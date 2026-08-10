La Ciudad celebra el Día del Niño con teatro, música y talleres

La Ciudad de Buenos Aires prepara un fin de semana cargado de propuestas para celebrar el Día del Niño con actividades pensadas especialmente para compartir en familia.

Durante el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, centros culturales, museos, teatros y espacios emblemáticos porteños abrirán sus puertas con conciertos, espectáculos, cine, talleres, recorridos participativos, juegos y experiencias vinculadas con el arte, la música y la imaginación.

La programación se extenderá por distintos barrios y ofrecerá alternativas para chicos de diferentes edades, desde bebés y niños pequeños hasta propuestas destinadas a mayores de 7 años.

El Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte, el Planetario, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Museo Moderno y seis espacios de la Red de MuseosBA serán algunos de los principales escenarios de un fin de semana que buscará convertir a la cultura en un punto de encuentro para grandes y chicos.

Una celebración con música, teatro y juegos

En el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, la propuesta tendrá como protagonista a la música.

El domingo 16 de agosto, a las 17, Laura Migliorisi presentará Vientito de río en la Capilla del espacio cultural.

Se trata de un concierto especialmente pensado para transitar un universo construido a partir de canciones, poemas y juegos musicales, con una propuesta que combina palabra, sonido y diferentes paisajes sonoros.

La actividad será gratuita y se presenta como una alternativa para acercar a los más chicos a la música desde un lugar participativo, alejándose del formato tradicional de un concierto y proponiendo una experiencia en la que el juego también ocupa un lugar central.

En Villa Urquiza, el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en avenida Triunvirato 4444, concentrará una programación especial durante las dos jornadas.

El sábado 15, a las 11, se podrá asistir a Cosas Chiquienormes, mientras que a las 14 llegará Mundo Arlequín: Una loca re-Zeta.

La actividad continuará el domingo 16 con una nueva función de Cosas Chiquienormes, esta vez en formato distendido, a las 11.

A las 14 será el turno de la película La chica más rara del mundo, mientras que a las 17 la música tomará el escenario con el recital de Mecache Rock.

Las entradas para los espectáculos del Centro Cultural 25 de Mayo estarán disponibles tanto en la boletería del teatro como mediante el sistema de EntradasBA, por lo que se recomienda prestar atención a la disponibilidad antes de concurrir.

El teatro también tendrá su lugar

El Complejo Teatral de Buenos Aires sumará tres propuestas diferentes durante el fin de semana, con funciones programadas en distintos puntos de la Ciudad.

En el Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Sarmiento 2715, el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presentará Remigio Verdiales, un carpincho, una obra de Pablo Gorlero. Las funciones se realizarán el sábado y el domingo a las 15.

La programación continuará en La Boca, donde el Teatro de la Ribera, en avenida Pedro de Mendoza 1821, ofrecerá Benito de La Boca, un musical inspirado en la vida y la obra del reconocido artista Benito Quinquela Martín. La obra podrá verse ambas jornadas a las 15.

También habrá una propuesta en el oeste porteño. El Cine Teatro El Plata, ubicado en avenida Juan Bautista Alberdi 5765, presentará El Gran Circo, de Ariel Bufano, con funciones el sábado y el domingo a las 15.

De esta manera, el circuito teatral porteño ofrecerá opciones que recorren distintos géneros y lenguajes, desde los títeres hasta el musical y el universo circense.

Las entradas estarán disponibles en las boleterías de las salas y a través de la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Arte para crear, experimentar y jugar

El Museo Moderno, en avenida San Juan 350, tendrá una jornada especialmente orientada a las familias. La propuesta comenzará de 11.30 a 13 con Noctilucas resplandecientes, un taller que combinará pintura y movimiento y estará destinado a chicos de entre 3 y 5 años junto con sus familias.

Para participar será necesario realizar una inscripción previa.

Entre las 15 y las 17 se desarrollará Travesía fluorescente, una experiencia de exploración creativa inspirada en los ecosistemas marinos. La actividad propone utilizar el arte como una herramienta para observar, imaginar y experimentar con diferentes formas y materiales.

Más tarde, de 16 a 17.30, será el turno de Un viaje extraordinario, un recorrido participativo por las exposiciones del museo. La propuesta busca que los visitantes más pequeños no sean solamente espectadores, sino que puedan involucrarse activamente con las obras y con los espacios del museo.

Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa debido a la capacidad disponible.

Seis museos porteños se suman a la celebración

La Red de MuseosBA también tendrá una participación importante el domingo 16 de agosto, con actividades distribuidas en seis sedes.

En el Museo de la Ciudad, ubicado en Defensa 187 y Defensa 223, entre las 11 y las 20 se podrá participar de una actividad destinada a crear personajes a partir de la combinación e intervención de distintas partes del rostro y del cuerpo.

La propuesta apunta directamente al juego y a la creatividad y permitirá que cada participante construya su propio personaje.

En el Museo Casa Carlos Gardel, ubicado en Jean Jaures 735, se realizará de 16 a 17 el taller Rinconcito arrabalero, rinconcito del color. Allí, el universo del barrio, el tango y la figura de Carlos Gardel servirán como punto de partida para pintar y jugar.

