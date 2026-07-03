Una tarde de cultura y diversión llega a la Biblioteca Reina Batata

Las vacaciones de invierno comenzarán con una propuesta pensada para que chicos y grandes disfruten de una jornada diferente en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad.

La Biblioteca Reina Batata abrirá sus puertas con una programación especial que combinará espectáculos musicales, actividades creativas, lectura y un nuevo espacio de encuentro al aire libre, en una iniciativa que busca fomentar el acceso a la cultura y fortalecer los vínculos familiares.

La actividad se desarrollará bajo el nombre de ¡Tarde Batata!, una propuesta gratuita que reunirá música en vivo, talleres participativos y experiencias recreativas para anticipar el inicio del receso escolar.

La programación está diseñada para que niños, niñas y adultos compartan una tarde donde el juego, la creatividad y la lectura serán los grandes protagonistas.

El encuentro tendrá lugar el sábado 4 de julio en la sede de la Biblioteca Reina Batata, ubicada en la esquina de 11 de Septiembre y La Pampa.

A lo largo de toda la jornada, las familias podrán recorrer las instalaciones, participar de distintas actividades y disfrutar de un ambiente pensado especialmente para las infancias, en un espacio que desde hace años se consolidó como un verdadero referente cultural de la Ciudad.

La programación comenzará a las 14.15 con la presentación de Takiy Canta, un espectáculo de folklore latinoamericano destinado a todo público.

La propuesta invita a recorrer distintos ritmos y canciones tradicionales de la región mediante un formato participativo que busca acercar la música popular a los más pequeños, promoviendo el disfrute colectivo y el intercambio entre generaciones.

Más tarde, desde las 15, llegará el turno de Quitapenas, un taller creativo coordinado por Azul Masseilot, integrante de La Mirilla.

Durante la actividad, los participantes podrán experimentar con distintos materiales como palitos de madera, cintas de colores, pompones y diversos elementos de uso cotidiano para construir objetos, desarrollar la imaginación y dar rienda suelta a la creatividad mediante el juego.

Este tipo de talleres no solo estimulan la expresión artística, sino que también favorecen el desarrollo de habilidades manuales, el trabajo colaborativo y la exploración de nuevas formas de aprendizaje.

La propuesta apunta a que cada participante pueda crear libremente, sin estructuras rígidas, convirtiendo cada producción en una experiencia única.

El cierre de la jornada estará a cargo de Florencia Albarracín, cantautora, actriz y multiinstrumentista, quien desde las 16 presentará el espectáculo «El rock, el café y los sonidos».

A través de canciones originales, instrumentos y una puesta en escena especialmente pensada para el público infantil, la artista invitará a recorrer un universo musical donde conviven distintos géneros y recursos sonoros que estimulan la participación del público.

Además de las actividades programadas, la jornada marcará la inauguración de un nuevo espacio de cafetería ubicado en los jardines de la biblioteca.

La incorporación de este servicio busca ampliar la experiencia de quienes visitan el lugar, ofreciendo un ámbito cómodo para descansar, compartir una merienda y disfrutar del entorno mientras se realizan las distintas propuestas culturales.

La apertura de este nuevo sector representa una mejora significativa para uno de los espacios más concurridos por familias durante fines de semana, feriados y vacaciones.

La posibilidad de permanecer más tiempo en el predio, combinando lectura, actividades recreativas y un lugar para compartir un momento de descanso, refuerza el perfil de la biblioteca como punto de encuentro comunitario.

La Biblioteca Reina Batata ocupa desde hace años un lugar destacado dentro de la oferta cultural destinada a las infancias en la Ciudad.

Su propuesta va mucho más allá del préstamo de libros: a lo largo del año desarrolla narraciones, talleres, espectáculos, ciclos de lectura, actividades educativas y eventos especiales que buscan despertar el interés por la literatura desde edades tempranas.

Especialistas en educación coinciden en que generar espacios de lectura compartida durante la infancia contribuye al desarrollo del lenguaje, estimula la imaginación, fortalece la comprensión lectora y favorece la construcción de vínculos afectivos entre niños y adultos.

En ese sentido, iniciativas como ¡Tarde Batata! representan una oportunidad para acercar a las familias a experiencias culturales accesibles y participativas.

El comienzo de las vacaciones de invierno suele convertirse en uno de los momentos del año con mayor movimiento en los espacios culturales porteños.

Bibliotecas, museos, teatros y centros culturales preparan programaciones especiales destinadas a ofrecer alternativas recreativas y educativas durante el receso escolar, promoviendo actividades que combinan entretenimiento con aprendizaje.

En ese contexto, la propuesta organizada por la Biblioteca Reina Batata busca consolidarse como una de las primeras opciones para quienes desean iniciar las vacaciones con una experiencia diferente, donde la música, el arte, el juego y la lectura conviven en un mismo espacio pensado para disfrutar en familia.

Con espectáculos en vivo, talleres participativos, nuevos espacios para el encuentro y una programación especialmente diseñada para las infancias, la jornada promete transformarse en una celebración cultural que invita a descubrir, crear y compartir, reafirmando el papel de la biblioteca como un ámbito abierto, inclusivo y dedicado a fomentar el acceso a la cultura para todas las edades.