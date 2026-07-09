La Ciudad celebró el Día de la Independencia con el tradicional izamiento de la Bandera

Los festejos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia comenzaron desde las primeras horas de este 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en Plaza de Mayo.

El acto, cargado de simbolismo patrio, reunió a autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas, integrantes del cuerpo diplomático y vecinos, en una jornada que tuvo como eje central el mensaje de unidad, respeto por las instituciones y compromiso con el futuro del país.

Durante la ceremonia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la fecha y convocó a dejar de lado las diferencias para trabajar en objetivos comunes.

«El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes», expresó al participar del acto oficial realizado frente a la histórica Plaza de Mayo.

El inicio de la celebración estuvo marcado por el solemne izamiento de la Bandera Nacional, uno de los momentos más tradicionales de cada 9 de Julio.

La ceremonia contó con la participación de efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios, quienes acompañaron el desarrollo del acto junto a otras fuerzas militares y de seguridad. Además, las autoridades presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un clima de respeto y conmemoración que reunió a funcionarios y vecinos.

Jorge Macri estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, mientras que también participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg; ministros del Gabinete porteño, legisladores, representantes diplomáticos y autoridades de distintas instituciones nacionales y locales.

En su discurso, el mandatario porteño insistió en la necesidad de fortalecer los consensos y de promover una convivencia basada en el respeto.

Señaló que los dirigentes tienen la responsabilidad de contribuir a una sociedad menos confrontativa y afirmó que la construcción de una Argentina más sólida requiere del compromiso de todos los sectores.

«Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida que no abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar», sostuvo durante su mensaje ante los presentes.

El Día de la Independencia constituye una de las fechas más trascendentes del calendario argentino. Cada 9 de Julio se recuerda la decisión adoptada en 1816 por los representantes reunidos en el Congreso de Tucumán, quienes declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y rompieron definitivamente los vínculos políticos con la Corona española.

A más de dos siglos de aquel hecho histórico, la conmemoración continúa siendo una oportunidad para reflexionar sobre los valores democráticos, la identidad nacional y los desafíos que enfrenta el país.

Como parte de las actividades organizadas por el Gobierno porteño, una vez concluido el acto en Plaza de Mayo, Jorge Macri y los integrantes de su gabinete compartieron un tradicional chocolate caliente con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura, ubicada sobre la Avenida de Mayo.

El encuentro tuvo lugar en el emblemático edificio donde funcionó durante décadas el histórico diario La Prensa, inmueble que fue recuperado y restaurado por la Ciudad y que hoy constituye uno de los espacios culturales más representativos del centro porteño.

La propuesta buscó generar un espacio de encuentro entre funcionarios y ciudadanos en una fecha de profundo significado para la historia argentina.

Vecinos de distintos barrios participaron de la actividad, que se desarrolló en un clima distendido y de celebración, reforzando el carácter participativo que suelen tener las jornadas patrias.

La agenda oficial continuó con la participación prevista del jefe de Gobierno y su esposa en el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Como ocurre cada año, el oficio religioso reúne a referentes políticos, autoridades nacionales, provinciales y representantes de distintos sectores de la sociedad para conmemorar la fecha patria en uno de los eventos institucionales más importantes del calendario nacional.

Los actos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a poner en valor las tradiciones vinculadas al 9 de Julio, una fecha que invita a recordar el camino recorrido por la Argentina desde la declaración de su independencia y a renovar el compromiso con los valores democráticos, el diálogo institucional y la construcción de una sociedad basada en el respeto, el trabajo y la búsqueda de consensos.

En un contexto marcado por importantes desafíos económicos y sociales, el mensaje transmitido durante la jornada hizo especial hincapié en la necesidad de fortalecer la unidad, priorizar el bien común y sostener el esfuerzo colectivo como herramientas para afrontar el presente y proyectar el futuro del país.