Buenos Aires vuelve al calendario del MotoGP

El rugido de las motos volverá a escucharse en Buenos Aires después de casi tres décadas. Este jueves 1 de octubre comenzará la preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad de las entradas para el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires de MotoGP, que se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Los tickets podrán adquirirse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco.

La expectativa comenzó a crecer desde que se confirmó oficialmente el regreso de la máxima categoría internacional del motociclismo a la Ciudad. Para quienes siguen al MotoGP desde hace años, la noticia tiene un componente especial: Buenos Aires volverá a recibir una competencia que no se disputa en el país desde hace 28 años.

Y esta vez el escenario será un Autódromo que atraviesa una transformación profunda para recuperar protagonismo dentro del calendario internacional.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad se extenderá desde este jueves 1 de octubre hasta el miércoles 7 inclusive.

Durante ese período, los usuarios podrán comprar sus entradas con tarjetas de crédito y acceder a la posibilidad de financiarlas en hasta seis cuotas sin interés, una alternativa que apunta a facilitar el acceso a uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que tendrá la Ciudad.

Pero la compra de entradas no será la única novedad que comenzará a tomar forma durante estos días. El regreso del MotoGP está directamente relacionado con la renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, un circuito histórico para el automovilismo y motociclismo argentino que ahora busca recuperar un lugar entre los grandes escenarios deportivos de la región.

Las obras avanzan a buen ritmo y, de acuerdo con el estado informado, ya superaron el 60 por ciento de ejecución. La transformación contempla una renovación profunda del trazado y de distintos sectores del predio para adecuarlos a las exigencias de las principales categorías internacionales.

No se trata solamente de una puesta en valor estética: el objetivo es que el circuito pueda recibir competencias de máximo nivel bajo nuevos estándares de infraestructura, seguridad, servicios y atención al público.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la pista, que fue rediseñada completamente. A esto se suman nuevos boxes, accesos renovados y sectores destinados a los espectadores.

El proyecto apunta a cambiar de manera sustancial la imagen del histórico escenario porteño y convertirlo en un autódromo con características acordes a las grandes competencias internacionales.

Y detrás del regreso del MotoGP aparece además un objetivo de mayor alcance: recuperar la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a recibir a la Fórmula 1.

La llegada de la categoría de motociclismo constituye, en ese sentido, uno de los grandes acontecimientos previstos dentro de un proceso de transformación que busca posicionar nuevamente al Gálvez como escenario de eventos internacionales de primer nivel.

La edición 2027 del MotoGP tendrá, además, un atractivo deportivo particular. La categoría estrenará un nuevo reglamento técnico y llegará a Buenos Aires con equipos que también renovaron parte de sus estructuras y planteles de pilotos.

Esto significa que las escuderías deberán enfrentarse a un escenario prácticamente desconocido, ya que las nuevas motos deberán adaptarse a un circuito que tampoco forma parte de la experiencia reciente de los protagonistas.

Para los espectadores, ese componente puede convertirse en uno de los grandes atractivos del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires.

La combinación entre nuevas reglamentaciones, motocicletas renovadas y un trazado que vuelve al calendario después de décadas genera un escenario distinto al de otras fechas tradicionales del campeonato.

Buenos Aires no será simplemente una parada más: será el regreso de una competencia histórica a un circuito que también está atravesando una nueva etapa.

El calendario tendrá actividad durante tres jornadas, del viernes 9 al domingo 11 de abril de 2027. El público podrá acercarse al Autódromo para vivir de cerca el movimiento de una competencia que reúne a los principales pilotos y fabricantes del motociclismo mundial y que, además de la actividad en pista, suele generar un importante movimiento alrededor del evento.

La venta de entradas se realizará a través del sitio oficial habilitado para el Gran Premio. Una vez finalizada la preventa para clientes del Banco Ciudad, el jueves 8 de octubre comenzará la venta general, por lo que desde ese momento el acceso estará disponible para todo el público.

Durante la etapa exclusiva para clientes del banco también existirá la posibilidad de abonar las entradas con tarjeta de débito o utilizando dinero disponible en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o desde la aplicación Ciudad.

De esta manera, la preventa contempla distintas alternativas de pago además del financiamiento con tarjetas de crédito.

El regreso del MotoGP también representa un movimiento relevante para Buenos Aires fuera de los límites del circuito. Un evento internacional de esta magnitud implica la llegada de visitantes, movimiento en hoteles, gastronomía, transporte, comercios y diferentes actividades vinculadas al turismo y al entretenimiento.

La intención oficial es que el impacto de la competencia exceda las tres jornadas de actividad en pista y contribuya al desarrollo económico y turístico de la Ciudad.

En paralelo, las obras del Gálvez continuarán durante los próximos meses con la mirada puesta en abril de 2027. El desafío será completar la transformación del escenario porteño y dejarlo preparado para recibir una competencia que exige condiciones específicas tanto para los equipos como para los pilotos y el público.

Después de 28 años, el MotoGP tiene fecha de regreso a Buenos Aires. Desde el 1 de octubre, los clientes de Banco Ciudad tendrán la posibilidad de acceder anticipadamente a las entradas y comenzar a asegurarse un lugar para un acontecimiento que marcará una nueva etapa para el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La cuenta regresiva hacia abril de 2027 ya comenzó, y el histórico circuito porteño volverá a prepararse para recibir el sonido de las motos de la máxima categoría mundial.