Importantes cortes de tránsito por trabajos ferroviarios en Villa Devoto

Los vecinos de Villa Devoto y de los barrios cercanos deberán prepararse para modificaciones significativas en la circulación vehicular debido a una serie de trabajos de mantenimiento que se llevarán adelante sobre la traza del Ferrocarril San Martín.

A partir del 15 de junio, uno de los cruces más utilizados de la zona permanecerá cerrado al tránsito, generando cambios en la movilidad diaria de miles de conductores.

La intervención forma parte de un plan de mantenimiento ferroviario destinado a mejorar las condiciones operativas y de seguridad de la línea.

Como consecuencia de estas tareas, el cruce a nivel de la calle Chivilcoy, entre Ricardo Gutiérrez y Navarro, quedará completamente inhabilitado para la circulación vehicular en ambos sentidos hasta la finalización de las obras.

La medida impactará especialmente en quienes utilizan diariamente este paso para conectar distintos sectores de Villa Devoto y barrios linderos.

Además del cierre total del cruce ferroviario, también se implementarán restricciones complementarias sobre la calle Chivilcoy.

Según se informó, el tramo comprendido entre Navarro y la avenida Beiró permanecerá cortado totalmente en sentido norte, mientras que entre Ricardo Gutiérrez y Pedro Morán habrá interrupción total para quienes circulen en sentido sur.

Estas afectaciones obligarán a los automovilistas a modificar sus recorridos habituales y a utilizar calles alternativas para atravesar la zona.

Si bien este tipo de trabajos suele generar inconvenientes temporales, desde el área responsable de las obras remarcan que resultan fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura ferroviaria y prevenir futuros problemas operativos.

El Ferrocarril San Martín constituye uno de los principales corredores ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, conectando la Ciudad con distintos municipios del oeste del conurbano.

Cada día transporta a miles de pasajeros, por lo que el mantenimiento de sus vías, sistemas de señalamiento y cruces resulta indispensable para sostener niveles adecuados de seguridad y confiabilidad en el servicio.

En este contexto, los trabajos sobre el paso a nivel de Chivilcoy forman parte de las tareas periódicas que suelen realizarse en distintos puntos de la red ferroviaria.

Este tipo de intervenciones incluye habitualmente la renovación de componentes de vía, reparación de losas de hormigón, acondicionamiento de desagües y mejoras en los sistemas de protección que regulan el tránsito en los cruces ferroviarios.

Para los vecinos de Villa Devoto, el cierre temporal representa un desafío adicional en una zona donde el tránsito suele presentar una importante intensidad durante gran parte del día.

Las calles cercanas al paso a nivel funcionan como vías de conexión estratégica entre diferentes sectores del barrio, por lo que se espera un incremento en la circulación sobre arterias alternativas mientras duren las tareas.

Especialistas en movilidad urbana destacan que, durante este tipo de intervenciones, resulta fundamental respetar la señalización instalada y planificar los desplazamientos con mayor anticipación.

La experiencia indica que los primeros días de implementación suelen ser los más complejos debido al proceso de adaptación de los conductores a los nuevos recorridos.

Asimismo, las autoridades recomiendan prestar especial atención a los desvíos establecidos y considerar posibles demoras, particularmente durante los horarios de mayor circulación.

Los cambios no sólo impactarán en vehículos particulares, sino también en servicios de reparto, transporte escolar y otras actividades que dependen de la conectividad vial de la zona.

Las obras ferroviarias representan una inversión necesaria para preservar la seguridad tanto de los usuarios del tren como de quienes circulan por las calles que atraviesan la traza ferroviaria.

Aunque las molestias temporales son inevitables, el objetivo final apunta a mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos en uno de los puntos de cruce más transitados del sector.

Mientras se desarrollen los trabajos, los vecinos deberán mantenerse atentos a las indicaciones de tránsito y a las eventuales actualizaciones sobre el avance de las tareas.

La normalización de la circulación dependerá de los plazos previstos para la ejecución de las obras, que buscan garantizar mejores condiciones operativas para el Ferrocarril San Martín y una mayor seguridad para toda la comunidad.