Caballito celebra los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía

Quienes busquen una propuesta diferente para disfrutar de las vacaciones de invierno tendrán este fin de semana una oportunidad ideal en la Ciudad de Buenos Aires.

El Museo del Subte – Laboratorio Patrimonial Centenera abrirá sus puertas con una programación especial, de entrada libre y gratuita, que combinará historia, entretenimiento y actividades para todas las edades, en el marco de la celebración por los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía.

Cinco décadas dedicadas a preservar la historia del transporte público porteño serán el eje de una jornada especial que reunirá paseos en tranvía, recorridos por espacios históricos, talleres infantiles, música en vivo y exhibiciones de vehículos emblemáticos.

La propuesta busca acercar a vecinos y visitantes al patrimonio ferroviario y tranviario de Buenos Aires a través de experiencias interactivas pensadas para toda la familia.

Las actividades se desarrollarán en el Laboratorio Patrimonial Centenera, ubicado en Del Barco Centenera 777, en el barrio de Caballito, un espacio que desde hace años trabaja en la preservación de una parte fundamental de la historia del transporte urbano de la Ciudad.

Durante el fin de semana, el predio se transformará en un punto de encuentro para quienes disfrutan de conocer el pasado porteño, pero también para quienes simplemente buscan una salida distinta durante el receso invernal.

El sábado 25 de julio, entre las 14 y las 19 horas, la programación estará especialmente dedicada al 50º aniversario de la Asociación Amigos del Tranvía, institución que desde hace medio siglo impulsa la recuperación, conservación y difusión de uno de los medios de transporte que marcó el crecimiento de Buenos Aires durante gran parte del siglo XX.

A lo largo de la jornada habrá paseos en tranvía que permitirán revivir una experiencia prácticamente desaparecida de la vida cotidiana, además de recorridos guiados por el museo y el histórico Taller Polvorín, considerado uno de los lugares más emblemáticos para la conservación del patrimonio ferroviario de la Ciudad.

Uno de los grandes atractivos será la exhibición del tradicional coche La Brugeoise, una verdadera pieza histórica que formó parte durante décadas de la Línea A del subte porteño.

Los visitantes podrán ingresar a la formación y conocer de cerca uno de los símbolos más representativos del transporte de Buenos Aires, cuya imagen permanece grabada en la memoria de generaciones de pasajeros.

La programación también incluirá talleres temáticos especialmente diseñados para chicos, propuestas educativas, espectáculos de música en vivo y un patio gastronómico que permitirá completar la experiencia durante toda la tarde.

La intención es que grandes y chicos puedan compartir una actividad cultural que combine aprendizaje, recreación y entretenimiento.

Las actividades continuarán el domingo 26 de julio, entre las 15 y las 19 horas, con una jornada orientada especialmente a las familias que buscan alternativas para disfrutar las vacaciones de invierno sin costo.

Durante esa tarde volverán a realizarse talleres creativos para niños, visitas al museo, recorridos por la exhibición de vehículos históricos y distintas propuestas recreativas que permitirán conocer de manera entretenida la evolución del transporte porteño.

El Laboratorio Patrimonial Centenera se consolidó en los últimos años como uno de los espacios culturales más importantes vinculados a la historia del subte y del transporte urbano.

Allí se preservan coches históricos, herramientas originales, documentos, fotografías, planos y piezas que permiten reconstruir más de cien años de evolución de una de las redes de transporte más antiguas de América Latina.

Este tipo de iniciativas también cumple un rol educativo fundamental. A través de recorridos guiados y actividades participativas, los visitantes pueden comprender cómo evolucionó el sistema de transporte de Buenos Aires, conocer las distintas tecnologías que fueron incorporándose con el paso del tiempo y valorar la importancia de conservar un patrimonio que forma parte de la identidad de la Ciudad.

Para muchos chicos, además, será la primera oportunidad de conocer un tranvía en funcionamiento o ingresar a antiguos coches del subte que dejaron de circular hace décadas.

Esa posibilidad convierte la visita en una experiencia diferente, donde la historia deja de estar solamente en los libros para transformarse en un recorrido interactivo que despierta la curiosidad de grandes y chicos.

La celebración por el aniversario de la Asociación Amigos del Tranvía también pone en valor el trabajo de cientos de voluntarios que, durante décadas, colaboraron para rescatar vehículos históricos, restaurar piezas originales y mantener vivo un patrimonio que podría haberse perdido con el paso del tiempo.

Gracias a ese esfuerzo sostenido, hoy miles de personas pueden disfrutar de recorridos, exhibiciones y actividades que mantienen vigente una parte esencial de la historia del transporte argentino.

En un contexto donde cada vez cobra mayor importancia la preservación del patrimonio cultural, este tipo de propuestas permiten acercar la historia a nuevas generaciones mediante experiencias dinámicas, accesibles y gratuitas.

La combinación de exhibiciones, paseos históricos, actividades recreativas y espacios educativos convierte al Laboratorio Patrimonial Centenera en una de las opciones más atractivas para disfrutar durante las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, ofreciendo una oportunidad para redescubrir el pasado del transporte porteño mientras se comparte una jornada diferente en familia.