación Tribunales de la Línea D sigue cerrada mientras se desarrollan las tareas de renovación correspondientes.

El proceso de modernización del Subte forma parte de una estrategia más amplia vinculada al Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad.

Dentro de ese esquema también se impulsan proyectos de gran escala como la futura Línea F, cuya licitación continúa avanzando, y la incorporación de 224 coches nuevos destinados a renovar completamente la flota de la Línea B y mejorar las frecuencias en las líneas A y C.

A estas iniciativas se suman la renovación de casi 80 escaleras mecánicas consideradas obsoletas, la instalación de nuevos ascensores y una serie de obras de infraestructura destinadas a incrementar la calidad del servicio.

El objetivo es modernizar progresivamente toda la red de transporte subterráneo, combinando innovación tecnológica, accesibilidad y preservación patrimonial.

La reapertura de Piedras refleja precisamente ese desafío: actualizar una estación centenaria para responder a las necesidades actuales sin perder la identidad histórica que la convirtió en una de las más representativas de la Línea A.

Con espacios renovados, mejores condiciones de circulación y una fuerte apuesta por la conservación de su patrimonio, la estación vuelve a integrarse plenamente al funcionamiento de una red que continúa transformándose para acompañar el crecimiento de la movilidad urbana en Buenos Aires.