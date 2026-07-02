Villa Devoto recibe una nueva edición de la Eco Feria Ofelia

La Plaza Arenales volverá a convertirse en el punto de encuentro para quienes buscan consumir de una manera más consciente.

El sábado 4 y domingo 5 de julio, de 11 a 19, la Eco Feria Ofelia desembarcará en Villa Devoto con más de 30 emprendimientos sustentables, productos de triple impacto y una propuesta pensada para promover el cuidado del ambiente, fortalecer a los productores locales y acercar alternativas de consumo responsable a los vecinos.

La feria, con entrada libre y gratuita, reunirá durante dos jornadas a emprendedores que trabajan bajo criterios de sustentabilidad, economía circular y producción responsable. Además de ofrecer una amplia variedad de productos, el encuentro busca generar conciencia sobre la importancia de incorporar hábitos de consumo más amigables con el ambiente y respaldar a quienes desarrollan proyectos con impacto social, económico y ambiental positivo.

La propuesta se desarrollará en Plaza Arenales, ubicada en la intersección de las calles Mercedes y Nueva York, uno de los espacios verdes más representativos de Villa Devoto.

Allí, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands, conocer de primera mano el trabajo de los emprendedores y acceder a productos elaborados bajo criterios de reducción de residuos, reutilización de materiales y minimización del uso de plásticos.

La Eco Feria Ofelia se consolidó en los últimos años como uno de los encuentros más importantes para el ecosistema emprendedor sustentable.

En cada edición reúne a decenas de marcas que comparten una misma filosofía: demostrar que es posible desarrollar productos de calidad mientras se reducen los impactos negativos sobre el ambiente y se fortalecen las economías locales.

Entre las categorías que estarán presentes habrá propuestas de cuidado personal, cosmética natural, indumentaria, accesorios, textiles, decoración para el hogar, productos gastronómicos, objetos reutilizables, regalos y artículos elaborados con materiales reciclados o de bajo impacto ambiental.

La diversidad de la oferta permite que quienes recorran la feria puedan encontrar alternativas para diferentes necesidades sin dejar de lado el compromiso con un consumo responsable.

Uno de los principales objetivos del encuentro es acercar al público emprendimientos que muchas veces comercializan únicamente a través de canales digitales o en eventos específicos.

De esta manera, la feria funciona como una vidriera para pequeños productores que encuentran un espacio para mostrar sus proyectos, generar nuevas oportunidades comerciales y establecer un vínculo directo con los consumidores.

Los visitantes también contarán con diferentes opciones para realizar sus compras, ya que todos los puestos aceptarán pagos mediante Mercado Pago, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y efectivo, facilitando así el acceso a los distintos productos sin importar el medio de pago elegido.

Esta edición contará con más de 30 stands que ofrecerán productos eco friendly y artículos especialmente pensados para quienes buscan alternativas sustentables para el hogar, el cuidado personal o la vida cotidiana.

Todas las propuestas comparten la premisa de reducir la generación de residuos y fomentar prácticas vinculadas con la filosofía de basura cero y plástico cero, una tendencia que continúa ganando espacio entre consumidores de todas las edades.

Entre los emprendimientos que participarán se destacan Le Chemin, Bio Green, Energía India, Just, Kali, Mimesis, Maleza, Las Carolas Bakery, Eva Jiménez Textiles, Indio, La Contenta, Proyecto Manta, Tienda Costeras, Proyecto Cero, Ditta Tita, Montañita, Pulsión, Malia y Jarana, además de otras iniciativas que forman parte del creciente universo de emprendedores comprometidos con el desarrollo sostenible.

El crecimiento de este tipo de ferias refleja una transformación que se viene consolidando en los hábitos de consumo. Cada vez más personas priorizan conocer el origen de los productos que adquieren, el impacto ambiental que generan y las condiciones en las que fueron elaborados.

Esta tendencia impulsa a cientos de pequeños emprendimientos que encuentran en estos espacios una oportunidad para crecer y acercarse a nuevos clientes.

Al mismo tiempo, las empresas de triple impacto cobran cada vez mayor protagonismo porque integran objetivos económicos con compromisos sociales y ambientales.

Este modelo busca generar beneficios no sólo para quienes desarrollan la actividad comercial, sino también para la comunidad y el entorno, promoviendo formas de producción más responsables y sostenibles.

Detrás de la organización de este encuentro se encuentra Ofelia Market Sustentable, una Empresa B Certificada que trabaja conectando emprendimientos conscientes con consumidores interesados en incorporar hábitos de compra responsables.

A través de su plataforma digital reúne a más de 800 marcas de todo el país y desarrolla distintas acciones destinadas a fortalecer el ecosistema emprendedor mediante ferias, eventos y programas de acompañamiento comercial.

Además de impulsar la comercialización directa entre productores y consumidores, la organización también promueve vínculos entre emprendimientos y grandes empresas con el objetivo de ampliar oportunidades de desarrollo, fomentar redes de colaboración y potenciar proyectos que buscan generar un impacto positivo tanto desde el punto de vista económico como ambiental.

Como ocurre en cada edición al aire libre, la realización de la Eco Feria dependerá de las condiciones climáticas. En caso de lluvia, el evento será suspendido.

Si el tiempo acompaña, Plaza Arenales volverá a transformarse durante todo el fin de semana en un espacio donde el consumo responsable, la producción sustentable y el trabajo de emprendedores locales serán los grandes protagonistas, ofreciendo una alternativa diferente para recorrer, conocer nuevos proyectos y apoyar iniciativas comprometidas con un futuro más sostenible.