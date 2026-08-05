Buenos Aires sumó 12 nuevos Bares Notables y ya son 90 en toda la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires amplió su tradicional catálogo de Bares Notables con la incorporación de doce nuevos establecimientos que desde ahora forman parte del patrimonio cultural porteño.

La distinción reconoce a espacios emblemáticos que conservan la identidad de sus barrios, mantienen vivas costumbres que atraviesan generaciones y representan una parte fundamental de la memoria colectiva de la Capital.

Con esta incorporación, el programa alcanza un total de 90 cafés, bares, billares y confiterías reconocidos oficialmente.

«Muchos vecinos ya consideraban a estos lugares como verdaderos Bares Notables por el valor que tienen dentro de la vida cotidiana de cada barrio.

A partir de este reconocimiento oficial, su historia y su aporte cultural también quedan protegidos y fortalecidos para las generaciones futuras», destacaron durante el acto de entrega de diplomas realizado en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura.

La ceremonia se llevó a cabo el martes 4 de agosto y reunió a representantes de los establecimientos distinguidos, autoridades culturales y referentes del sector gastronómico.

En esta oportunidad fueron incorporados El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar, establecimientos que desde ahora integran oficialmente el programa de Bares Notables de la Ciudad.

La incorporación de estos espacios responde al trabajo que realiza la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, organismo encargado de evaluar cada postulación teniendo en cuenta distintos criterios vinculados con el valor patrimonial del establecimiento.

Entre los aspectos que se consideran se encuentran la antigüedad del local, su arquitectura, la importancia cultural alcanzada a lo largo de los años, el vínculo con acontecimientos históricos y el rol que desempeña dentro de la identidad del barrio donde funciona.

Los Bares Notables representan mucho más que simples locales gastronómicos. En muchos casos son escenarios donde se escribieron páginas importantes de la historia cultural argentina, espacios elegidos por escritores, artistas, periodistas, músicos y vecinos que convirtieron a estos cafés en verdaderos puntos de encuentro.

Durante décadas fueron testigos de debates políticos, reuniones literarias, encuentros familiares y conversaciones cotidianas que forman parte del patrimonio intangible de Buenos Aires.

Precisamente, uno de los principales objetivos del programa consiste en preservar ese legado y evitar que desaparezcan establecimientos que forman parte del paisaje urbano porteño.

En una ciudad donde la renovación comercial avanza constantemente y muchos negocios tradicionales cierran sus puertas, este tipo de reconocimientos adquiere una relevancia especial porque contribuye a mantener vivas aquellas propuestas que conservan su esencia y continúan siendo un símbolo de cada barrio.

Durante el mismo encuentro también fue presentada «La Ruta de Los Notables», una serie documental que propone recorrer algunos de los cafés más representativos de Buenos Aires para rescatar sus historias, mostrar sus características arquitectónicas y poner en valor a las personas que les dieron identidad a lo largo de los años.

La producción invita a conocer no solamente los edificios sino también las anécdotas, personajes y tradiciones que hicieron de estos espacios verdaderos íconos de la Ciudad.

La serie fue impulsada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), a través de la Cámara de Bares, con el respaldo del programa de Mecenazgo y el acompañamiento de la Fundación Santander.

Bajo la dirección de Samir Bitar y la producción general de Manuel Ernesto Sierra, el documental recorre establecimientos emblemáticos como La Poesía,

El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda, entre otros.

Desde el sector gastronómico destacaron que los Bares Notables constituyen uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Buenos Aires.

Cada uno conserva una identidad propia, vinculada estrechamente con la historia del barrio donde se encuentra, lo que convierte a estos establecimientos en destinos elegidos tanto por vecinos como por turistas nacionales e internacionales que buscan conocer una faceta diferente de la Ciudad.

La preservación de estos espacios también refleja el trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones privadas y distintos actores vinculados con la cultura porteña.

Ese esfuerzo compartido permitió consolidar un programa que, año tras año, continúa incorporando nuevos establecimientos con el objetivo de proteger el patrimonio gastronómico y cultural de Buenos Aires.

Otro de los anuncios destacados de la jornada fue la confirmación de una nueva edición de «La Noche de los Bares Notables», que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre.

La propuesta volverá a ofrecer actividades culturales, espectáculos musicales, encuentros literarios y distintas iniciativas en numerosos bares participantes, con el propósito de acercar a los vecinos y visitantes a estos espacios históricos mediante una programación especial que busca revalorizar su importancia dentro de la vida cultural porteña.

La continuidad de este programa demuestra que la preservación del patrimonio no se limita únicamente a edificios o monumentos históricos, sino que también alcanza a aquellos lugares donde se construyen vínculos sociales, se transmiten tradiciones y se mantiene viva la identidad de cada barrio.

Con la incorporación de estos doce nuevos establecimientos, Buenos Aires fortalece una política cultural destinada a proteger espacios que forman parte de su memoria colectiva y que continúan siendo protagonistas de la vida cotidiana de miles de personas.