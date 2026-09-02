Alerta por fuertes tormentas en la Ciudad durante la madrugada del Jueves

La Ciudad de Buenos Aires tendrá una madrugada de jueves marcada por el mal tiempo, con tormentas de variada intensidad y la posibilidad de fenómenos que podrían generar complicaciones en distintos puntos.

El panorama incluye fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, abundante lluvia en períodos breves y una intensa actividad eléctrica, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante las horas de mayor inestabilidad.

El alerta amarillo contempla la posibilidad de tormentas fuertes y, de manera puntual, algunos episodios que podrían alcanzar características localmente severas.

De acuerdo con el pronóstico, los chaparrones podrían descargar una importante cantidad de agua en poco tiempo, mientras que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente a lo largo de la madrugada.

Según el escenario previsto, las tormentas comenzarán a ganar protagonismo durante la madrugada del jueves 3 de septiembre.

No se espera que todo el territorio porteño reciba la misma intensidad de lluvia, pero sí existe la posibilidad de que algunos sectores sean alcanzados por núcleos de tormenta capaces de producir fenómenos más intensos.

Uno de los principales factores de preocupación estará relacionado con la cantidad de agua que puede caer en lapsos muy cortos. Las estimaciones ubican la precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Esto significa que determinados barrios podrían registrar acumulados significativamente mayores si una tormenta permanece estacionada o atraviesa una misma zona durante varios minutos.

En este tipo de situaciones, considero especialmente importante no subestimar una tormenta simplemente porque el comienzo de la lluvia sea moderado.

La intensidad puede aumentar rápidamente y transformar las condiciones de circulación en cuestión de minutos, especialmente durante la madrugada, cuando hay menos movimiento en las calles y una menor capacidad de respuesta ante eventuales inconvenientes.

La lluvia no será el único fenómeno asociado al episodio meteorológico. Las tormentas previstas también pueden estar acompañadas por ráfagas de viento de intensidad considerable, capaces de provocar la caída de ramas, afectar elementos ubicados en balcones, terrazas o patios y generar inconvenientes en la vía pública.

A esto se suma la posibilidad de granizo. Si bien no significa que vaya a producirse en todos los barrios ni durante todo el período de tormentas, su presencia constituye uno de los riesgos contemplados dentro del alerta. Los episodios de este tipo pueden desarrollarse de manera muy localizada y presentarse con escasa anticipación.

La actividad eléctrica también será un elemento relevante durante la madrugada. Los rayos y las descargas asociadas a las tormentas representan un riesgo que obliga a mantener especial cuidado tanto en espacios abiertos como en sectores expuestos.

Por ese motivo, ante la presencia de una tormenta eléctrica, resulta conveniente permanecer en lugares seguros y evitar circular innecesariamente por la vía pública.

Uno de los principales problemas que puede dejar un episodio de estas características es la acumulación de agua en calles y avenidas. Cuando una gran cantidad de lluvia se concentra en un período reducido, los sistemas de drenaje pueden verse exigidos y algunos sectores pueden registrar anegamientos temporarios.

El tránsito también puede verse afectado. La combinación de calzada mojada, baja visibilidad, ráfagas y posibles acumulaciones de agua aumenta el riesgo para quienes deban desplazarse durante las horas de tormenta. En esas condiciones, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas resulta fundamental.

Para quienes circulen a pie, la recomendación es similar: prestar atención a ramas, objetos que puedan desprenderse y zonas donde el agua se acumule rápidamente.

También es importante evitar refugiarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica o cuando se registren fuertes ráfagas.

En los hogares, las medidas preventivas también pueden marcar una diferencia. Conviene asegurar objetos que permanezcan en balcones y espacios exteriores, revisar que desagües y canaletas estén despejados y cerrar correctamente puertas y ventanas.

Si existen elementos que puedan ser desplazados por el viento, lo más prudente es retirarlos antes de que comiencen los momentos de mayor intensidad.

El carácter amarillo del alerta implica que, aunque no necesariamente se produzcan daños generalizados, las condiciones pueden ser suficientes para generar inconvenientes y requieren mantenerse atentos a la evolución del tiempo. La clave estará en la intensidad y en la ubicación de los núcleos de tormenta, dos factores que pueden variar rápidamente.

Yo considero que el dato más importante no está solamente en los milímetros previstos, sino en la posibilidad de que una parte de esa lluvia se concentre en períodos muy breves.

Una precipitación intensa durante pocos minutos puede provocar mayores complicaciones que una lluvia moderada distribuida durante varias horas.

La situación también obliga a prestar atención a la evolución del viento. Las ráfagas pueden aparecer de forma repentina junto con el avance de una tormenta y modificar las condiciones en calles, avenidas y espacios abiertos. Por eso, durante la madrugada será conveniente evitar desplazamientos que no sean indispensables.

Ante una emergencia médica en la Ciudad, se encuentra disponible la línea gratuita 107 del SAME. Para situaciones de emergencia en la vía pública, también está habilitada la línea gratuita 103.

En caso de necesitar asistencia sanitaria, además, se puede consultar la ubicación de establecimientos de salud disponibles en territorio porteño.

El episodio se presenta en el comienzo de septiembre y vuelve a poner el foco sobre los cambios bruscos que pueden producirse durante esta etapa del año.

El ingreso de sistemas de tormenta puede generar períodos muy diferentes en pocas horas: desde momentos de calma hasta lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.

Por ahora, el principal llamado es a la prevención. No significa que toda la Ciudad vaya a enfrentar una situación extrema, pero sí que existen condiciones suficientes para que algunas zonas sufran complicaciones puntuales.

Estar informados, reducir los desplazamientos durante la tormenta y tomar medidas sencillas dentro de los hogares son acciones que pueden evitar problemas mayores.

La madrugada del jueves será, entonces, el período al que habrá que prestarle mayor atención. Con lluvias que podrían alcanzar entre 30 y 50 milímetros y superar ese registro en determinados sectores, ráfagas, posible granizo e intensa actividad eléctrica, el escenario exige cautela y seguimiento permanente de la evolución meteorológica.

El mal tiempo no necesariamente tendrá el mismo impacto en todos los barrios, pero la posibilidad de tormentas fuertes obliga a no confiarse.

La prevención, especialmente durante las horas de mayor intensidad, será la principal herramienta para atravesar el episodio sin mayores inconvenientes.