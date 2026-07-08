La Ciudad renueva sectores estratégicos del Hospital Manuel Rocca

El Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca atraviesa una importante etapa de transformación con el avance de una obra de remodelación que busca optimizar el funcionamiento del establecimiento y elevar la calidad de atención que reciben diariamente cientos de pacientes.

La intervención permitirá reorganizar áreas estratégicas, modernizar sectores esenciales y brindar espacios más eficientes tanto para quienes realizan tratamientos de rehabilitación como para los profesionales que desarrollan sus tareas en el centro de salud.

La remodelación representa un paso clave para fortalecer la infraestructura sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no solo incorpora mejoras edilicias, sino que también apunta a optimizar los circuitos de trabajo, facilitar la circulación dentro del hospital y adaptar los distintos espacios a las necesidades actuales de la atención médica y de rehabilitación.

Uno de los ejes principales de la obra se concentra en la refuncionalización del taller de rehabilitación y del área de farmacia, dos sectores fundamentales para el funcionamiento cotidiano del hospital.

Las modificaciones fueron diseñadas para mejorar la organización interna, agilizar los procesos de trabajo y ofrecer ambientes más cómodos, seguros y funcionales para pacientes, familiares y equipos de salud.

En el sector central del establecimiento se reorganizarán el taller de rehabilitación y el hospital de día mediante la creación de accesos completamente independientes.

Esta modificación permitirá ordenar la circulación diaria de personas, reducir interferencias entre las distintas actividades asistenciales y generar un entorno más eficiente para el desarrollo de los tratamientos.

A su vez, ambos espacios estarán vinculados mediante una tabiquería divisoria móvil, una solución arquitectónica que permitirá integrar o separar los ambientes según las necesidades de cada jornada.

Esta flexibilidad facilitará la adaptación de los espacios para distintas actividades terapéuticas, reuniones interdisciplinarias o situaciones que requieran una mayor capacidad operativa.

La incorporación de este tipo de recursos responde a una tendencia cada vez más utilizada en hospitales modernos, donde la versatilidad de los ambientes resulta fundamental para acompañar la evolución de los servicios de salud.

La posibilidad de modificar rápidamente la configuración de un espacio permite optimizar recursos y responder con mayor rapidez a diferentes demandas asistenciales.

Otra de las áreas que experimentará una renovación significativa será la farmacia hospitalaria. Allí se desarrollará una reorganización integral destinada a fortalecer la logística interna y garantizar una mejor administración de medicamentos e insumos médicos.

El nuevo diseño contempla la incorporación de un depósito específico para insumos farmacéuticos, un sector destinado a la entrega de medicamentos para pacientes internados, un depósito restringido para medicamentos que requieren condiciones especiales de almacenamiento y seguridad, además de un espacio para materiales destinados a esterilización.

La intervención también incluirá la construcción de un dormitorio para el personal de farmacia, una mejora que permitirá optimizar las condiciones laborales de quienes cumplen funciones en ese servicio, especialmente durante las guardias y jornadas prolongadas.

Asimismo, se incorporará un área de ropería destinada a mejorar la organización de los elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Estas obras buscan hacer más eficientes los circuitos internos del hospital. Una mejor distribución de los espacios reduce tiempos de traslado, facilita el trabajo interdisciplinario entre los distintos equipos y permite brindar una respuesta más rápida y organizada frente a las necesidades de los pacientes.

En instituciones dedicadas a la rehabilitación, donde cada tratamiento requiere coordinación permanente entre múltiples especialidades, la correcta planificación de los espacios físicos resulta un aspecto determinante.

La arquitectura hospitalaria cumple un rol fundamental para favorecer procesos terapéuticos más ágiles y garantizar condiciones adecuadas tanto para la recuperación de los pacientes como para el desempeño del personal.

El Hospital Manuel Rocca constituye uno de los centros especializados en rehabilitación más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se atienden personas que requieren procesos de recuperación motora, neurológica y funcional luego de diferentes patologías, accidentes o intervenciones quirúrgicas.

Por ese motivo, contar con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales representa un factor clave para sostener la calidad de las prestaciones.

La remodelación también apunta a mejorar la experiencia de quienes concurren diariamente al hospital. Espacios más ordenados, mejor distribuidos y preparados para responder a una demanda creciente permiten ofrecer una atención más eficiente y confortable, reduciendo demoras y favoreciendo una mejor organización de las actividades asistenciales.

Al mismo tiempo, la adecuación de las instalaciones beneficia a los equipos de salud, que dispondrán de sectores especialmente diseñados para desarrollar sus tareas en mejores condiciones, fortaleciendo la seguridad, la coordinación y la eficiencia de cada servicio.

Esta intervención forma parte de una política orientada a continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria mediante la modernización de hospitales públicos y la incorporación de mejoras que acompañen el crecimiento de la demanda asistencial.

La renovación de espacios estratégicos no solo representa una inversión edilicia, sino también una apuesta por optimizar la calidad de los servicios, mejorar los procesos de atención y garantizar establecimientos preparados para responder a los desafíos actuales y futuros del sistema de salud público.