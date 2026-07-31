La Ciudad lanza una colecta solidaria de juguetes y libros para el día del niño

La Ciudad puso en marcha una nueva campaña solidaria con el objetivo de que cientos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan recibir un regalo en el Día del Niño.

La iniciativa convoca a los vecinos a donar juguetes, juegos de mesa, libros infantiles y juveniles, además de elementos deportivos, y también invita a sumarse como voluntarios para colaborar en cada una de las etapas del operativo solidario.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía junto al programa Voluntarios BA, busca fortalecer el compromiso comunitario y generar una red de colaboración entre vecinos para que la celebración llegue a quienes más lo necesitan.

El objetivo no solo apunta a reunir donaciones, sino también a promover valores como la solidaridad, la participación y el trabajo conjunto.

La campaña comenzará la próxima semana y se desarrollará durante cuatro jornadas de recolección, entre el 6 y el 11 de agosto.

Durante esos días se instalarán puestos de recepción en distintos puntos estratégicos de la Ciudad, elegidos por su alto tránsito de personas para facilitar la participación de quienes deseen acercar una colaboración.

Los vecinos podrán donar juguetes, juegos de mesa, libros infantiles o juveniles y artículos deportivos. Todos los elementos podrán ser nuevos o usados, siempre que se encuentren en buen estado de conservación y puedan ser utilizados nuevamente por los chicos que los recibirán.

La propuesta busca fomentar también el consumo responsable y la reutilización de objetos que todavía pueden brindar momentos de juego y aprendizaje.

El cronograma de recepción contempla diferentes barrios porteños. El jueves 6 y el lunes 10 de agosto los puestos funcionarán en las esquinas de Cabildo y Juramento, en Belgrano; Santa Fe y Callao, en Recoleta; y Acoyte y Rivadavia, en Caballito.

En tanto, el viernes 7 y el martes 11 las donaciones podrán acercarse a Cabildo y Federico Lacroze, en Belgrano; Coronel Díaz y Santa Fe, en Palermo; y nuevamente en Acoyte y Rivadavia, en Caballito.

Además de quienes colaboren con una donación, la campaña busca incorporar voluntarios para participar activamente en la organización del operativo.

Durante las jornadas de recepción, los equipos tendrán la tarea de recibir los artículos, registrarlos correctamente y garantizar su resguardo hasta la siguiente etapa del proceso.

Una vez finalizada la colecta comenzará el trabajo de clasificación y acondicionamiento de cada una de las donaciones.

Esa instancia se llevará adelante en el Templete Vecinal de la Comuna 4, ubicado en Parque Patricios, donde los voluntarios seleccionarán los juguetes, verificarán su estado, organizarán los materiales y prepararán los paquetes que luego serán distribuidos entre los beneficiarios.

Este paso resulta fundamental para asegurar que cada regalo llegue en óptimas condiciones. El proceso incluye revisar cada juguete o libro, separar los distintos tipos de elementos, acondicionarlos y armar paquetes que permitan una distribución ordenada y equitativa.

De esta manera, no solo se garantiza una mejor organización logística, sino también que cada niño reciba un obsequio adecuado.

La etapa final consistirá en la entrega de los regalos, que será coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El lugar donde se realizará la distribución será informado más adelante, una vez concluido el proceso de clasificación y armado de los paquetes.

Desde la organización remarcaron que el propósito principal es que los niños y adolescentes que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad puedan vivir una jornada especial y recibir un regalo en una fecha tan significativa.

Al mismo tiempo, la iniciativa busca fortalecer los lazos entre los vecinos, promoviendo acciones solidarias que trascienden la entrega de un objeto y generan espacios de encuentro, inclusión y compromiso social.

El Día del Niño suele movilizar a miles de organizaciones sociales, instituciones educativas, clubes de barrio y grupos de voluntarios que impulsan campañas similares en distintos puntos del país.

En ese contexto, estas iniciativas cobran especial importancia porque permiten canalizar la solidaridad de la comunidad y transformarla en acciones concretas que llegan a quienes más lo necesitan.

Especialistas en desarrollo infantil destacan desde hace tiempo que el juego constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de niños y adolescentes.

Los juguetes, los libros y las actividades recreativas favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, estimulan la imaginación y fortalecen vínculos familiares y comunitarios.

Por ese motivo, campañas como esta no solo representan la entrega de un regalo material, sino también una oportunidad para brindar momentos de alegría, aprendizaje y contención.

La convocatoria permanece abierta tanto para quienes quieran realizar una donación como para quienes deseen dedicar parte de su tiempo como voluntarios.

La participación puede darse en distintas instancias del operativo, desde la recepción de los artículos hasta la clasificación, el armado de los paquetes y la entrega final.

De esta manera, cada vecino tiene la posibilidad de aportar desde su lugar para que más chicos puedan celebrar el Día del Niño con un regalo y una experiencia que refuerce el sentido de comunidad y solidaridad.