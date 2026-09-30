CABA ya tiene fecha la inscripción escolar para 2027

La Ciudad ya puso en marcha el calendario para la inscripción escolar 2027 y las familias que necesiten conseguir una vacante en una escuela de gestión estatal deberán prestar especial atención a las fechas.

La preinscripción se podrá realizar desde el 5 de octubre a las 8 hasta el 6 de noviembre de 2026, mientras que el proceso continuará con la presentación y verificación de la documentación requerida.

Para quienes tengan hijos que ingresan por primera vez al sistema estatal o cambian de nivel educativo, completar cada etapa será clave para participar de la asignación de vacantes.

El sistema de Inscripción Escolar en Línea (IEL) será nuevamente la herramienta central para realizar la preinscripción. Allí, las familias deberán cargar los datos solicitados y avanzar posteriormente con el control documental.

Un punto que considero especialmente importante es que la preinscripción no quedará completa simplemente con el registro online: la documentación deberá ser presentada y validada dentro de los plazos establecidos. Si este paso queda incompleto, la solicitud no será considerada para la asignación de una vacante.

El cronograma oficial establece que la preinscripción para el Ciclo Lectivo 2027 comenzará el lunes 5 de octubre de 2026 a las 8 y permanecerá abierta hasta el 6 de noviembre.

Durante ese mismo período comenzará el control documental, que se extenderá hasta el 13 de noviembre. Esta instancia tiene como objetivo comprobar la información proporcionada por las familias durante la inscripción y respaldarla con la documentación correspondiente.

¿Quiénes deben realizar la preinscripción? El sistema está destinado a los estudiantes que ingresen por primera vez a una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires y también a quienes cambien de nivel educativo.

Esto incluye situaciones habituales dentro del recorrido escolar, como el paso de sala de 5 años a primer grado de Primaria y el ingreso de estudiantes que terminan séptimo grado y comienzan primer año de Secundaria.

También deberán realizar el trámite los chicos y chicas que ingresen por primera vez a un jardín de gestión estatal, cualquiera sea la sala a la que aspiren.

La misma obligación alcanza a estudiantes que actualmente concurren a establecimientos privados de la Ciudad y busquen una vacante en una institución estatal, sin importar si se trata de Nivel Inicial, Primaria o Secundaria.

Otro grupo contemplado es el de estudiantes que provengan de escuelas de otras provincias o del exterior. En estos casos, la preinscripción mediante el sistema de inscripción en línea alcanza a cualquier sala, grado o año, independientemente de que el establecimiento de origen haya sido estatal o privado.

La inscripción también contempla situaciones vinculadas con las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.

Para Educación Especial existe un procedimiento específico para aquellos estudiantes que no estén actualmente matriculados en una institución de gestión estatal de la Ciudad.

El ingreso está sujeto a un proceso de evaluación psicosocioeducativa realizado por un equipo de profesionales del Ministerio de Educación.

En el caso de estudiantes que ya concurren a una escuela de nivel común de gestión estatal y necesiten realizar un cambio de modalidad hacia Educación Especial, el procedimiento también se encuentra regulado por la normativa correspondiente.

Por eso, ante una situación de este tipo, resulta importante revisar las condiciones particulares antes de completar el trámite.

Otro de los puntos centrales del calendario será el Sorteo Público Anual, previsto para el 21 de octubre de 2026. Sin embargo, existe una aclaración que resulta fundamental para evitar confusiones: el sorteo no asigna directamente las vacantes.

Su función es actuar como mecanismo de desempate cuando dos o más aspirantes presentan las mismas condiciones de ingreso y es necesario establecer un orden entre ellos.

Una vez finalizada la etapa de inscripción y realizado el proceso correspondiente, las familias podrán consultar el resultado de la asignación de vacantes a partir del 4 de diciembre de 2026 a través de la plataforma.

Posteriormente, desde el 9 de diciembre, también estará disponible la consulta en las escuelas y en las sedes habilitadas para brindar atención presencial.

Para quienes necesiten asistencia durante la inscripción o tengan dificultades con el control de la documentación, se habilitarán sedes presenciales.

La atención será con turno previo y dentro de las fechas establecidas para el proceso. Esta alternativa puede resultar especialmente útil para aquellas familias que necesiten orientación para completar correctamente la inscripción o verificar qué documentación deben presentar.

Hay además una particularidad que las familias deberán tener en cuenta al momento de utilizar la plataforma. El sistema de inscripción mostrará los nuevos nombres que tendrán las escuelas durante el ciclo lectivo 2027.

Para evitar confusiones, la plataforma permitirá colocar el cursor sobre la nueva denominación y consultar cuál es el nombre actual de la institución.

De esta manera, el proceso de inscripción para el próximo ciclo lectivo tendrá varias etapas y no se limitará exclusivamente a completar un formulario.

La preinscripción, el control documental y la posterior consulta de la asignación forman parte de un mismo procedimiento, por lo que respetar las fechas será determinante para que la solicitud pueda avanzar correctamente.

Con el inicio de la preinscripción cada vez más cerca, conviene que las familias que se encuentren dentro de alguno de los grupos alcanzados por el sistema preparen con anticipación la información y documentación necesaria.

El primer paso será completar la inscripción dentro del período establecido; después llegará la instancia de validación y, finalmente, la consulta de la vacante asignada.

El calendario ya está definido y marca una serie de fechas que no conviene pasar por alto: del 5 de octubre al 6 de noviembre será la preinscripción, hasta el 13 de noviembre continuará el control documental, el 21 de octubre se realizará el Sorteo Público Anual y desde el 4 de diciembre comenzará la consulta online de la asignación.

Así quedará establecido el camino que deberán seguir las familias para ingresar al sistema educativo estatal porteño durante el ciclo lectivo 2027.