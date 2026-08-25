El tango vuelve a las esquinas históricas de la Ciudad

Buenos Aires vuelve a respirar tango en cada esquina. En el marco del Tango BA Festival y Mundial 2026, los Bares Notables porteños y el Museo Casa Carlos Gardel despliegan una agenda especial que combina conciertos, encuentros de coleccionistas, visitas guiadas y recorridos artísticos, con actividades gratuitas hasta el 2 de septiembre.

La propuesta no se limita a escuchar un tango: invita a recorrer los espacios donde la historia todavía parece conservarse entre una mesa de café, un bandoneón y los viejos discos que ayudaron a construir la identidad musical de la Ciudad.

Los Bares Notables, protagonistas de la vida cultural porteña, volverán a convertirse durante el Festival en escenarios para artistas de distintas generaciones.

La programación atravesará barrios como Retiro, San Nicolás, La Boca, San Telmo, Almagro, Caballito, Villa Devoto y Parque Chas, con conciertos que irán desde las interpretaciones más tradicionales hasta propuestas que buscan ampliar los límites del género.

La agenda comenzará con el concierto “Siempre al sur”, protagonizado por la cantante colombiana Carmen Úsuga y el músico argentino Walter Larroquét en la Confitería Saint Moritz.

El encuentro reunirá canciones, milongas y valses de distintas etapas, además de composiciones propias y la participación de los guitarristas Moscato Luna y Rodrigo Albornoz.

Entre las propuestas jóvenes aparecerá también el dúo Uma & Cruz, integrado por dos músicos de 21 años que ofrecerán en El Gato Negro una mirada contemporánea sobre el tango.

Voz y piano serán los instrumentos elegidos para recorrer obras de Astor Piazzolla y otros creadores, incorporando además influencias provenientes de otros géneros musicales.

La programación continuará en el Bar Portuario de La Boca con Ximena Giménez y Nico Velázquez, mientras que en Plaza Dorrego se presentará Los Púa Abajo. El dúo de guitarristas formado por Ángel Colacilli y Leandro Coratella llevará su trabajo Lenguaje tango, un proyecto que propone trasladar al universo tanguero composiciones de autores y artistas tan diversos como Charly García, Frank Zappa, Johann Sebastian Bach, Charles Mingus y The Rolling Stones.

El homenaje a las grandes figuras del género tendrá uno de sus momentos destacados en La Orquídea, donde Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski presentarán “Homero Manzi, luna y misterio”.

El espectáculo recorrerá parte de la obra del poeta y letrista a través de canciones creadas junto a nombres fundamentales como Sebastián Piana, Lucio Demare, Aníbal Troilo, Charlo y Hugo Gutiérrez.

Otro de los conciertos buscará recuperar un patrimonio poco conocido. Sciammarella Tango, quinteto dirigido por la compositora e investigadora Denise Sciammarella, presentará obras dedicadas a Benito Quinquela Martín.

Tangos, milongas, melodías camperas, vidalitas y valses conservados en el museo de La Boca dedicado al pintor serán recuperados en un trabajo que vuelve a poner en circulación un repertorio vinculado con la memoria cultural de la Ciudad.

La música seguirá en El Viejo Buzón con Calle Rosita, el proyecto de Shino Ohnaga y Ernestina Inveninato, que mezcla interpretaciones, composiciones originales y relatos en vivo.

El Café de García, por su parte, recibirá al Ensamble de Bandoneones dirigido por Néstor Marconi, con músicos de diferentes generaciones reunidos alrededor de uno de los instrumentos más representativos del tango.

También habrá lugar para una de las propuestas barriales con mayor trayectoria. “El tango vuelve al barrio”, ciclo que en 2026 cumple 19 años, llegará a El Faro con Hernán “Cucuza” Castiello y el Trío Inestable.

La agenda de los Bares Notables se completará con Alfredo Piro Rinaldi en Las Violetas y el concierto “Por caminos del sur”, de Victoria De Paolo y Roberto Calvo, en Café Rivas.

En paralelo, el Museo Casa Carlos Gardel, ubicado en Jean Jaurès 735, ofrecerá actividades centradas en la memoria del máximo ícono del tango.

Los encuentros de coleccionistas permitirán escuchar discos originales de 78 RPM reproducidos en una victrola de época, una experiencia que busca acercar al público no solo a las grabaciones, sino también al universo material que rodeó a la música durante sus primeras décadas de expansión.

Las visitas guiadas “La historia del Zorzal” recorrerán la casa donde Carlos Gardel vivió junto a su madre, Berta Gardes. Fotografías, documentos, música y registros audiovisuales formarán parte de un recorrido de aproximadamente 40 minutos dedicado a reconstruir distintos aspectos de su vida, desde la infancia hasta su consolidación como una figura central de la cultura popular argentina.

Además, el artista Jorge Muscia encabezará una visita especial por su muestra “Gardel: lo real, lo simbólico, lo imaginario”, mientras que el segundo encuentro de coleccionistas volverá a poner el foco en los discos de pasta y las historias que acompañan la tarea de investigar y preservar el patrimonio tanguero.

El cierre de las actividades del museo llegará con el cantor uruguayo Lázaro Cócaro, acompañado por Las Guitarras de Gardel.

La propuesta confirma que el tango sigue siendo mucho más que un recuerdo detenido en el tiempo. Durante el Festival, la música volverá a ocupar cafés, bares históricos y espacios patrimoniales para conectar distintas generaciones con una tradición que, lejos de permanecer inmóvil, continúa encontrando nuevas voces, intérpretes y formas de contar la identidad porteña. Todas las actividades tendrán entrada sin costo, con acceso sujeto a la capacidad de cada espacio.