Hallaron muerto a un hombre de 74 años en las vías del Urquiza en Devoto

Un hombre de 74 años fue encontrado muerto este martes por la mañana sobre las vías del Ferrocarril Urquiza, a pocos metros de la estación Antonio Devoto.

El hallazgo generó un importante operativo de emergencia y obligó a limitar durante más de una hora el servicio ferroviario mientras se realizaban las pericias para determinar qué ocurrió.

El episodio se registró pasadas las 8, en las inmediaciones de la calle Gutenberg al 3600, entre Emilio Lamarca y Habana. La víctima estaba tendida sobre las vías y, de acuerdo con la información preliminar, presentaba lesiones de extrema gravedad.

Cuando arribó el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los profesionales constataron que tenía lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su fallecimiento.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Federal Argentina, personal de Bomberos de la Ciudad y una ambulancia del SAME.

Los agentes desplegaron un operativo en el sector para preservar la escena y permitir el trabajo de los especialistas, mientras se intentaba establecer de qué manera el hombre había terminado sobre las vías.

Uno de los primeros elementos que surgió de la investigación resulta clave: la víctima no habría sido arrollada por una formación del Ferrocarril Urquiza. Esta circunstancia llevó a los investigadores a concentrarse en otras posibilidades y a analizar con especial atención el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo.

La principal hipótesis que se analiza por estas horas apunta a una posible descarga eléctrica. El sector donde ocurrió el hallazgo cuenta con un tendido eléctrico y se encuentra próximo a un paso peatonal, dentro de un área en la que el acceso a las vías está restringido.

En ese punto también existe señalización destinada a advertir sobre el peligro asociado a la instalación eléctrica.

De acuerdo con esta línea de investigación, el hombre podría haber ingresado a una zona no habilitada y sufrido una descarga luego de entrar en contacto con el tendido.

Sin embargo, se trata por ahora de una hipótesis y no de una conclusión definitiva. Las lesiones encontradas en el cuerpo deberán ser analizadas mediante las pericias correspondientes para determinar si efectivamente fueron provocadas por electricidad o si existió otra causa.

La cercanía del lugar con la estación Antonio Devoto y con un sector utilizado como paso peatonal será otro de los aspectos que los investigadores deberán reconstruir.

La tarea apunta a determinar por qué el hombre se encontraba allí, cómo ingresó a la zona de vías y qué ocurrió durante los minutos previos a su muerte.

En este tipo de investigaciones, la escena resulta fundamental para reconstruir la secuencia. Por eso, además del examen del cuerpo, los peritos deberán analizar las condiciones del tendido eléctrico, la señalización existente, la ubicación exacta donde fue encontrada la víctima y cualquier otro elemento que permita establecer si hubo contacto con una instalación de alta tensión.

También será importante determinar si existen registros de cámaras de seguridad en los alrededores de la estación, del paso peatonal y de los accesos a las vías.

Esas imágenes podrían aportar información sobre los movimientos del hombre antes del episodio y ayudar a establecer si ingresó solo al sector o si hubo alguna otra circunstancia que todavía no fue determinada.

El operativo tuvo además consecuencias sobre el funcionamiento del servicio ferroviario. Mientras los equipos de emergencia y los peritos trabajaban en el lugar, la circulación del Ferrocarril Urquiza debió ser limitada entre las estaciones Coronel F. Lynch y General Lemos.

La interrupción se produjo en plena mañana, poco después de que se conociera el hallazgo, y se mantuvo mientras se desarrollaban las tareas necesarias para asegurar la zona.

Una vez finalizado el procedimiento, el servicio comenzó a normalizarse y, según se informó, el recorrido quedó restablecido de manera completa alrededor de las 9.30.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre la causa concreta de la muerte. La investigación deberá avanzar con los estudios forenses y las pericias realizadas en el lugar para establecer si la descarga eléctrica fue efectivamente determinante o si existió otra circunstancia que explique las lesiones que presentaba la víctima.

Lo que sí quedó establecido hasta ahora es que el hombre, de 74 años, fue encontrado sin vida sobre las vías y que el fallecimiento no habría sido consecuencia de un arrollamiento ferroviario.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias, los investigadores buscan reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.