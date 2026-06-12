Detienen en Constitución a un hombre con 25 antecedentes y tobillera electrónica

Un operativo de prevención realizado en el barrio porteño de Constitución terminó con la detención de dos hombres que presuntamente intentaban comercializar objetos de origen ilícito en plena vía pública.

Uno de los arrestados es un ciudadano senegalés que registra 25 antecedentes por distintos delitos y que, además, se encontraba bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica al momento del procedimiento.

La situación llamó especialmente la atención de los investigadores no solo por la cantidad de elementos secuestrados, sino también por el extenso historial delictivo de uno de los sospechosos y por el hallazgo de un dispositivo tecnológico capaz de detectar cámaras, alarmas y rastreadores GPS.

El episodio se produjo durante un operativo de saturación desplegado por la Policía de la Ciudad en una de las zonas de mayor circulación de personas de la Capital Federal.

Todo comenzó cuando efectivos de la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) realizaban tareas de prevención y control en las inmediaciones de Plaza Constitución.

Durante la recorrida observaron una maniobra sospechosa entre dos hombres que intercambiaban objetos en la esquina de Santiago del Estero y Pasaje Ciudadela. Ante esa situación, los uniformados decidieron intervenir e identificar a los involucrados.

Los sospechosos resultaron ser un ciudadano senegalés de 43 años y un ciudadano paraguayo de 47. Tras la requisa correspondiente, los agentes encontraron una importante cantidad de elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada por ninguno de los dos detenidos.

Entre los objetos secuestrados figuraban teléfonos celulares, relojes de distintas marcas, joysticks para videojuegos, una computadora portátil, una batería portátil, dispositivos de almacenamiento externo, un cable de carga y diversas herramientas. También se incautó dinero en efectivo que estaba distribuido entre ambos sospechosos.

De acuerdo con la información reunida durante el procedimiento, el ciudadano senegalés tenía en su poder alrededor de 80 mil pesos, mientras que el paraguayo llevaba aproximadamente 17 mil pesos.

Si bien la tenencia de dinero no constituye un delito, la suma hallada fue incorporada a la investigación para determinar si guarda relación con una eventual actividad de comercialización ilegal.

Uno de los hallazgos que más interés despertó entre los investigadores fue un dispositivo identificado como CC308+, una herramienta tecnológica diseñada para detectar cámaras ocultas, alarmas electrónicas y rastreadores satelitales.

Este tipo de aparatos permite escanear radiofrecuencias y suele utilizarse para identificar señales emitidas por sistemas de vigilancia o monitoreo.

La presencia de este equipo abrió nuevas líneas de análisis dentro de la causa, ya que los investigadores buscan establecer cuál era el destino del dispositivo y si podía estar vinculado a otras actividades delictivas.

La utilización de tecnología para evadir controles o detectar sistemas de seguridad representa una preocupación creciente para las fuerzas de seguridad, que observan cómo determinadas herramientas antes reservadas a ámbitos especializados comienzan a aparecer en procedimientos policiales relacionados con delitos comunes.

Otro aspecto que generó fuerte repercusión fue el perfil del ciudadano senegalés detenido. Según comprobaron las autoridades, acumula 25 antecedentes por distintos hechos delictivos.

Entre ellos figuran causas por robo, robo agravado por el uso de arma, tentativa de robo, hurto, lesiones leves, comercialización de estupefacientes y portación de arma no convencional.

Además, el hombre afronta una denuncia por violencia familiar que derivó en una medida judicial de control mediante una tobillera electrónica.

Precisamente, esa circunstancia fue uno de los elementos que más llamó la atención durante el operativo, ya que al momento de la detención continuaba siendo monitoreado por disposición judicial.

Por su parte, el ciudadano paraguayo también registra antecedentes. En su caso, está vinculado a una infracción de la Ley 25.891, conocida popularmente como Ley Blumberg, una normativa que endureció los controles sobre la comercialización de teléfonos celulares usados y busca combatir el mercado ilegal de estos dispositivos.

La investigación ahora apunta a determinar el origen exacto de todos los objetos secuestrados. Los peritos y especialistas deberán establecer si alguno de los elementos fue denunciado como robado y si existe relación con otros hechos ocurridos recientemente en la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de documentación o comprobantes de compra por parte de los detenidos fue uno de los factores que motivó el secuestro preventivo de la mercadería.

El procedimiento se enmarca en una serie de operativos que las fuerzas de seguridad vienen realizando en distintos sectores de Constitución, una zona donde habitualmente se concentran controles destinados a prevenir delitos contra la propiedad, comercialización irregular de mercadería y otras infracciones.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, que deberá avanzar con las medidas de prueba necesarias para esclarecer el caso y definir la situación procesal de los dos detenidos.

Mientras tanto, los elementos incautados permanecerán bajo custodia judicial a la espera de que se determine su procedencia y eventual vinculación con otros expedientes en curso.

El operativo volvió a poner en foco la problemática de la venta informal de objetos electrónicos y artículos de valor en espacios públicos, una actividad que suele ser investigada por las autoridades debido a la posibilidad de que muchos de esos productos provengan de robos o circuitos ilegales de comercialización.

Con la investigación en marcha, la Justicia intentará establecer si detrás de este episodio existía una operatoria más amplia o si se trató de un hecho aislado.