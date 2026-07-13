Los servicios móviles de la Ciudad recorren Villa Devoto y otros seis barrios

El programa Más Servicios en tu Barrio vuelve a recorrer distintos barrios porteños con una nueva semana de operativos que acercarán trámites, vacunación y asesoramiento a miles de vecinos.

Desde este lunes y hasta el viernes, las oficinas móviles estarán presentes en siete puntos de la Ciudad de Buenos Aires para facilitar el acceso a gestiones esenciales sin necesidad de trasladarse a las sedes habituales.

La iniciativa permitirá realizar desde la renovación del DNI y el pasaporte hasta la aplicación de vacunas contra la gripe y el Covid-19, además de brindar asesoramiento sobre subsidios, programas sociales y otros servicios de interés.

En algunos casos, las prestaciones contarán con cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación para garantizar la atención.

Durante esta semana, el operativo se desarrollará en Parque Avellaneda, Villa Lugano, Villa Devoto, Puerto Madero, San Telmo, Parque Chacabuco y La Boca.

El cronograma comenzará este lunes con una modalidad doble: uno de los puestos funcionará en el Centro Cildáñez Comunitario, en Parque Avellaneda, mientras que otro estará ubicado en el salón de usos múltiples Sum Samoré, en Villa Lugano. Ambos atenderán al público entre las 9 y las 14.

El martes la propuesta llegará al Club Unión Devoto Social Allende, en Villa Devoto, donde los vecinos podrán acercarse para realizar diversos trámites administrativos y acceder a los servicios sanitarios disponibles para esa jornada.

El miércoles volverá a repetirse el esquema de dos sedes simultáneas: una en el barrio Rodrigo Bueno, en Puerto Madero, y otra en la Sede Comunal 1, ubicada en San Telmo.

El recorrido continuará el jueves en el Club Social Colón, en Parque Chacabuco, mientras que el cierre de la semana será el viernes en el Club Social y Deportivo Bohemios, en el barrio de La Boca, manteniendo el horario de atención de 9 a 14.

Uno de los principales objetivos del programa es descentralizar la atención y acercar servicios públicos a los barrios para que los vecinos puedan resolver distintos trámites en un mismo lugar, evitando largas esperas y traslados.

Esta modalidad viene consolidándose como una herramienta para mejorar el acceso a prestaciones que habitualmente requieren concurrir a diferentes dependencias.

Entre los servicios más solicitados figura la vacunación contra la gripe y el Covid-19, destinada a quienes necesiten completar los esquemas correspondientes.

También se aplicarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años, ampliando así la cobertura sanitaria durante los operativos. Todas estas prestaciones estarán sujetas a disponibilidad de cupos.

En materia de documentación personal, los vecinos podrán gestionar el DNI y el pasaporte, uno de los trámites que suele concentrar una importante demanda en cada jornada. Debido al volumen de solicitudes, también se otorgarán cupos limitados para estas gestiones.

La propuesta incluye además asesoramiento sobre subsidios para los servicios de luz, agua y gas, una consulta frecuente entre quienes buscan actualizar datos o conocer si reúnen los requisitos para acceder a esos beneficios.

A esto se suma orientación para realizar trámites vinculados con AGIP, ANSES, la plataforma Mi BA y la tarjeta SUBE.

Los operativos también ofrecen acompañamiento para personas con discapacidad, con información sobre programas, prestaciones y apoyos disponibles, además de atención social y la posibilidad de realizar consultas o denuncias relacionadas con distintas problemáticas a través de la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

Otro de los espacios disponibles será el destinado a Defensa al Consumidor, donde los vecinos podrán presentar reclamos o recibir asesoramiento sobre conflictos relacionados con compras, contrataciones o prestación de servicios.

También estará presente la oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal, que brinda orientación para resolver conflictos comunitarios mediante mecanismos alternativos.

En el área de salud, el programa volverá a ofrecer atención odontológica y la posibilidad de gestionar anteojos, ambos servicios con inscripción previa y cupos limitados.

Estas prestaciones forman parte de una política que busca facilitar el acceso a controles y tratamientos básicos, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades para concurrir a centros especializados.

Los operativos también contemplan acciones destinadas al cuidado de las mascotas. Los martes se realizarán castraciones con turno previo, mientras que las jornadas de vacunación para perros y gatos estarán disponibles los martes, jueves y viernes, también sujetas a disponibilidad.

Además, los martes y jueves se brindarán servicios de desparasitación, tratamiento contra la sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y controles vinculados a enfermedades zoonóticas.

La incorporación de estas prestaciones veterinarias responde a una mirada integral de la salud pública, promoviendo el bienestar animal y la prevención de enfermedades que pueden afectar tanto a las mascotas como a las personas.

Año tras año, este tipo de operativos registra una importante participación de vecinos que aprovechan la cercanía del servicio para cumplir con los controles sanitarios de sus animales.

Con una agenda que reúne servicios sanitarios, sociales, administrativos y de acompañamiento, el programa continúa acercando el Estado a los distintos barrios porteños mediante una modalidad itinerante que permite resolver múltiples gestiones en una sola visita.

La descentralización de la atención sigue siendo uno de los ejes principales de esta iniciativa, que busca facilitar el acceso a prestaciones esenciales y mejorar la calidad de atención para los vecinos de la Ciudad.