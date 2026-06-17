Buenos Aires se viste de celeste y blanco para vivir el Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y Buenos Aires decidió sumarse a la expectativa de una manera tan original como simbólica.

Esculturas históricas, monumentos emblemáticos y algunos de los íconos más reconocidos del espacio público porteño aparecieron intervenidos con los colores argentinos en distintos puntos de la Ciudad, en una propuesta que busca transformar las calles en una gran celebración colectiva antes de cada presentación de la Selección.

“Cada rincón de la Ciudad puede convertirse en una expresión de apoyo y entusiasmo”, parece ser el espíritu detrás de una iniciativa que invita a vecinos y turistas a reencontrarse con monumentos tradicionales bajo una nueva mirada.

Las intervenciones apelan al sentimiento popular y buscan generar un clima de unidad en torno al evento deportivo más importante del planeta.

La propuesta comenzó a desplegarse en diversos espacios porteños y rápidamente llamó la atención de quienes recorren la Ciudad.

En San Telmo, por ejemplo, la emblemática figura de Mafalda fue intervenida con una vincha y una bufanda celeste y blanca, acompañada por un arco decorado con banderas argentinas.

La escena se convirtió en uno de los puntos más fotografiados por visitantes y vecinos que aprovecharon para inmortalizar el momento.

A pocas cuadras de allí, frente al Congreso, otra de las postales más curiosas se puede observar en la escultura conocida como El Pensador, que aparece luciendo una galera y una bufanda con los colores nacionales.

La intervención combina el valor patrimonial de la obra con un guiño futbolero que despierta sonrisas y genera comentarios entre quienes transitan por la zona.

La iniciativa también alcanzó a otros espacios emblemáticos. En Parque Thays, el tradicional Torso de Botero fue vestido simbólicamente con una bandera argentina que funciona como capa, aportando una imagen llamativa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La intención es que cada intervención dialogue con el entorno y permita redescubrir esculturas y monumentos que forman parte del paisaje cotidiano de la Ciudad.

Pero la propuesta no se limita únicamente a estas obras. También fueron incorporadas las esculturas Atlas, La Cigale, Tritón, la Familia de ciervos y los Galgos peruanos, entre otras piezas del patrimonio urbano.

Todas ellas participan simbólicamente de este gran aliento colectivo que busca acompañar a la Selección durante la competencia internacional.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es el cuidado patrimonial. Las autoridades remarcaron que todas las intervenciones fueron diseñadas para ser completamente reversibles y no producir ningún tipo de daño sobre las esculturas.

Los elementos decorativos utilizados fueron colocados mediante técnicas especialmente seleccionadas para garantizar la preservación de cada obra y serán retirados una vez concluida la jornada o finalizadas las actividades previstas.

Este punto resulta especialmente relevante debido al valor histórico, artístico y cultural de muchas de las piezas intervenidas. Buenos Aires posee uno de los patrimonios escultóricos más importantes de América Latina, con cientos de monumentos distribuidos en parques, plazas y avenidas.

Por eso, cualquier acción sobre estas obras requiere procedimientos específicos que permitan combinar creatividad y conservación.

La propuesta forma parte de una serie de actividades impulsadas para acompañar el Mundial y generar espacios de encuentro ciudadano. El fútbol, una vez más, aparece como un elemento capaz de unir generaciones, barrios y comunidades enteras alrededor de una misma pasión.

En este contexto, los monumentos dejan de ser simples piezas urbanas para transformarse temporalmente en protagonistas de una celebración colectiva.

La experiencia no terminará allí. Durante cada partido de la Selección Argentina, varios de los íconos arquitectónicos más importantes de la Ciudad se iluminarán con los colores celeste y blanco. El objetivo es reforzar el clima festivo y convertir el espacio público en un escenario que refleje el entusiasmo de miles de personas.

Entre los monumentos que participarán de esta puesta en escena lumínica se encuentran el Obelisco, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, el Planetario y la Torre de la Ciudad.

Cada uno de ellos exhibirá una iluminación especial durante los encuentros del seleccionado nacional, ofreciendo postales que prometen convertirse en imágenes representativas de esta nueva edición mundialista.

La iniciativa busca acercar el Mundial a quienes viven y recorren Buenos Aires, generando una experiencia urbana distinta que combina cultura, patrimonio, arte y deporte.

Con monumentos vestidos para la ocasión y edificios iluminados con los colores nacionales, la Ciudad apuesta a convertir cada partido de la Selección en una celebración que trascienda las canchas y se viva también en las calles.