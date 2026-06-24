Gastronomía internacional y productos artesanales en Villa Devoto

La Plaza Arenales volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro de Villa Devoto con una nueva edición de la feria que combina gastronomía, diseño y emprendedores.

Durante el sábado y el domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de sabores del mundo, productos artesanales y actividades al aire libre, con entrada libre y gratuita.

«Durante dos jornadas, la feria reunirá a emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas de distintos países en pleno corazón de Villa Devoto, consolidándose como una de las opciones más elegidas para disfrutar del espacio público en familia.»

Entre las 11 y las 19 horas, la Plaza Arenales, ubicada en la intersección de Mercedes y Nueva York, recibirá una nueva edición de esta feria que ya se convirtió en un clásico del barrio.

El evento ofrecerá una propuesta pensada para todas las edades, donde la gastronomía internacional convivirá con el diseño independiente, los productos artesanales y los emprendimientos locales en un ambiente al aire libre.

Como sucede en cada edición, la iniciativa busca fomentar el trabajo de pequeños productores y emprendedores, al mismo tiempo que brinda a los vecinos un espacio para recorrer, comprar y disfrutar de distintas propuestas sin salir del barrio.

La entrada será libre y gratuita y, en caso de lluvia, la actividad será suspendida.

Uno de los principales atractivos volverá a ser el amplio patio gastronómico, que reunirá platos tradicionales y propuestas innovadoras provenientes de distintos rincones del mundo.

Los visitantes podrán recorrer los distintos puestos y degustar especialidades representativas de Argentina, Paraguay, Haití, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos y Colombia, en una verdadera experiencia multicultural.

La oferta culinaria será muy variada e incluirá crepes dulces y salados, papas y sándwiches ahumados, comidas típicas venezolanas, colombianas y haitianas, además de hamburguesas, panchos gourmet, opciones para la merienda y una importante variedad de pastelería artesanal.

Quienes prefieran los sabores más tradicionales también encontrarán frutillas con crema, alfajores artesanales, chocolates, jugos naturales, mermeladas caseras, salames, quesos y otros productos regionales elaborados por pequeños productores que participarán de la feria.

Pero la propuesta no estará enfocada únicamente en la gastronomía. Los asistentes también podrán recorrer una gran cantidad de stands dedicados al diseño independiente y a la producción artesanal.

Entre los productos disponibles habrá indumentaria para mujeres y niños, accesorios de bijouterie realizados en acero y resina, artículos de marroquinería, correas y accesorios para mascotas, cosmética natural, jabones y velas aromáticas elaboradas artesanalmente.

La feria además ofrecerá productos de decoración, piezas de cerámica, artículos sublimados, muñecos y títeres de peluche confeccionados de manera artesanal, además de agendas, papelería, artículos de librería y distintos productos ecológicos que forman parte de las nuevas tendencias de consumo responsable.

Este tipo de encuentros representa una importante oportunidad para que emprendedores y pequeños productores puedan exhibir y comercializar sus creaciones directamente con el público, fortaleciendo la economía local y generando un espacio donde el trabajo artesanal adquiere un protagonismo especial.

Al mismo tiempo, quienes visitan la feria tienen la posibilidad de acceder a productos originales, muchos de ellos elaborados en pequeñas escalas y difíciles de encontrar en comercios tradicionales.

Otro de los aspectos destacados será la comodidad para realizar compras. Todos los puestos aceptarán pagos en efectivo y mediante Mercado Pago, mientras que algunos comerciantes también ofrecerán la posibilidad de abonar con tarjetas de débito, facilitando así las distintas formas de pago para los visitantes.

La Plaza Arenales se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios verdes más representativos de la Comuna 11 y escenario habitual de actividades culturales, recreativas y comerciales.

Gracias a su ubicación estratégica y su entorno arbolado, cada edición de esta feria convoca a cientos de familias que aprovechan el fin de semana para recorrer los puestos, compartir una comida al aire libre y disfrutar del movimiento que generan estas iniciativas en el barrio.

La combinación entre gastronomía internacional, productos artesanales y diseño independiente convierte a esta propuesta en una alternativa diferente para quienes buscan realizar un paseo durante el fin de semana.

Además de impulsar el consumo local, el evento promueve el encuentro entre vecinos y el aprovechamiento de los espacios públicos como lugares de recreación, intercambio y desarrollo de los emprendimientos que forman parte del crecimiento económico y cultural de Villa Devoto.

Con una oferta que reúne sabores de distintos países, productos originales y una amplia participación de emprendedores, la feria volverá a transformar a Plaza Arenales en un punto de encuentro para disfrutar durante dos jornadas de una propuesta pensada para toda la familia, siempre que las condiciones climáticas acompañen.