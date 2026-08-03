Los stands móviles de la Ciudad llegan esta semana a Villa Devoto

Los operativos móviles de la Ciudad llegan esta semana a distintos barrios porteños con una amplia variedad de prestaciones gratuitas y trámites concentrados en un mismo lugar.

Monte Castro, Mataderos, Villa Devoto y Belgrano serán algunas de las paradas de “Más servicios en tu barrio”, una iniciativa que permite a los vecinos gestionar documentación, acceder a vacunación, realizar consultas ante distintos organismos y recibir atención vinculada con salud, asistencia social y mascotas.

La propuesta se desarrollará de lunes a viernes en clubes y espacios cerrados, con un cronograma itinerante que busca acercar las oficinas públicas a los barrios y evitar que los vecinos tengan que trasladarse hasta diferentes dependencias para resolver cada gestión.

Entre las posibilidades previstas aparecen la tramitación del DNI y el pasaporte, vacunación contra la gripe y el Covid, Defensa al Consumidor, subsidios de servicios públicos, atención de organismos y diferentes prestaciones sanitarias, aunque algunas actividades tendrán cupos limitados.

La actividad comenzará este lunes 3, entre las 9 y las 14, con un operativo especialmente orientado a las personas mayores en el Club Alvear, ubicado en avenida Directorio 4149, en Parque Avellaneda.

Allí habrá una combinación de trámites administrativos, propuestas destinadas al bienestar y herramientas para facilitar el acceso de los adultos mayores a diferentes servicios.

Entre las actividades programadas para esa jornada se encuentran talleres de actividad cognitiva y educación física, además de un puesto de Escucha Activa.

También estará disponible la asistencia mediante la aplicación Club +Simple, una herramienta destinada a acompañar a las personas mayores en el uso de recursos digitales y facilitarles la realización de distintas gestiones.

El operativo de Parque Avellaneda contará además con la posibilidad de tramitar el DNI, efectuar consultas o presentar reclamos vinculados con Defensa al Consumidor y recibir asesoramiento para gestionar los subsidios correspondientes a los servicios de electricidad, agua y gas.

Las mascotas también tendrán un espacio dentro de la jornada. Los vecinos podrán acercarse para acceder a servicios de vacunación y desparasitación de animales, sumando así prestaciones veterinarias a una propuesta que concentra diferentes áreas de atención en un mismo punto.

Tras la primera jornada, el programa continuará recorriendo otros barrios porteños. El martes 4 será el turno de Monte Castro, donde las oficinas móviles funcionarán en las instalaciones del Club Atlético All Boys, ubicado en Chivilcoy 1998.

El miércoles 5, en tanto, el operativo llegará a Mataderos y tendrá como sede al Club Glorias Argentinas, en Bragado 6875.

Un día después, el jueves 6, la iniciativa desembarcará en Villa Devoto, donde los vecinos podrán acercarse al Club Círculo, ubicado en Pedro Morán 4151.

La semana finalizará el viernes 7 en Belgrano, con una jornada prevista en el Club Atlético Excursionistas, situado en La Pampa 1376.

De esta manera, durante cinco días consecutivos el dispositivo recorrerá distintos puntos de la Ciudad.

Uno de los aspectos centrales del programa es la variedad de trámites que pueden resolverse durante los operativos.

Las prestaciones disponibles pueden cambiar de acuerdo con cada jornada y cada sede, por lo que no necesariamente todos los servicios estarán presentes simultáneamente.

Entre las alternativas previstas se encuentra la vacunación contra la gripe y el Covid, que se realizará con cupos limitados.

También habrá espacios destinados a Defensa al Consumidor, donde los vecinos podrán plantear reclamos, efectuar consultas y recibir orientación frente a inconvenientes relacionados con relaciones de consumo.

Otro de los servicios de mayor demanda será la posibilidad de gestionar documentación personal. Según la disponibilidad correspondiente a cada operativo, se podrá realizar la tramitación del DNI y del pasaporte.

