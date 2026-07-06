La Plaza Constitución se renueva con más accesibilidad, deporte y recreación

La Plaza Constitución comenzó una profunda transformación con una serie de obras que apuntan a modernizar uno de los espacios públicos más concurridos de la Comuna 1.

El proyecto contempla la incorporación de un renovado patio de juegos con temática ferroviaria, nuevos sectores para la práctica deportiva y mejoras en materia de accesibilidad, seguridad y equipamiento urbano, con el objetivo de ofrecer un lugar más inclusivo y atractivo para vecinos y visitantes.

La intervención busca responder al intenso uso cotidiano que registra este histórico espacio verde, ampliando las alternativas de recreación y actividad física para personas de todas las edades.

La propuesta incorpora infraestructura moderna, áreas especialmente diseñadas para adultos mayores y un nuevo concepto de integración que combina identidad barrial, funcionalidad y espacios pensados para el disfrute de toda la comunidad.

Las obras ya se encuentran en marcha y abarcan la totalidad de la Plaza Constitución, delimitada por las calles Lima, Constitución, Lima Oeste y la avenida Juan de Garay.

Se trata de una intervención integral que no solo apunta a renovar la imagen del espacio, sino también a mejorar su funcionamiento diario y adaptarlo a las necesidades actuales de quienes lo utilizan.

Uno de los ejes centrales del proyecto será la ampliación de la oferta deportiva. Para ello se instalará un sector de calistenia equipado con estaciones destinadas al entrenamiento funcional, una disciplina que ganó popularidad en los últimos años por permitir ejercitar todo el cuerpo utilizando el propio peso corporal.

Estas instalaciones estarán disponibles para jóvenes y adultos que busquen realizar actividad física al aire libre sin necesidad de asistir a un gimnasio.

En paralelo, la plaza contará con un área especialmente destinada a los adultos mayores. Allí se incorporará equipamiento de bajo impacto orientado a favorecer la movilidad, la coordinación y el fortalecimiento físico mediante ejercicios seguros y accesibles.

El objetivo es fomentar hábitos saludables y ofrecer un lugar adecuado para que este grupo etario también pueda disfrutar del espacio público en condiciones apropiadas.

La reorganización general del predio permitirá optimizar la circulación peatonal, ordenar los distintos sectores y generar áreas de permanencia más cómodas para quienes visitan la plaza diariamente. Además, se realizará una redistribución del mobiliario urbano existente para mejorar la funcionalidad del espacio sin perder su identidad.

Otro aspecto importante de la obra será la incorporación de nuevas superficies de caucho continuo, un material especialmente utilizado en áreas recreativas por su capacidad para amortiguar impactos y reducir el riesgo de lesiones durante el uso de los juegos infantiles.

Este tipo de piso también mejora la accesibilidad para personas con movilidad reducida y facilita el desplazamiento de cochecitos infantiles o sillas de ruedas.

La renovación del patio de juegos constituye uno de los puntos más destacados del proyecto. En esta oportunidad, el diseño estará inspirado en la historia ferroviaria del barrio, un rasgo que caracteriza a Constitución desde hace más de un siglo gracias a la presencia de una de las principales terminales ferroviarias del país.

La temática ferroviaria se reflejará en cada uno de los nuevos elementos recreativos. El espacio contará con mangrullos especialmente diseñados con formas que evocan locomotoras y estaciones, torres inspiradas en estructuras ferroviarias, paneles interactivos y distintos recorridos lúdicos que simularán andenes, vagones y circuitos vinculados al mundo del tren.

De esta manera, además de ofrecer entretenimiento, el nuevo patio buscará fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad del lugar.

El proyecto también prevé la incorporación de circuitos accesibles para que niños con distintas capacidades puedan compartir los espacios de juego en igualdad de condiciones. La inclusión fue uno de los criterios considerados durante el diseño de toda la intervención, sumando sectores de descanso y permanencia para acompañantes y familias.

Las mejoras no se limitarán únicamente a los juegos. También se renovarán las superficies absorbentes y los sectores secos, permitiendo una utilización más segura del predio durante todo el año, incluso luego de jornadas de lluvia.

Estas tareas contribuirán además a prolongar la vida útil del equipamiento y facilitarán las tareas de mantenimiento.

La instalación de nueva señalética será otro de los cambios previstos dentro del proyecto. Los carteles permitirán orientar mejor a los usuarios, identificar cada uno de los sectores y reforzar las condiciones de seguridad dentro de la plaza.

La integración del mobiliario urbano con el nuevo diseño buscará generar un conjunto armónico que acompañe la renovación general del espacio verde.

La Plaza Constitución recibe diariamente una importante cantidad de vecinos, trabajadores, estudiantes y personas que transitan por la zona debido a la cercanía con la estación ferroviaria, las líneas de subte y numerosas paradas de colectivos.

Esa intensa actividad convierte al lugar en uno de los espacios públicos con mayor circulación del sur de la Ciudad, motivo por el cual la actualización de su infraestructura representa una intervención de relevancia para el barrio.

La incorporación de sectores deportivos, juegos renovados y espacios inclusivos responde además a una tendencia cada vez más presente en el diseño urbano moderno: recuperar las plazas como ámbitos de encuentro, recreación y promoción de hábitos saludables.

Los espacios verdes cumplen un papel cada vez más importante dentro de las ciudades, ya que ofrecen alternativas gratuitas para realizar actividad física, compartir tiempo en familia y favorecer la integración social.

Cuando finalicen los trabajos, la Plaza Constitución presentará una imagen completamente renovada, con instalaciones modernas, mayor seguridad, mejores condiciones de accesibilidad y una propuesta recreativa mucho más amplia.

La combinación de nuevos juegos temáticos, áreas deportivas y espacios adaptados para todas las edades buscará convertir al tradicional espacio verde en un punto de encuentro más cómodo, seguro e inclusivo para quienes lo visitan todos los días.