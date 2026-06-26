La Ciudad refuerza el transporte por el Fan Fest de la Selección

Subterráneos de Buenos Aires anunció que este sábado 27 de junio la Línea D funcionará con un horario especial y extenderá su servicio hasta las 2 de la madrugada para acompañar la masiva convocatoria prevista por el partido que disputará la Selección Argentina frente a Jordania.

La medida apunta a brindar una alternativa de transporte segura y eficiente para las miles de personas que seguirán el encuentro desde el Buenos Aires Fan Fest instalado en Plaza Seeber.

La decisión responde al importante movimiento de público que se espera durante la jornada y busca garantizar una desconcentración rápida una vez finalizado el partido.

Desde la empresa destacaron que el operativo permitirá reducir los tiempos de espera y facilitar el regreso de los asistentes, evitando una mayor dependencia del automóvil particular y promoviendo el uso del transporte público en uno de los eventos más convocantes del fin de semana.

Una vez concluido el horario habitual de funcionamiento, los trenes continuarán circulando en ambos sentidos con salida desde la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del predio donde se desarrollará el Fan Fest.

Los pasajeros podrán descender en cuatro estaciones estratégicamente seleccionadas: Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio, puntos que permiten una mejor distribución de los usuarios hacia distintos sectores de la Ciudad.

La implementación de este esquema especial forma parte de una política que el Gobierno porteño viene desarrollando para atender grandes eventos deportivos, culturales y musicales que generan una importante concentración de personas.

El objetivo es ofrecer una respuesta acorde a la demanda extraordinaria, mejorar la movilidad urbana y disminuir la congestión vehicular en los alrededores de los principales puntos de encuentro.

La experiencia no es nueva. En los últimos años, la extensión horaria del servicio ya fue aplicada durante partidos nocturnos disputados en el estadio Monumental, donde miles de simpatizantes utilizan el subte para regresar a sus hogares.

El mismo mecanismo también se implementó tras recitales de artistas nacionales e internacionales de gran convocatoria, demostrando resultados positivos en materia de organización, seguridad y traslado de pasajeros.

Entre los espectáculos que motivaron este tipo de operativos especiales se encuentran presentaciones de Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, eventos que reunieron decenas de miles de personas y exigieron un refuerzo en la oferta de transporte público para evitar saturaciones en otros medios de movilidad.

Las autoridades sostienen que este tipo de acciones permiten optimizar el funcionamiento de la red de transporte en momentos de alta demanda.

Además de mejorar la experiencia de los usuarios, la utilización del subte contribuye a reducir las emisiones contaminantes derivadas del uso masivo de vehículos particulares y favorece una circulación más ordenada en zonas de gran afluencia.

En paralelo, continuará vigente el servicio nocturno habitual de la Línea B, que cada viernes y sábado extiende su funcionamiento.

En ese caso, el último tren partirá desde la estación Juan Manuel de Rosas a la 1 de la madrugada, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem saldrá a la 1.30.

Permanecerán habilitadas las estaciones Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, seleccionadas por su cercanía con distintos espacios culturales y espectáculos de la Ciudad.

El operativo especial coincide con una nueva edición del Buenos Aires Fan Fest, que volverá a tener como escenario principal Plaza Seeber.

El espacio cuenta con capacidad para recibir hasta 15 mil personas y ofrecerá la transmisión del encuentro de la Selección Argentina en pantalla gigante, acompañado por propuestas recreativas y actividades para toda la familia.

La iniciativa forma parte del programa «Modo Hincha en BA», impulsado para que los vecinos puedan vivir el clima mundialista en distintos puntos porteños.

Además de Plaza Seeber, también habrá espacios de encuentro en la Peatonal de Villa Devoto, el Obelisco y otros sectores de la Ciudad, mientras que las instancias decisivas del torneo tendrán como epicentro Parque Los Andes, en Chacarita.

La expectativa por la presentación del seleccionado nacional vuelve a movilizar a miles de fanáticos que elegirán compartir el partido en espacios públicos especialmente preparados para la ocasión.

Ante este escenario, el refuerzo del transporte aparece como una herramienta clave para garantizar una salida ordenada, mejorar la conectividad y ofrecer mayores opciones de regreso durante la madrugada, consolidando un modelo que ya mostró resultados positivos en anteriores eventos multitudinarios y que busca seguir acompañando la creciente participación de los vecinos en actividades deportivas y culturales.