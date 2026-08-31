Plaza Arenales será sede de una jornada de adopción de mascotas

Plaza Arenales será uno de los puntos de la Ciudad donde durante septiembre se realizarán jornadas de adopción responsable de perros y gatos.

La primera actividad del cronograma tendrá lugar el sábado 5, en este tradicional espacio de Villa Devoto, donde vecinos de la Comuna 11 podrán conocer animales que buscan una familia, recibir asesoramiento y acceder a vacunación antirrábica gratuita.

La propuesta, impulsada por la Ciudad de Buenos Aires, busca acercar las oportunidades de adopción a distintos barrios porteños y fortalecer el vínculo entre los vecinos y las organizaciones que trabajan diariamente en el rescate, recuperación y tránsito de animales sin hogar.

En el caso de Villa Devoto, el encuentro tendrá como escenario Plaza Arenales, en la zona de Bahía Blanca y Nueva York, y se desarrollará de 13 a 18.

La jornada del sábado 5 de septiembre será la primera de una serie de encuentros que se distribuirán durante todo el mes en diferentes comunas.

Para los vecinos de Villa Devoto y de otros barrios cercanos, la actividad en Plaza Arenales representa una posibilidad concreta de acercarse a perros y gatos que están esperando una adopción y conocer de primera mano qué implica incorporar un animal a una familia.

El formato fue pensado para generar un contacto más directo entre las personas interesadas en adoptar y las organizaciones que tienen a su cargo a muchos de los animales.

En lugar de limitar la búsqueda a canales digitales o refugios, los vecinos podrán acercarse al espacio público, conversar con quienes conocen la historia de cada perro o gato y recibir información sobre sus necesidades.

Desde mi punto de vista, este contacto es uno de los aspectos más valiosos de la propuesta. Una adopción responsable requiere mucho más que una decisión tomada por impulso.

Antes de llevar un animal a casa resulta fundamental conocer su comportamiento, sus necesidades, su estado general y evaluar si las condiciones del hogar y el tiempo disponible son compatibles con su cuidado.

En Plaza Arenales podrán participar hasta 15 organizaciones, que tendrán stands destinados a presentar a los animales disponibles para adopción y brindar asesoramiento.

También podrán difundir el trabajo que realizan y explicar la importancia de los hogares de tránsito y del rescate de animales que se encuentran en situación de abandono o vulnerabilidad.

Las jornadas también tendrán un componente solidario. Las organizaciones participantes podrán recibir donaciones y ofrecer productos destinados a recaudar fondos para sostener sus actividades.

Este punto adquiere especial importancia porque detrás de cada animal rescatado existe un trabajo que muchas veces continúa durante meses. La recuperación de un perro o un gato puede demandar atención veterinaria, alimentación, medicación, traslados y un lugar de tránsito mientras se busca una familia definitiva.

Por eso, las jornadas no solo funcionan como espacios de adopción, sino también como una oportunidad para que las ONG puedan visibilizar su tarea y conseguir recursos.

Los vecinos que se acerquen a Plaza Arenales podrán conocer esa realidad de cerca y, aunque no estén en condiciones de adoptar, colaborar de otras maneras.

Una donación, la compra de un producto solidario o simplemente la difusión de un animal que busca hogar también puede contribuir a ampliar sus posibilidades de encontrar una familia.

Los protagonistas de la jornada no serán únicamente los animales que llevan las organizaciones. También estarán presentes perros y gatos que se encuentran bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal y que fueron rescatados durante distintos procedimientos.

Aquellos que hayan completado su recuperación y estén en condiciones de ser adoptados podrán formar parte de estos encuentros. La iniciativa busca ofrecerles una nueva oportunidad y facilitar el contacto con personas interesadas en brindarles un hogar definitivo.

La presencia de estos animales permite, además, poner en discusión una problemática que continúa vigente en las ciudades: el abandono y la necesidad de promover una tenencia responsable.

Adoptar implica asumir un compromiso a largo plazo, garantizar alimentación, atención veterinaria, cuidados y un entorno adecuado durante toda la vida del animal.

La actividad de Villa Devoto contará además con un móvil veterinario que brindará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. De esta manera, los vecinos podrán aprovechar la jornada no solamente para informarse sobre adopciones, sino también para acceder a una prestación vinculada con la salud y el cuidado de sus mascotas.

Durante los meses de invierno, el horario general de estas jornadas es de 13 a 17, aunque el encuentro previsto en Plaza Arenales tendrá una duración extendida: se realizará el sábado 5 de septiembre de 13 a 18.

La ubicación elegida será Plaza Arenales, en Bahía Blanca y Nueva York, uno de los espacios verdes más representativos de Villa Devoto. La convocatoria apunta especialmente a los vecinos de la Comuna 11, aunque estará abierta a todas aquellas personas interesadas en conocer a los animales y el trabajo de las organizaciones.

El cronograma continúa en otros barrios porteños

La jornada de Plaza Arenales será apenas el comienzo de un recorrido que durante septiembre llevará esta propuesta a otros espacios verdes de la Ciudad.

El sábado 12 de septiembre, la actividad continuará en Parque Centenario, en la Comuna 6, sobre avenida Leopoldo Marechal y avenida Díaz Vélez, de 13 a 17.

Una semana más tarde, el sábado 19, será el turno de Plaza Monseñor Andrea, en la Comuna 2, ubicada en avenida Córdoba y Anchorena, también de 13 a 17.

El último encuentro previsto para septiembre será el sábado 26 en Parque Patricios, en la Comuna 4, en la zona de avenida Caseros y General Urquiza. Allí, nuevamente, los vecinos podrán acercarse a conocer animales en adopción, recibir información y participar de las actividades vinculadas con el cuidado responsable.

De esta manera, Plaza Arenales tendrá un papel destacado dentro de un esquema que busca llevar las jornadas a distintos puntos de Buenos Aires. La intención es ampliar el alcance territorial y generar más oportunidades para que los animales puedan encontrar una familia, al mismo tiempo que se acompaña a las organizaciones que trabajan con ellos.

La propuesta presencial se suma a una nueva herramienta digital lanzada por la Ciudad para centralizar servicios destinados a los vecinos que tienen perros y gatos.

La plataforma permite reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio diferentes servicios relacionados con el cuidado de mascotas.

El objetivo es facilitar el acceso a la información y simplificar las gestiones para quienes conviven con animales domésticos.

La combinación entre la atención presencial y los servicios digitales busca generar más canales para abordar distintas situaciones.

Mientras las jornadas permiten conocer personalmente a los animales y conversar con las organizaciones, la plataforma ofrece una alternativa online para realizar consultas y gestiones.

Para Villa Devoto, la jornada del 5 de septiembre en Plaza Arenales será, entonces, una oportunidad para acercar una problemática que muchas veces permanece fuera de la agenda cotidiana.

Detrás de cada perro o gato que espera una familia existe una historia de rescate y recuperación, pero también una posibilidad de comenzar nuevamente.

El encuentro en Bahía Blanca y Nueva York será el primer paso de este recorrido durante septiembre. Para quienes estén pensando en adoptar, para quienes quieran conocer el trabajo de las ONG o simplemente para quienes puedan colaborar, Plaza Arenales se convertirá en un punto de encuentro alrededor de una misma consigna: encontrarles un hogar a quienes todavía están esperando su oportunidad.