Plaza Arenales se llena de sabores y diseño

Este fin de semana, Plaza Arenales volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con una feria que reunirá gastronomía, diseño y emprendimientos en un mismo espacio. La propuesta se desarrollará durante el sábado y el domingo, de 11 a 19 horas, en la esquina de Mercedes y Nueva York, con entrada libre y gratuita.

La feria ofrecerá una amplia variedad de sabores y productos, con propuestas gastronómicas inspiradas en distintas culturas y una importante presencia de emprendimientos dedicados al diseño, la decoración, la moda y los productos artesanales.

Uno de los principales atractivos será el paseo gastronómico, que reunirá opciones de Argentina, Paraguay, Haití, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos y Colombia.

La diversidad será uno de los puntos centrales de la jornada, con alternativas pensadas tanto para quienes buscan un almuerzo diferente como para quienes simplemente quieran recorrer los puestos y disfrutar de algo dulce durante la tarde.

Entre las opciones anunciadas habrá crepes dulces y salados, papas y sándwiches ahumados, hamburguesas y panchos, además de platos de la gastronomía venezolana, colombiana y haitiana. La propuesta también incluirá distintas alternativas para la merienda, con pastelería artesanal, frutillas con crema, alfajores y chocolates.

A la oferta de comidas se sumarán bebidas y productos elaborados para llevar. Habrá jugos naturales, mermeladas, salames y quesos, ampliando una propuesta que apunta a combinar el paseo gastronómico con la posibilidad de conocer y comprar productos de distintos emprendimientos.

La variedad permitirá recorrer la feria sin necesidad de ajustarse a una única propuesta. Desde comidas rápidas y platos de distintas tradiciones hasta productos regionales y opciones dulces, el recorrido estará pensado para que cada visitante pueda encontrar una alternativa de acuerdo con sus gustos.

La gastronomía no será el único atractivo. La feria también contará con numerosos puestos vinculados al diseño y la producción artesanal, con propuestas destinadas a distintos públicos y edades.

Entre los productos que podrán encontrarse habrá indumentaria para mujeres y niños, bijouterie realizada en acero y resina, marroquinería, correas para perros y diferentes accesorios.

También estarán presentes emprendimientos vinculados a la cosmética natural, con jabones y otros productos elaborados para el cuidado personal.

El paseo se completará con artículos para regalar, decorar o utilizar en la vida cotidiana. Habrá muñecos y títeres de peluche, agendas, papelería y productos de librería, además de objetos de decoración realizados en cerámica y artículos confeccionados mediante sublimación.

También tendrán su espacio las propuestas relacionadas con el consumo sustentable, a través de productos ecológicos que se sumarán a una oferta que busca reunir en un mismo lugar diferentes tipos de emprendimientos.

De esta manera, la feria propone una combinación que va más allá de la gastronomía. La posibilidad de comer, recorrer los puestos, descubrir productos artesanales y realizar compras convierte al paseo en una actividad para desarrollar durante buena parte del día.

La elección de Plaza Arenales como escenario vuelve a poner en primer plano uno de los espacios más reconocidos de la zona para este tipo de actividades al aire libre.

La convocatoria está pensada para vecinos, familias y visitantes que quieran aprovechar el fin de semana para recorrer los diferentes puestos con tranquilidad.

El funcionamiento será durante ambas jornadas, sábado y domingo, entre las 11 y las 19 horas. El acceso será libre y gratuito, por lo que no será necesario abonar una entrada para ingresar y recorrer la feria.

El horario también permitirá que la actividad pueda disfrutarse tanto al mediodía como durante la tarde, combinando el recorrido por los puestos gastronómicos con las propuestas de diseño y los distintos emprendimientos.

Como ocurre con las actividades al aire libre, existe una condición a tener en cuenta: la feria se suspenderá en caso de lluvia. Por eso, quienes tengan previsto acercarse deberán contemplar las condiciones meteorológicas antes de salir.

Otro de los aspectos previstos para facilitar las compras será la posibilidad de utilizar distintos medios de pago. En todos los puestos se podrá abonar en efectivo y mediante Mercado Pago, mientras que algunos emprendimientos también aceptarán tarjetas de débito.

Esta variedad de alternativas permitirá que los visitantes puedan recorrer los diferentes sectores sin depender exclusivamente del efectivo. De todos modos, las formas de pago disponibles pueden variar según cada puesto, especialmente en el caso de las tarjetas.

La propuesta, en definitiva, busca reunir en Plaza Arenales una amplia muestra de emprendimientos gastronómicos y de diseño, con productos elaborados y comercializados por distintos productores y emprendedores.

La diversidad será, justamente, uno de los principales atractivos de una feria que ofrecerá desde comidas de diferentes partes del mundo hasta objetos artesanales, indumentaria, decoración y productos sustentables.

Para mí, este tipo de encuentros también tiene un valor particular porque permite que los vecinos encuentren en un mismo espacio propuestas gastronómicas diferentes y productos que muchas veces no forman parte de los circuitos comerciales tradicionales.

El paseo puede convertirse así en una alternativa para disfrutar del fin de semana, conocer nuevos emprendimientos y acompañar a quienes producen y venden de manera independiente.

Con entrada gratuita y una programación que combina gastronomía, diseño y compras, Plaza Arenales será durante el sábado y el domingo un punto de encuentro para quienes busquen una actividad al aire libre. La cita será de 11 a 19 horas, siempre sujeta a las condiciones climáticas.