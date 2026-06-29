La VTV tendrá nuevos plazos y podrá realizarse en talleres autorizados

Los automovilistas tendrán importantes modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ya que se extenderán los plazos para realizar la primera inspección y sus renovaciones, además de ampliarse significativamente la cantidad de establecimientos habilitados para efectuar los controles.

La medida apunta a simplificar el trámite, reducir las demoras y ofrecer mayor comodidad a quienes deban cumplir con este requisito obligatorio para circular.

Entre los cambios más relevantes, la primera VTV dejará de realizarse a los cuatro años del patentamiento y pasará a exigirse recién a los cinco años.

Asimismo, la vigencia de la verificación se extenderá a dos años para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, cuando actualmente ese beneficio solo alcanza hasta los ocho años.

Con esta modificación se busca disminuir la frecuencia de los controles para los vehículos más nuevos sin dejar de garantizar las condiciones de seguridad vial.

El nuevo esquema también incorpora una transformación importante en la forma de acceder al servicio. Hasta ahora, la inspección debía realizarse exclusivamente en las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad, pero con el nuevo régimen podrán sumarse talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores autorizados, siempre que cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la normativa vigente.

La ampliación de los prestadores busca aumentar la oferta disponible para los conductores, evitando largas esperas para conseguir turnos y distribuyendo la demanda entre una mayor cantidad de establecimientos.

De esta manera, se espera que el trámite resulte más ágil y accesible, especialmente en los períodos de mayor concurrencia.

Para poder brindar este servicio, los talleres, concesionarios e importadores deberán inscribirse en un Registro Único de Talleres habilitados.

La incorporación al sistema no será automática, ya que cada establecimiento tendrá que acreditar el cumplimiento de requisitos técnicos, contar con el equipamiento necesario y someterse a controles periódicos destinados a garantizar que todas las inspecciones se desarrollen bajo los mismos estándares de calidad y seguridad.

El sistema también contempla mecanismos de fiscalización permanentes para verificar el correcto funcionamiento de los centros habilitados.

El objetivo es asegurar que las verificaciones mantengan criterios uniformes, evitando diferencias entre los distintos prestadores y preservando la confiabilidad del proceso.

Las modificaciones buscan modernizar un trámite que cada año deben realizar miles de propietarios de vehículos particulares y comerciales.

Con una mayor cantidad de centros de inspección disponibles y plazos más extensos para los vehículos de menor antigüedad, las autoridades pretenden reducir la burocracia sin resignar los controles que permiten detectar fallas mecánicas antes de que representen un riesgo para quienes circulan por la vía pública.

La Verificación Técnica Vehicular constituye una herramienta preventiva que permite identificar desperfectos en componentes esenciales del automóvil, como el sistema de frenos, la dirección, la suspensión, la iluminación, los neumáticos y otros elementos fundamentales para una conducción segura.

Detectar estas fallas con anticipación disminuye considerablemente las posibilidades de que se produzcan incidentes ocasionados por problemas mecánicos.

Además del aspecto vinculado con la seguridad vial, la VTV también cumple una función ambiental. Durante la inspección se controlan las emisiones contaminantes que genera cada vehículo, favoreciendo un mejor seguimiento del parque automotor y promoviendo que las unidades circulen respetando los límites establecidos para reducir el impacto sobre el medio ambiente.

Otro de los beneficios radica en el ahorro económico para los propietarios. Detectar un desperfecto cuando todavía es incipiente suele representar una reparación mucho menos costosa que esperar a que el problema se agrave.

En muchos casos, un mantenimiento preventivo evita daños mayores que podrían implicar importantes gastos o incluso dejar el vehículo fuera de servicio.

La verificación también aporta transparencia al mercado de vehículos usados. Contar con una inspección técnica vigente brinda mayor tranquilidad tanto al comprador como al vendedor, ya que permite acreditar el estado general de la unidad y facilita las operaciones de compraventa.

En cuanto a las exenciones, continuará vigente el beneficio para jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos habituales no superen el haber mínimo jubilatorio y sean titulares de un vehículo cuyo valor no exceda el monto establecido para el pago del impuesto a la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, seguirán exentas del pago las personas con discapacidad que sean propietarias de un vehículo, independientemente de que la unidad cuente o no con adaptaciones específicas relacionadas con su condición. En los casos en que un beneficiario posea más de un automóvil, la exención alcanzará únicamente a uno de ellos.

Con estas modificaciones, el sistema de la VTV inicia una nueva etapa orientada a simplificar el cumplimiento de una obligación indispensable para circular.

La combinación de plazos más amplios, una mayor cantidad de centros habilitados y mecanismos de control sobre los nuevos prestadores busca mejorar la experiencia de los conductores sin dejar de priorizar la seguridad vial, el mantenimiento preventivo de los vehículos y la calidad de las inspecciones.