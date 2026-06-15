La Línea D extenderá su horario por los partidos de Argentina

Miles de hinchas que se acerquen a la Buenos Aires Fan Fest para seguir los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 contarán con una alternativa de transporte reforzada.

Subterráneos de Buenos Aires anunció que extenderá el horario de funcionamiento de la Línea D en las jornadas en las que el equipo nacional dispute encuentros nocturnos, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes y evitar complicaciones en la desconcentración.

“La medida apunta a garantizar una salida rápida, segura y ordenada para las miles de personas que se reunirán en Plaza Seeber para alentar a la Selección”, señalaron desde la organización del operativo, que busca acompañar el crecimiento de la convocatoria que genera cada presentación del conjunto argentino en la máxima cita del fútbol internacional.

La iniciativa comenzará a aplicarse este martes 16, cuando Argentina enfrente a Argelia. En esa oportunidad, el servicio de la Línea D se extenderá hasta la 1 de la madrugada.

Más adelante, el sábado 27, tras el encuentro frente a Jordania, el horario especial se ampliará aún más y los trenes circularán hasta las 2 de la mañana.

El esquema operativo contempla que, una vez concluido el horario habitual de funcionamiento, las formaciones continúen partiendo desde la estación Plaza Italia, la más cercana al predio donde se desarrollará la Fan Fest.

De esta manera, los pasajeros podrán utilizar el servicio para trasladarse hacia distintos puntos estratégicos de la ciudad y descender en estaciones clave como Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada para mejorar la movilidad urbana durante eventos masivos.

Las autoridades buscan desalentar el uso del vehículo particular en jornadas de alta concurrencia y fomentar alternativas de transporte público que permitan una circulación más eficiente y sustentable.

El desafío no es menor: la expectativa de asistencia para cada presentación de la Selección es elevada y se prevé una importante concentración de personas tanto en los espacios oficiales como en distintos puntos de encuentro distribuidos por la Ciudad.

En ese contexto, la extensión horaria del Subte aparece como una herramienta fundamental para evitar congestionamientos, reducir tiempos de espera y brindar mayores opciones de regreso a quienes participen de las actividades vinculadas al Mundial.

Además, la experiencia acumulada en otros eventos de gran convocatoria respalda la implementación de este tipo de operativos especiales.

No es la primera vez que el sistema de transporte subterráneo adapta su funcionamiento para acompañar espectáculos multitudinarios.

La modalidad ya fue aplicada durante los partidos nocturnos disputados en el Estadio Monumental y también en recitales de enorme convocatoria que reunieron a decenas de miles de personas.

Presentaciones de artistas nacionales e internacionales y eventos deportivos de relevancia sirvieron como antecedente para diseñar un esquema que permita absorber la demanda adicional de pasajeros sin afectar la operatividad general del servicio.

Desde el Gobierno porteño remarcan que este tipo de medidas no sólo favorecen la movilidad, sino que también contribuyen al desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas.

La posibilidad de contar con transporte público disponible durante más tiempo genera condiciones más favorables para la participación ciudadana y fortalece la conectividad en zonas donde la afluencia de público suele multiplicarse durante grandes eventos.

La extensión de la Línea D se complementará con el servicio habitual ampliado que ya presta la Línea B todos los viernes y sábados.

En ese corredor, el último tren desde Juan Manuel de Rosas continuará partiendo a la 1 de la madrugada, mientras que desde Alem el último servicio seguirá saliendo a la 1:30.

Las estaciones habilitadas para esta modalidad fueron seleccionadas en función del flujo de pasajeros registrado y de la cercanía con distintos centros de actividad nocturna y espectáculos masivos.

El Mundial 2026 también tendrá una fuerte presencia en las calles porteñas. Plaza Seeber volverá a convertirse en el epicentro de la Buenos Aires Fan Fest, un espacio especialmente acondicionado para albergar a unas 15 mil personas y seguir los encuentros en pantalla gigante.

Allí se concentrará buena parte de la pasión futbolera que despierta cada presentación de la Selección, en un ambiente pensado para compartir la experiencia mundialista de manera colectiva.

Sin embargo, la propuesta no se limitará únicamente a ese predio. A través del programa “Modo Hincha en BA”, la Ciudad desplegará distintas actividades y espacios de transmisión en varios barrios porteños.

Entre los puntos confirmados aparecen la Peatonal de Villa Devoto y el Obelisco, lugares emblemáticos que históricamente han funcionado como escenarios de celebración para los fanáticos del fútbol.

Además, las instancias decisivas de la competencia tendrán un espacio destacado en Parque Los Andes, en Chacarita, donde se prevé la realización de actividades especiales durante la fase eliminatoria.

Con una Selección que volverá a movilizar multitudes y una agenda de actividades pensada para acercar el Mundial a cada rincón de la Ciudad, las autoridades buscan que el transporte acompañe esa dinámica.

La ampliación horaria de la Línea D se presenta así como una pieza clave dentro de un operativo integral destinado a facilitar la experiencia de los hinchas y garantizar que los festejos puedan desarrollarse con mayor comodidad y seguridad.