En ambos casos habrá cupos limitados, un dato que deberán tener especialmente en cuenta quienes tengan previsto acercarse exclusivamente para realizar estas gestiones.

A esto se suma la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal, una herramienta destinada a abordar determinados conflictos entre vecinos mediante instancias de diálogo y orientación.

El objetivo es ofrecer alternativas para situaciones cotidianas que pueden afectar la convivencia sin que los involucrados tengan que comenzar necesariamente su recorrido por una dependencia administrativa distante del barrio.

Los operativos también permitirán efectuar consultas relacionadas con los subsidios para las tarifas de luz, agua y gas.

Esta prestación apunta principalmente a quienes necesitan orientación para completar procedimientos, conocer los requisitos correspondientes o resolver inconvenientes vinculados con esas gestiones.

La presencia simultánea de diferentes organismos amplía considerablemente las posibilidades de atención. Durante las jornadas habrá asesoramiento relacionado con AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE, además de Atención Social para aquellas personas que necesiten orientación respecto de distintos trámites o programas.

También participará la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal, donde se podrán realizar denuncias o solicitar información y orientación frente a situaciones que puedan requerir intervención institucional.

La incorporación de este servicio permite que el operativo no quede limitado únicamente a documentación o prestaciones sanitarias, sino que incluya además canales de atención vinculados con cuestiones legales y de seguridad ciudadana.

La salud tendrá un lugar destacado durante algunas de las jornadas. Entre las prestaciones anunciadas aparece la posibilidad de acceder a la realización de anteojos los días martes, jueves y viernes. Este servicio funcionará con cupos limitados y requerirá una reserva previa.

Para los vecinos de Villa Devoto, esto significa que durante el operativo del jueves 6 en el Club Círculo estará prevista esta prestación, además de otros servicios que formen parte de la jornada.

Debido a la existencia de cupos, quienes necesiten anteojos deberán tener en cuenta que no se trata de una atención ilimitada por orden de llegada, sino de una actividad para la cual es necesario contar con una reserva.

También habrá atención odontológica durante dos jornadas: el miércoles y el viernes. Al igual que otras prestaciones específicas, requerirá inscripción previa y estará condicionada por la disponibilidad de lugares.

En materia de cuidado animal, además de la vacunación y desparasitación prevista en el inicio de la semana, el martes habrá un operativo de castración de mascotas en Monte Castro.

Este tipo de prestaciones suele formar parte de los dispositivos territoriales que buscan facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios sin necesidad de trasladarse hacia otros puntos de la Ciudad.

La propuesta incorpora además actividades que exceden los trámites administrativos. En Belgrano, durante la jornada del viernes, también está prevista la realización de espectáculos culturales, sumando una alternativa recreativa al cierre del recorrido semanal.

La modalidad itinerante de “Más servicios en tu barrio” permite reunir en clubes y espacios barriales prestaciones que habitualmente dependen de diferentes áreas y organismos.

Para los vecinos, la principal ventaja pasa por contar durante una misma jornada con distintos puestos de atención y la posibilidad de resolver varias gestiones en un único lugar.

Sin embargo, resulta importante tener presente que los servicios disponibles pueden variar según el día y que determinadas prestaciones funcionan exclusivamente con cupos limitados o inscripción previa.

Esto alcanza especialmente a trámites como DNI y pasaporte, vacunación y algunas de las propuestas sanitarias previstas durante la semana.

Con paradas en Parque Avellaneda, Monte Castro, Mataderos, Villa Devoto y Belgrano, el operativo volverá así a desplegarse durante toda la semana en distintos puntos de la Ciudad.

La combinación de documentación, salud, orientación administrativa, asistencia social, atención para mascotas y actividades culturales busca concentrar respuestas en espacios cercanos a los vecinos y facilitar el acceso a gestiones de uso cotidiano.