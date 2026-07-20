Acercan trámites y controles de salud gratuitos a Villa del Parque

Los vecinos de Villa del Parque tendrán una nueva oportunidad para realizar distintos trámites y acceder a servicios esenciales sin necesidad de trasladarse a oficinas públicas.

Durante una jornada especial, un operativo territorial ofrecerá atención personalizada, asesoramiento y gestiones en un mismo lugar, facilitando el acceso a documentación, controles de salud y reclamos vinculados a los derechos de los consumidores.

La iniciativa forma parte de los operativos que semanalmente recorren distintos barrios porteños con el objetivo de acercar el Estado a la comunidad y simplificar gestiones que, en muchos casos, suelen demandar tiempo y traslados.

En esta oportunidad, la actividad se desarrollará el jueves 23 de julio, entre las 9 y las 14 horas, en el Club El Alba, ubicado en Joaquín V. González 2469, en el barrio de Villa del Parque.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de trámites y servicios de manera gratuita.

Uno de los más solicitados suele ser la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), una gestión fundamental para quienes deban actualizar su documentación por vencimiento, cambio de domicilio o renovación correspondiente según la edad.

Además, el operativo permitirá realizar el pedido de partidas de nacimiento, un documento indispensable para numerosas gestiones administrativas, educativas y judiciales.

Contar con este tipo de servicios cerca del domicilio representa una importante ventaja para muchas familias que, de otro modo, deberían trasladarse hasta distintas dependencias para completar el trámite.

Otro de los ejes destacados será la atención vinculada a la salud. Los asistentes podrán acceder a controles oftalmológicos y odontológicos, prestaciones preventivas que permiten detectar a tiempo distintas patologías y promover el cuidado de la salud visual y bucal.

Este tipo de operativos suele tener una importante convocatoria, especialmente entre adultos mayores y familias con niños, ya que facilitan controles básicos sin costo y cerca del lugar de residencia.

La propuesta también incluirá un espacio destinado a Defensa al Consumidor, donde los vecinos podrán recibir asesoramiento y realizar denuncias relacionadas con inconvenientes en compras, contrataciones de servicios, incumplimientos comerciales o conflictos con empresas.

Este servicio busca brindar herramientas para que los consumidores conozcan sus derechos y puedan iniciar los reclamos correspondientes cuando consideren que fueron vulnerados.

La modalidad de estos operativos apunta a descentralizar la atención y acercar servicios públicos a los barrios, evitando que los ciudadanos deban recorrer largas distancias para concretar gestiones que muchas veces requieren varias horas de espera.

La presencia de móviles y stands especializados permite resolver consultas en el mismo momento y, en numerosos casos, iniciar o completar trámites de forma rápida y sencilla.

En los últimos años, este tipo de jornadas barriales se consolidó como una alternativa muy valorada por los vecinos, especialmente por quienes tienen dificultades para trasladarse o cuentan con poco tiempo disponible durante la semana.

La posibilidad de concentrar distintos servicios en un único punto mejora la accesibilidad y agiliza procedimientos que forman parte de la vida cotidiana.

La organización recomienda concurrir dentro del horario establecido y, cuando corresponda, llevar la documentación necesaria para cada gestión a fin de facilitar la atención.

También se aconseja asistir con algunos minutos de anticipación, ya que determinados trámites pueden registrar una alta demanda a lo largo de la jornada.

Los operativos itinerantes continúan recorriendo diferentes barrios de la Ciudad con el propósito de acercar servicios públicos, brindar asesoramiento personalizado y facilitar el acceso de los vecinos a trámites esenciales.

En esta oportunidad, Villa del Parque será sede de una nueva jornada que reunirá documentación, salud y atención al consumidor en un mismo espacio, ofreciendo una alternativa práctica para resolver diversas gestiones sin salir del barrio.