Golpe a la venta ilegal durante los shows de Lali en Núñez

Los multitudinarios recitales de Lali Espósito en el estadio de River Plate no solo movilizaron a miles de fanáticos durante el fin de semana, sino también a un importante operativo de seguridad que terminó con cientos de infracciones detectadas, decenas de cuidacoches demorados y una gran cantidad de mercadería secuestrada en los alrededores del predio.

“Los controles permitieron detectar una amplia variedad de irregularidades vinculadas a la ocupación indebida del espacio público, la venta ilegal y la actividad de trapitos”, señalaron desde el operativo desplegado durante ambas jornadas, que tuvo como objetivo garantizar el orden y la seguridad en uno de los eventos musicales más convocantes del año.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad llevó adelante un amplio dispositivo de prevención y fiscalización durante los dos shows que la artista brindó el sábado y domingo en el estadio ubicado en el barrio de Núñez.

Los procedimientos estuvieron encabezados por efectivos de la División Prevención en Eventos Masivos y de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, quienes realizaron controles antes, durante y después de cada presentación.

Como resultado de los operativos fueron labradas un total de 205 actas contravencionales. Entre las infracciones detectadas, sobresalió la actividad de los denominados trapitos o cuidacoches ilegales.

En total, 55 personas fueron demoradas por exigir dinero a conductores a cambio del supuesto cuidado de sus vehículos estacionados en la vía pública.

Según informaron las autoridades, tres de los involucrados ya registraban antecedentes por conductas similares, lo que los ubica como reincidentes dentro de este tipo de infracciones.

La problemática de los trapitos continúa siendo uno de los principales desafíos para las fuerzas de seguridad en los grandes espectáculos deportivos y culturales que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires.

En cada evento de convocatoria masiva suelen desplegarse controles específicos para desalentar estas prácticas, que generan numerosas denuncias por parte de vecinos y asistentes debido a situaciones de intimidación o presiones económicas para poder estacionar.

Las restantes infracciones detectadas durante el operativo estuvieron relacionadas principalmente con la utilización indebida del espacio público y la venta ambulante sin autorización.

En ese marco se confeccionaron 111 actas a personas que comercializaban productos de manera irregular en las inmediaciones del estadio.

Entre los infractores identificados también se detectaron tres reincidentes, quienes ya habían sido sancionados previamente por hechos similares.

La comercialización ilegal suele incrementarse en los alrededores de los recitales de gran convocatoria debido al flujo constante de público.

Desde prendas de vestir hasta artículos alusivos al artista, numerosos vendedores intentan aprovechar la concentración de asistentes para ofrecer mercadería sin habilitación correspondiente.

Este fenómeno representa una competencia desleal para el comercio formal y, además, dificulta el ordenamiento de los espacios públicos destinados a la circulación peatonal.

Otro de los puntos que demandó la intervención policial estuvo relacionado con el ingreso al espectáculo. Los agentes labraron 11 actas a personas que intentaron acceder al estadio sin contar con la entrada correspondiente.

Estas situaciones suelen detectarse en los controles previos al acceso y forman parte de los procedimientos habituales que buscan evitar aglomeraciones, incidentes y posibles situaciones de fraude vinculadas a tickets falsificados o ingresos no autorizados.

Asimismo, las fuerzas de seguridad realizaron 37 actas por almacenamiento y comercialización irregular de bebidas alcohólicas.

La venta no autorizada de este tipo de productos constituye una infracción frecuente en espectáculos masivos debido a las restricciones existentes para su expendio en determinados sectores y horarios.

En paralelo, la Policía de la Ciudad trabajó de manera coordinada con personal de la Dirección General de Espacios Públicos e Higiene Urbana del Gobierno porteño.

Como consecuencia de las inspecciones conjuntas se confeccionaron 69 actas de secuestro de mercadería y se procedió a la incautación de 545 artículos que eran comercializados de manera irregular.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 193 prendas de indumentaria que estaban siendo ofrecidas a los asistentes, 285 artículos de merchandising vinculados al espectáculo y una importante cantidad de bebidas de distinto tipo. Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las actuaciones administrativas correspondientes.

Los recitales de Lali convocaron a una multitud de seguidores durante ambas jornadas y se desarrollaron sin incidentes de gravedad dentro del estadio.

Sin embargo, el importante despliegue de controles permitió detectar numerosas irregularidades en el exterior del predio, una situación que suele repetirse en los grandes eventos musicales debido a la concentración de público y al movimiento comercial que generan este tipo de espectáculos.

Desde el área de Seguridad destacaron que los operativos buscan garantizar condiciones adecuadas para quienes asisten a los recitales, ordenar el espacio público y combatir prácticas ilegales que afectan tanto a vecinos como a espectadores.

El balance final dejó un elevado número de actas, decenas de demorados y cientos de productos secuestrados, reflejando la magnitud de los controles realizados durante uno de los fines de semana musicales más convocantes del año en la Ciudad de Buenos Aires.