Una de las agendas más amplias estará en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, en Crisólogo Larralde 6309.

Entre las 14 y las 17 habrá juegos de madera y talleres de títeres, origami y creación literaria, con actividades que permitirán a los chicos acercarse a diferentes disciplinas a través de la experimentación.

Además, se realizarán dos visitas guiadas de El tesoro de don Juan Manuel, a las 14 y a las 16, mientras que a las 15 se presentará Sabadito, un espectáculo musical de La Veredita Pequeña Orquesta.

El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken también tendrá una alternativa para los amantes del cine y la animación.

A las 16 se proyectará Memorias de un cazador de fama mundial, de Ottó Foky, sumando una propuesta audiovisual a la agenda del domingo.

En tanto, el Museo de la Imaginación y el Juego tendrá una programación especialmente amplia. Entre las 14 y las 17 se podrán disfrutar juegos de madera, mientras que a las 15 habrá un taller artístico.

También se organizarán rondas de música para bebés a las 15 y a las 16. La jornada incluirá además, a las 16, el espectáculo teatral La coleccionista de palabras.

El Museo Benito Quinquela Martín, en avenida Don Pedro de Mendoza 1835, completará el recorrido con Mi infancia en colores, un taller de collage que se realizará de 11.30 a 12.30.

La actividad invitará a construir una obra a partir de recuerdos, lugares y emociones, tomando como eje la relación entre infancia, memoria y color.

Las actividades de MuseosBA estarán incluidas en la entrada correspondiente a cada museo, por lo que las familias podrán combinar diferentes propuestas y recorridos durante la jornada.

El Planetario propone mirar hacia el cielo

El Planetario de Buenos Aires será otro de los grandes puntos de encuentro del fin de semana. La programación combinará funciones audiovisuales, recorridos guiados, actividades de observación y propuestas artísticas.

A las 11 habrá una función distendida de Veo veo, mientras que a las 12 se presentará Te quiero desde el mar hasta el cielo, recomendada para niños mayores de 7 años. Esta misma propuesta tendrá una nueva función a las 13.

La agenda continuará con Alerta espacial a las 14.30 y nuevamente a las 19, mientras que Veo veo tendrá otra función a las 16. A las 17.30 se podrá disfrutar de Top 5.

A estas propuestas se sumarán visitas guiadas a las 11, 14.30 y 16. También habrá observación del Sol con telescopios a las 16 y una observación nocturna a las 19.

Estas dos actividades dependerán de las condiciones meteorológicas, ya que requieren cielos adecuados para poder realizarse.

En la explanada del Planetario también habrá un espacio destinado al dibujo y a la creación de un mural colaborativo, una iniciativa que permitirá sumar una dimensión artística a una jornada centrada en la astronomía y la exploración del universo.

La Usina del Arte, con propuestas para todas las edades

La Usina del Arte, en Agustín Caffarena 1, desplegará actividades durante todo el fin de semana.

El sábado 15, a las 19, Caliope Family presentará Un emblema para siempre, un concierto que incluirá la filmación en vivo de un audiovisual de Emblema.

La presentación contará con la formación completa de la agrupación e invitados especiales. La apertura estará a cargo de Chukuband y será necesario realizar una reserva previa para asistir.

El domingo 16 la programación comenzará con una propuesta especialmente diseñada para los más pequeños. De 14 a 19, Pequeñas maravillas ofrecerá un espacio de exploración, juego y experimentación sensorial y musical para chicos de entre 0 y 3 años.

A las 14 también se realizará la visita guiada Historias de circo, destinada a niños desde los 6 años. A través de juegos, desafíos y diferentes consignas, la actividad permitirá recorrer la Usina desde una mirada vinculada con el universo circense.

A las 16 llegará Suena Tan Gurí, un espectáculo que combinará música, historias, humor y juegos para disfrutar en familia. La actividad requerirá reserva previa.

Finalmente, a las 17, Vanessa Alanis presentará La naranja se pasea, una propuesta que recorrerá el universo creativo de María Elena Walsh y acercará sus canciones y personajes a nuevas generaciones.

El conjunto de actividades de la Usina completa una agenda que busca que la celebración no quede limitada a un único tipo de espectáculo. Música, artes visuales, movimiento, literatura, astronomía, cine, teatro y juego aparecen integrados en diferentes espacios de la Ciudad.

Con propuestas gratuitas, actividades con inscripción y espectáculos con entradas, el fin de semana del 15 y 16 de agosto se presenta como una oportunidad para recorrer Buenos Aires desde otra perspectiva.

La agenda permite elegir entre una función teatral, un taller, una visita a un museo, una experiencia musical o una jornada mirando el cielo, con alternativas para distintas edades y preferencias.

La celebración del Día del Niño tendrá así una característica particular: convertir a los espacios culturales porteños en escenarios abiertos al juego, la creatividad y el encuentro familiar, con una programación que busca que los chicos sean protagonistas de cada experiencia y no simples espectadores.