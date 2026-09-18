Hub Joven avanzó con nuevas propuestas para los barrios porteños

La participación juvenil volvió a ocupar un lugar central en la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Durante cinco jornadas de trabajo, jóvenes de entre 15 y 29 años se reunieron en la Casa de Gobierno porteña para darle forma concreta a distintas ideas surgidas a partir de las problemáticas que atraviesan los barrios y las comunas.

El objetivo de esta tercera mesa de trabajo de Hub Joven fue avanzar desde el diagnóstico hacia propuestas capaces de convertirse, eventualmente, en políticas públicas.

Entre el viernes 11 y el martes 15 de septiembre se desarrolló esta nueva instancia del programa impulsado por la Dirección General Políticas de Juventud. El encuentro reunió a los participantes, sus equipos y tutores en un espacio destinado específicamente a revisar, discutir y mejorar los proyectos que comenzaron a construir durante las etapas anteriores.

Yo considero que este tipo de encuentros resulta particularmente importante porque permite que las inquietudes de los jóvenes no queden solamente planteadas como reclamos o preocupaciones, sino que puedan transformarse en iniciativas con objetivos definidos y una estrategia concreta para llevarlas adelante.

En esta tercera instancia, el desafío fue precisamente ese: convertir las problemáticas detectadas en propuestas que pudieran ser evaluadas desde una perspectiva de política pública.

Los equipos llegaron a esta etapa después de haber trabajado sobre diferentes situaciones identificadas en sus propios territorios.

En los encuentros anteriores, el eje estuvo puesto en reconocer necesidades y problemáticas presentes en las distintas comunas.

A partir de ese diagnóstico, cada grupo comenzó a pensar posibles respuestas y alternativas de intervención.

Durante esta tercera mesa, el trabajo tomó un carácter más específico. Ya no se trataba solamente de plantear qué problema debía ser atendido, sino de determinar de qué manera podía abordarse.

Para eso, los participantes avanzaron en la definición de los objetivos de cada proyecto, establecieron con mayor precisión a quiénes estarían dirigidas las iniciativas y comenzaron a delinear un plan de acción.

Ese paso es fundamental en cualquier proyecto que aspire a transformarse en una política pública. Una idea puede surgir de una necesidad concreta, pero necesita también una planificación que permita determinar qué se quiere conseguir, quiénes serían sus destinatarios, qué acciones deberían desarrollarse y cuáles serían las condiciones necesarias para llevarla adelante.

En ese proceso, la tarea de los tutores tuvo un papel relevante. Los equipos contaron con acompañamiento para despejar dudas, revisar sus propuestas y analizar cuestiones vinculadas con la factibilidad técnica de cada iniciativa.

El intercambio permitió detectar aspectos que todavía necesitaban ser ajustados y, al mismo tiempo, encontrar nuevas posibilidades para fortalecer los proyectos.

La instancia también sirvió para poner a prueba las ideas. Una propuesta puede resultar atractiva en su planteo inicial, pero cuando comienza a ser desarrollada aparecen interrogantes que obligan a precisarla: cuáles son los recursos necesarios, cómo se implementaría, qué actores deberían intervenir, a qué población alcanzaría y qué resultados podrían esperarse.

Ese ejercicio de discusión y revisión permitió que los jóvenes fueran acercando sus proyectos a una versión más definida.

El propósito no fue simplemente completar una etapa administrativa, sino trabajar sobre iniciativas que puedan responder de manera concreta a necesidades observadas en los barrios porteños.

Hub Joven propone justamente generar ese puente entre la mirada de los jóvenes y la elaboración de políticas públicas.

La participación, en este caso, no queda limitada a expresar una opinión, sino que incorpora una instancia de elaboración en la que los propios participantes deben analizar problemas, establecer prioridades y construir posibles respuestas.

La elección de trabajar a partir de las problemáticas territoriales también aporta una dimensión particular al programa.

Las necesidades de una comuna no necesariamente son idénticas a las de otra, y por eso el conocimiento que tienen quienes viven, estudian o desarrollan sus actividades cotidianas en esos espacios puede convertirse en un aporte significativo al momento de pensar soluciones.

A medida que avanzaron las jornadas, los equipos pudieron revisar sus planteos y realizar modificaciones para mejorar la claridad y el alcance de cada proyecto.

El acompañamiento permitió, además, que las iniciativas fueran observadas desde distintos puntos de vista antes de llegar a una instancia final.

La tercera mesa de trabajo marcó así una nueva etapa dentro del proceso. Los proyectos dejaron atrás parte de su formulación inicial y comenzaron a adquirir una estructura más concreta, con objetivos, destinatarios y acciones determinadas.

El camino todavía requiere ajustes, pero las propuestas quedaron más cerca de una versión definitiva.

Para mí, uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia es justamente ese pasaje entre detectar una problemática y pensar una respuesta posible.

Allí aparece el verdadero desafío de la participación: no solamente señalar aquello que necesita ser cambiado, sino involucrarse en la construcción de alternativas que puedan ser evaluadas y eventualmente implementadas.

El cierre de esta tercera instancia deja planteado el próximo objetivo para los equipos: continuar trabajando sobre sus proyectos hasta alcanzar una versión final sólida y viable.

El proceso busca que las ideas surgidas desde los jóvenes puedan llegar a convertirse en propuestas concretas y que su participación tenga un lugar efectivo dentro de la discusión sobre el futuro de la Ciudad.

Con esta nueva mesa de trabajo, Hub Joven avanza hacia una etapa decisiva. Las problemáticas identificadas en los barrios ya tienen forma de proyecto y ahora el desafío será terminar de convertir esas ideas en iniciativas capaces de dar respuestas concretas a las necesidades de los porteños.