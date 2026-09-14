La Avenida de Mayo se llena de sabores y culturas del mundo

Buenos Aires se prepara para vivir una jornada en la que las fronteras quedarán reducidas a cinco cuadras. Mañana, la Avenida de Mayo será escenario de una nueva edición de BA Celebra Colectividades, una propuesta que reunirá gastronomía, música, danzas, artesanías y tradiciones de 50 países para convertir al centro porteño en un verdadero paseo por las culturas del mundo.

Entre las 12 y las 18, el tramo comprendido entre Bolívar y 9 de Julio concentrará a un centenar de asociaciones, clubes e instituciones de colectividades, con más de 130 puestos distribuidos a lo largo del recorrido.

La propuesta apunta a que vecinos y turistas puedan acercarse a las costumbres de distintas comunidades migrantes a través de sus comidas, expresiones artísticas, talleres y relatos sobre sus raíces.

La gastronomía será, como suele ocurrir en este tipo de encuentros, uno de los grandes atractivos. Los visitantes podrán probar preparaciones tradicionales de Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú y Paraguay, además de distintas especialidades provenientes de España, Grecia, Italia, Hungría, India, Líbano y Japón, entre otros países. Detrás de cada plato habrá recetas que atravesaron generaciones y que, en muchos casos, viajaron junto con las familias que llegaron a Buenos Aires y terminaron incorporándose al paisaje cultural de la Ciudad.

Pero el recorrido no quedará limitado a la comida. La música y las danzas tendrán un lugar central con presentaciones de agrupaciones que representan distintas tradiciones. Entre los espectáculos previstos estarán el conjunto de Danzas Folclóricas Ucranias Prosvita, el grupo de baile armenio Masís, la agrupación folclórica gallega Miña Terra y la Alianza por Venezuela Aguaitacamino.

También habrá una propuesta particular de la mano del dúo coreano de tango integrado por los jóvenes Kim Tae Eun y Marcos, una combinación que refleja cómo las expresiones culturales pueden cruzar continentes y encontrar nuevas formas de identidad en Buenos Aires.

La jornada también permitirá participar de actividades y talleres pensados para acercar al público a tradiciones que muchas veces se conocen apenas de nombre.

Habrá una propuesta sobre tejidos artesanales lituanos, una introducción al horó búlgaro, clases de danzas tradicionales griegas y francesas, una aproximación a la bandura ucraniana y espacios dedicados a la guitarra y el canto brasileños.

La cocina de Calabria también tendrá su momento, con una actividad destinada a conocer parte de los sabores y costumbres de esa región italiana.

Uno de los puntos interesantes del encuentro será, además, la posibilidad de descubrir el origen y el significado de determinadas expresiones culturales.

Por ejemplo, quienes se acerquen podrán conocer qué ingredientes forman parte de una arepa y cuál es su lugar dentro de la tradición gastronómica venezolana y latinoamericana.

También se abordará la influencia de los ritmos afro bahianos en la música popular argentina contemporánea, una muestra de los múltiples cruces culturales que se produjeron con el paso del tiempo.

La cultura paraguaya estará representada, entre otras propuestas, a través del ñandutí, una técnica artesanal de gran tradición que permitirá poner el foco en el valor de los saberes transmitidos de generación en generación. A su vez, habrá espacios destinados a conversar sobre las experiencias migratorias y sobre los procesos mediante los cuales distintas comunidades fueron construyendo sus vínculos con la Ciudad.

La yerba mate también tendrá un capítulo especial. Con la colaboración del Museo del Mate se desarrollarán charlas sobre el recorrido cultural de esta infusión, los países en los que se consume y las diferentes formas de prepararla y compartirla.

La propuesta permitirá poner en perspectiva una costumbre profundamente instalada en la vida cotidiana argentina y, al mismo tiempo, observar cómo el mate trascendió las fronteras y adquirió distintos significados según el lugar y la comunidad que lo incorporó.

La iniciativa será organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Participarán instituciones y organizaciones vinculadas con comunidades de Alemania, Armenia, Bolivia, Brasil, Chile, China, Croacia, Cuba, Francia, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, Libia, Nigeria, México, Venezuela, Senegal, Rusia y Lituania, entre otras.

También formarán parte de la jornada la Federación Argentina de Colectividades, la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo y los Centros de Idiomas de Buenos Aires.

La amplitud de la convocatoria permite entender que BA Celebra no se plantea solamente como una feria gastronómica o un festival de espectáculos, sino como un espacio de encuentro en el que las comunidades pueden mostrar parte de su historia y, a la vez, compartirla con el resto de los porteños.

“Celebramos a las colectividades que se arraigaron en la Ciudad y le aportaron una riqueza patrimonial y cultural única. Queremos que todos los vecinos y turistas puedan disfrutar las tradiciones que llegaron para quedarse y que nos distinguen como porteños”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La elección de la Avenida de Mayo como escenario refuerza además el carácter simbólico de la celebración. En pleno corazón de Buenos Aires, un espacio históricamente atravesado por distintas corrientes migratorias se transformará durante seis horas en un mapa cultural a cielo abierto.

Cada puesto, espectáculo y taller aportará una pieza diferente a una identidad porteña que, desde sus orígenes, se construyó a partir del encuentro entre comunidades.

Así, durante una tarde, caminar por la Avenida de Mayo será también una manera de viajar sin salir de la Ciudad: habrá sabores, sonidos, danzas, artesanías y relatos capaces de mostrar cómo las tradiciones de distintos lugares del planeta encontraron en Buenos Aires un nuevo hogar y pasaron a formar parte de su identidad.