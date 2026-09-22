El papa León XIV visitará la cárcel de Devoto

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha, recorrido y agenda oficial, y Villa Devoto ocupará un lugar especialmente destacado.

El miércoles 11 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Sumo Pontífice ingresará al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires para mantener un encuentro con las personas privadas de su libertad, en una de las actividades más significativas de su paso por el país.

La visita a la cárcel de Devoto será, además, una de sus últimas actividades en territorio argentino antes de continuar su viaje hacia Perú.

La presencia del Papa en el establecimiento penitenciario de Villa Devoto forma parte de una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros sociales, reuniones institucionales y actividades pastorales.

El Vaticano confirmó oficialmente que León XIV permanecerá en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para Villa Devoto, la visita tendrá una particularidad que excede el carácter protocolar del viaje. El Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires será el escenario de un encuentro directo del Pontífice con internos y personal penitenciario.

La actividad está prevista para las 8 de la mañana del miércoles 11, apenas unas horas antes de que León XIV se traslade a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La elección de una cárcel como parte del recorrido papal coloca a Devoto en el centro de una agenda que busca incluir realidades sociales diversas.

La visita al complejo penitenciario aparece junto con otras actividades vinculadas a sectores sociales, educativos y laborales, como el encuentro con trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y la actividad prevista en la Universidad Católica Argentina.

El recorrido del Papa por la Argentina comenzará el domingo 8 de noviembre. Ese día llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay y será recibido oficialmente en Aeroparque.

Luego se trasladará hasta la Plaza San Martín, donde realizará una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Más tarde tendrá la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei.

La primera jornada continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Será un comienzo marcado por el componente institucional, antes de que la agenda del Pontífice avance hacia actividades de carácter pastoral y religioso.

El lunes 9 de noviembre estará dedicado principalmente a Buenos Aires y sus alrededores. León XIV visitará por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde mantendrá contacto con trabajadores y personas asistidas.

A las 11.30 encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Durante esa misma jornada, el Papa tendrá además un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y una celebración de vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

El día finalizará con una cena junto a los obispos.

El martes 10 será el turno de Córdoba. León XIV partirá temprano desde Buenos Aires y llegará a la provincia durante la mañana.

Allí celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y posteriormente mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde regresará a Buenos Aires y, ya en la Capital Federal, encabezará a las 20.15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Será la última gran actividad pública de esa jornada y antecederá al día en que la agenda papal tendrá como uno de sus puntos principales a Villa Devoto.

La mañana que tendrá a Devoto como protagonista

El miércoles 11 de noviembre comenzará temprano. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto.

De acuerdo con el programa oficial, se tratará de un saludo del Santo Padre dentro del establecimiento penitenciario.

La actividad tendrá lugar en un contexto particularmente significativo dentro de la agenda del viaje. La cárcel será uno de los últimos destinos del Papa en la Argentina y estará ubicada temporalmente entre la despedida de Buenos Aires y la misa que celebrará horas después en Luján.

La elección del complejo penitenciario de Devoto también le otorga a la zona una presencia inédita dentro del recorrido oficial de esta visita papal.

El barrio será escenario de una actividad de alcance internacional, con la llegada del jefe de la Iglesia Católica a uno de los establecimientos penitenciarios más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires.

Después de la visita al complejo penitenciario, León XIV se trasladará hacia Luján. A las 10 está prevista la celebración de una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Allí pronunciará la homilía y luego continuará con el tramo final de su estadía argentina.

La ceremonia de despedida está programada para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, a las 14, el avión papal partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará la segunda parte de su viaje apostólico por Sudamérica.

En total, la visita de León XIV a la Argentina se extenderá durante cuatro jornadas y tendrá a Buenos Aires como uno de sus principales escenarios.

El recorrido incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas, jóvenes, trabajadores, representantes de distintas comunidades y personas que atraviesan situaciones sociales particulares.

Pero para Villa Devoto habrá una imagen que concentrará buena parte de la atención: la llegada del Papa al complejo penitenciario ubicado en el barrio.

El miércoles 11 de noviembre, desde las primeras horas de la mañana, la cárcel de Devoto será parte de la agenda oficial de un pontífice que llegará por primera vez a la Argentina durante su actual pontificado.