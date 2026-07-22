Incorporan vacunas para niños de 5 y 11 años al programa Más servicios en tu barrio

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires volverán a contar esta semana con una nueva edición del programa Más servicios en tu barrio, una iniciativa que acerca trámites, prestaciones de salud y distintos servicios esenciales a los barrios mediante oficinas móviles.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años, además de la posibilidad de gestionar documentación, acceder a asesoramiento y realizar distintos trámites sin necesidad de trasladarse a oficinas públicas.

La propuesta se desarrollará de martes a viernes en Villa Lugano, Caballito, Parque Patricios, Villa del Parque y Villa Crespo, con atención entre las 9 y las 14 horas.

El objetivo es facilitar el acceso de los vecinos a servicios que habitualmente requieren turnos o traslados, acercando la administración pública a cada comuna y simplificando gestiones cotidianas.

Una de las principales incorporaciones del operativo durante este mes es la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para chicos y chicas que deben completar el esquema obligatorio.

Los menores de 5 años (nacidos en 2021) podrán recibir, sin turno previo y según disponibilidad de cupos, las dosis correspondientes de Triple Viral, DPT, Varicela y Salk. En tanto, los niños y niñas de 11 años (nacidos en 2015) tendrán disponible la vacunación contra HPV, Meningococo y DPTa.

Para acceder a estas vacunas será indispensable que el menor esté acompañado por un adulto responsable y presente el Documento Nacional de Identidad junto con el carnet de vacunación, ya sea en su versión original o una copia.

Desde el programa recuerdan que la vacunación constituye una herramienta clave para prevenir enfermedades y mantener actualizados los esquemas de inmunización establecidos por el sistema sanitario.

El cronograma de esta semana comenzará el martes en el Club Ferro Carril Oeste, ubicado en Federico García Lorca 350, en el barrio de Caballito.

El miércoles el operativo se trasladará al Bristol F.C, en La Rioja 1865, Parque Patricios. El jueves será el turno del Club El Alba, en Joaquín V. González 2469, Villa del Parque, mientras que el viernes la atención se brindará en las instalaciones del Club Atlético Atlanta, sobre Humboldt 370, en Villa Crespo.

Además de las vacunas del calendario infantil, los vecinos podrán acceder a la vacunación contra la gripe y el Covid-19, ambas sujetas a la disponibilidad de cupos diarios.

Estas campañas continúan siendo parte de la estrategia sanitaria destinada a reforzar la prevención de enfermedades respiratorias, especialmente durante los meses de mayor circulación viral y entre los grupos considerados de riesgo.

El operativo también ofrece una amplia variedad de trámites administrativos que suelen concentrar una importante demanda. Entre ellos se encuentran la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, servicios que también cuentan con cupos limitados por jornada.

La posibilidad de realizar estos trámites cerca del domicilio representa una alternativa para quienes buscan evitar largas esperas o dificultades para obtener turnos.

En materia de asesoramiento, los vecinos podrán realizar consultas o presentar reclamos ante Defensa al Consumidor, recibir asistencia de la oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal, gestionar subsidios correspondientes a los servicios de luz, agua y gas, además de obtener orientación sobre trámites vinculados con AGIP, ANSES, MiBA y la tarjeta SUBE.

Otro de los espacios disponibles será la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal, donde se podrán efectuar denuncias, recibir orientación sobre distintos tipos de delitos y acceder a información relacionada con los mecanismos de asistencia disponibles.

Asimismo, el operativo contará con el área de Atención Social, destinada a brindar acompañamiento y asesoramiento a personas que requieran distintas prestaciones estatales.

Las acciones vinculadas a la salud también ocuparán un lugar central durante la semana. El programa ofrecerá controles gratuitos de presión arterial para quienes deseen realizar una consulta preventiva.

Además, con inscripción previa y cupos limitados, los vecinos podrán acceder al servicio de confección de anteojos y a atención odontológica, dos prestaciones que suelen registrar una alta demanda en cada edición del operativo.

El cuidado de las mascotas volverá a formar parte de la propuesta mediante distintos servicios veterinarios gratuitos.

La castración se realizará únicamente el martes con turno previo, mientras que la vacunación antirrábica estará disponible el martes, jueves y viernes, también con cupos limitados.

A su vez, durante el martes y el jueves se ofrecerán servicios de desparasitación, tratamiento contra la sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de enfermedades zoonóticas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y contribuir a la salud pública.

Entre las iniciativas más valoradas por los vecinos también se encuentra el Repara Móvil, un espacio destinado a recuperar pequeños electrodomésticos y aparatos eléctricos que presentan fallas y que, en muchos casos, pueden volver a funcionar mediante reparaciones sencillas.

Este servicio estará disponible durante las jornadas del martes, jueves y viernes, fomentando además prácticas de consumo responsable y reducción de residuos electrónicos.

Como complemento de las actividades, el viernes Villa Crespo será sede de propuestas culturales pensadas para toda la familia.

Los espectáculos previstos buscarán acompañar la jornada de atención con actividades recreativas, promoviendo el encuentro comunitario y fortaleciendo el vínculo entre los vecinos y los espacios barriales donde se desarrollan los operativos.

El programa Más servicios en tu barrio continúa consolidándose como una herramienta que acerca el Estado a los distintos barrios porteños mediante una oferta integral de prestaciones.

La combinación de servicios sanitarios, documentación, asesoramiento, atención social y actividades comunitarias permite que miles de vecinos puedan resolver múltiples gestiones en un mismo lugar, optimizando tiempos y facilitando el acceso a derechos y servicios esenciales.