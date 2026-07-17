Villa Devoto será sede de un after especial por el Día del Amigo

Las vacaciones de invierno volverán a transformar distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en escenarios de encuentro, entretenimiento y actividades culturales con una amplia agenda de propuestas gratuitas.

Música en vivo, festivales, juegos, espectáculos y espacios recreativos formarán parte de una programación pensada para chicos, jóvenes y adultos, con el objetivo de ofrecer alternativas al aire libre durante el receso escolar.

La agenda incluirá celebraciones especiales por el Día del Amigo, festivales con artistas en vivo y jornadas recreativas en plazas y parques porteños.

Las actividades estarán distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad para que vecinos y visitantes puedan acceder a propuestas cercanas a sus hogares, fomentando además el uso de los espacios públicos como lugares de convivencia y participación.

El cronograma comenzará con una edición especial de Afters BA 24 HS, un ciclo que combina música y entretenimiento en formato after office y que, en esta oportunidad, tendrá una programación dedicada al Día del Amigo.

La actividad se desarrollará el lunes 20 de julio, entre las 17 y las 22 horas, en la intersección de Asunción y Fernández de Enciso, en el barrio de Villa Devoto, uno de los sectores que volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes busquen compartir una tarde distinta durante el receso invernal.

La propuesta apunta a reunir a vecinos de todas las edades en un ambiente relajado, con presentaciones musicales y espacios para disfrutar en grupo.

La celebración del Día del Amigo se suma como uno de los ejes centrales de esta jornada, que buscará combinar cultura, recreación y gastronomía en un mismo espacio, generando movimiento en una de las zonas comerciales y gastronómicas más importantes del barrio.

La programación continuará con Estación Vacaciones, un festival pensado especialmente para las familias que incluirá espectáculos musicales y actividades recreativas.

El evento se llevará a cabo el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 13 a 18 horas, en el Parque Ferroviario.

En caso de condiciones climáticas adversas, las jornadas serán reprogramadas para el sábado 8 y domingo 9 de agosto, garantizando así que el público pueda disfrutar de todas las propuestas previstas.

Este festival buscará ofrecer una experiencia integral para los asistentes, con espacios destinados al entretenimiento infantil, shows en vivo, actividades participativas y distintas opciones para compartir una tarde al aire libre.

Durante las vacaciones de invierno, este tipo de iniciativas suelen convocar a una importante cantidad de familias que encuentran en los espacios públicos una alternativa accesible para disfrutar del tiempo libre sin necesidad de realizar grandes gastos.

Otra de las iniciativas destacadas será Invierno en las plazas, un ciclo itinerante que recorrerá distintos espacios verdes de la Ciudad con juegos, música y actividades recreativas destinadas a toda la familia.

El objetivo será acercar la oferta cultural a diferentes barrios, descentralizando la programación y permitiendo que cada vez más vecinos puedan acceder a propuestas gratuitas cerca de sus hogares.

La primera jornada tendrá lugar el viernes 24 de julio, entre las 14.30 y las 17.30 horas, de manera simultánea en el Parque Lezama, la Plaza Ciudad de Banff y la Plaza Echeverría.

Posteriormente, el miércoles 29 de julio, las actividades se trasladarán al Anfiteatro de Plaza Irlanda, mientras que el viernes 31 de julio será el turno del Parque Chacabuco, la Plaza Almagro y la Plaza Roque Sáenz Peña. En todos los casos, si las condiciones climáticas impiden el normal desarrollo de las actividades, la programación será trasladada al día siguiente.

Las vacaciones de invierno representan uno de los períodos del año con mayor movimiento en materia de actividades recreativas y culturales.

Durante esas semanas, miles de familias buscan opciones que permitan disfrutar del tiempo libre, especialmente aquellas que son gratuitas o de fácil acceso.

En ese contexto, la utilización de plazas, parques y espacios públicos se convierte en una herramienta clave para promover el encuentro social, incentivar la participación comunitaria y acercar la cultura a distintos sectores de la Ciudad.

Además del entretenimiento, este tipo de eventos también generan un impacto positivo en la actividad económica de cada barrio.

Comercios gastronómicos, cafeterías, heladerías y negocios de cercanía suelen registrar un incremento en la cantidad de visitantes durante las jornadas recreativas, impulsando el consumo local y fortaleciendo el movimiento comercial en las zonas donde se desarrollan las actividades.

La diversidad de propuestas busca responder a los intereses de públicos muy distintos. Mientras los más chicos podrán participar de juegos y espectáculos especialmente pensados para ellos, los jóvenes encontrarán espacios vinculados con la música y el entretenimiento, y los adultos tendrán la posibilidad de compartir actividades familiares en un entorno al aire libre.

Esa combinación convierte a la agenda de invierno en una alternativa amplia e inclusiva para quienes permanezcan en la Ciudad durante el receso escolar.

Con una programación distribuida en distintos barrios y una fuerte presencia en plazas y parques, la Ciudad volverá a apostar por actividades gratuitas que promuevan la cultura, el encuentro entre vecinos y el disfrute de los espacios públicos durante las vacaciones de invierno, ofreciendo múltiples opciones para compartir en familia y aprovechar cada jornada del receso.