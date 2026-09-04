Un paseo por el histórico Jardín Andaluz del Museo Larreta

Con la primavera a la vuelta de la esquina, el Museo de Arte Español Enrique Larreta invita a redescubrir uno de los espacios patrimoniales más singulares de Belgrano.

El sábado 5 de septiembre, a las 15, el Jardín Andaluz será escenario de un recorrido guiado que permitirá conocer su historia, su arquitectura y los detalles que convierten a este rincón porteño en mucho más que un jardín.

La propuesta recupera uno de los lugares más característicos del museo y plantea una mirada diferente sobre el patrimonio. Entre senderos, fuentes, esculturas, aromas y una variada presencia de especies vegetales, el público podrá acercarse a la concepción que Enrique Larreta tuvo para este espacio y comprender por qué el jardín ocupa un lugar central dentro del conjunto arquitectónico.

El Jardín Andaluz fue pensado como una extensión fundamental de la casa de Larreta y responde a una tradición paisajística vinculada con los antiguos jardines hispano-moriscos.

Su diseño no se limita a la incorporación de plantas ornamentales: cada elemento participa de una composición en la que el agua, la vegetación, la arquitectura y los recorridos adquieren un papel determinado.

Ese vínculo entre naturaleza y arquitectura es, justamente, uno de los aspectos que la visita propone poner en primer plano.

Al caminar por sus senderos, los visitantes pueden advertir cómo las distintas especies, las fuentes, las esculturas y los espacios de descanso fueron integrados para construir una experiencia que combina contemplación, intimidad y referencias culturales.

La llegada de septiembre ofrece además un contexto particular para recorrerlo. Con el cambio de estación cada vez más próximo, el jardín comienza a adquirir nuevos colores, aromas y matices, y vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la agenda cultural porteña.

En ese escenario, la actividad propone detenerse en detalles que muchas veces pueden pasar inadvertidos durante una visita convencional al museo.

El recorrido estará a cargo de Valeria Descalzi, integrante del área de Educación del Museo Larreta, quien acompañará al público durante la experiencia y aportará información sobre el origen del jardín, sus características y los distintos componentes que forman parte de este patrimonio de Belgrano.

La propuesta también permite entender el jardín como parte de una concepción cultural más amplia. Enrique Larreta, escritor, diplomático y coleccionista, convirtió su residencia en un espacio fuertemente inspirado en la tradición española.

Esa influencia quedó plasmada no solamente en las obras y objetos que actualmente forman parte del museo, sino también en la arquitectura y en el diseño de sus espacios exteriores.

La inspiración hispano-morisca se manifiesta especialmente en la relación con el agua y en la búsqueda de recorridos que generan diferentes perspectivas.

Las fuentes y los senderos no aparecen como elementos aislados, sino como partes de una organización espacial que invita a avanzar, observar y descubrir nuevos sectores del jardín. De esta manera, el paseo se transforma también en una forma de aproximarse a una determinada idea estética.

Para mí, uno de los atractivos principales de este tipo de propuestas está justamente en la posibilidad de conocer un patrimonio que no siempre ocupa el centro de la escena.

En una ciudad acostumbrada a destacar sus grandes avenidas, edificios y plazas, existen espacios más reservados que también cuentan una parte importante de la historia porteña.

El Jardín Andaluz es uno de esos lugares: conserva una identidad propia y, al mismo tiempo, permite comprender mejor el proyecto cultural que dio origen al actual museo.

La actividad se realizará el sábado 5 de septiembre a las 15 y está incluida en el valor de la entrada al museo. No será necesario realizar una inscripción previa, por lo que quienes quieran participar podrán acercarse directamente al lugar para sumarse al recorrido.

El encuentro tendrá lugar en la sede del Museo Larreta, ubicada en Juramento 2291, en el barrio de Belgrano. La organización contempla además una condición importante: en caso de lluvia, la actividad será suspendida, debido a que buena parte de la experiencia se desarrolla al aire libre.

La propuesta aparece así como una oportunidad para recorrer un sector especialmente atractivo del patrimonio porteño desde una perspectiva histórica y arquitectónica, pero también para observar cómo cambia un jardín cuando se lo entiende como una obra cultural.

Entre vegetación, agua, esculturas y espacios diseñados para ser transitados lentamente, el paseo busca recuperar la historia de un lugar que continúa siendo una de las expresiones más particulares de la identidad del Museo Larreta.

A pocos días de la primavera, el Jardín Andaluz vuelve a invitar a mirar con otros ojos un rincón de Belgrano que reúne naturaleza, arquitectura e historia.

El recorrido propone descubrir sus secretos sin apuro y volver a poner en valor un patrimonio que permanece escondido detrás de las puertas de una de las instituciones culturales más características del barrio.