Qué abre y qué cierra en la Ciudad durante el feriado del 12 de Octubre

El lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un cronograma especial de servicios públicos.

Mientras los hospitales mantendrán activas sus guardias, la recolección de residuos funcionará con normalidad y los subtes circularán entre las 8 y las 22, habrá modificaciones en la atención administrativa, el estacionamiento, los trámites y las actividades culturales.

La jornada combinará servicios esenciales operativos durante las 24 horas con dependencias que permanecerán cerradas y espacios recreativos que recibirán visitantes.

Por eso, antes de salir de casa, conviene tener en cuenta los horarios y las excepciones previstas para evitar inconvenientes, especialmente en materia de salud, transporte y circulación vehicular.

En el sistema público de salud, las guardias y las áreas críticas de los hospitales estarán disponibles durante las 24 horas, para garantizar la atención de las urgencias.

En cambio, los consultorios externos y los vacunatorios permanecerán cerrados, al igual que los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (CEMAR) y los Centros de Diagnóstico Porteños.

Ante una emergencia médica que requiera asistencia inmediata, el SAME funcionará durante todo el día a través de la línea 107. Por su parte, el servicio de atención telefónica 147 estará disponible de 8 a 14 para brindar orientación, asesoramiento y asistencia en la gestión de turnos.

En materia educativa, las escuelas permanecerán cerradas durante el feriado. También suspenderán la atención al público las sedes comunales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Rentas.

El Registro Civil no atenderá con normalidad y mantendrá únicamente la guardia de defunciones, de 8 a 12. De esta manera, quienes necesiten realizar trámites administrativos deberán considerar que la actividad habitual se retomará fuera de la jornada feriada.

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta tendrán un horario específico para las inhumaciones. Las operaciones se realizarán entre las 7.30 y las 14, franja que también regirá para el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A diferencia de otras prestaciones que modificarán su funcionamiento, la recolección de residuos se realizará de manera habitual. Esto significa que el feriado no alterará el esquema previsto para ese servicio.

La seguridad y la respuesta ante emergencias también estarán garantizadas durante las 24 horas. La Policía y los Bomberos de la Ciudad mantendrán sus guardias activas, al igual que los equipos de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias.

Para situaciones que requieran intervención policial o de bomberos, estará disponible la línea 911, mientras que la línea 103 atenderá las emergencias correspondientes a Defensa Civil y los servicios de auxilio.

Uno de los puntos que deberán tener en cuenta quienes circulen en automóvil será el régimen de estacionamiento. Durante el lunes 12 de octubre estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente rige la prohibición durante los días hábiles, entre las 7 y las 21. Además, el estacionamiento medido no estará vigente durante el feriado.

Sin embargo, esta disposición contempla excepciones. En los pasajes, las arterias con Metrobús, las calles de convivencia y los espacios paralelos a las ciclovías seguirá prohibido estacionar durante las 24 horas.

La cartelería instalada en cada sector indicará las condiciones particulares, por lo que será importante revisar las señales antes de dejar el vehículo.

En cuanto al transporte público, los subtes y el Premetro funcionarán de 8 a 22. Los horarios específicos de cada línea podrán variar dentro de esa franja, por lo que se recomienda consultar el cronograma correspondiente antes de iniciar el viaje.

El sistema Ecobici también estará operativo, con pases intensivos mensuales, recreativos de viaje único y diario, y turísticos de viaje único y diario.

Así, quienes quieran trasladarse en bicicleta o recorrer distintos sectores de la Ciudad contarán con alternativas disponibles durante la jornada.

Los peajes funcionarán con normalidad, aunque se aplicará el esquema de horas pico correspondiente a los fines de semana. El horario de mayor circulación será de 11 a 15 en sentido hacia la Provincia y de 17 a 21 en dirección al Centro.

Licencias de conducir, VTV e infracciones

Las dependencias vinculadas con los trámites vehiculares tendrán una actividad reducida. El Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca permanecerá cerrado, al igual que las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

También estará cerrada la Dirección General de Infracciones, por lo que no habrá atención presencial habitual en esa dependencia durante el feriado.

En contraste, la pista de aprendizaje permanecerá abierta para quienes deseen utilizar sus instalaciones.

Quienes tengan previsto realizar trámites relacionados con licencias, infracciones o verificaciones deberán organizarse con anticipación y contemplar el cierre de las oficinas y plantas durante esa jornada.

El feriado también ofrecerá alternativas para quienes busquen disfrutar de actividades al aire libre. El Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque estarán abiertos, al igual que las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano.

Los museos porteños también abrirán sus puertas, aunque los horarios y las condiciones de ingreso podrán depender de cada establecimiento. La Torre Monumental y el Planetario estarán abiertos, por lo que se sumarán a las opciones disponibles para paseos y propuestas culturales.

En el caso de las bibliotecas públicas, la mayoría permanecerá cerrada. Las excepciones serán Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, que sí estarán abiertas durante el feriado.

La oferta cultural tendrá, además, diferencias según el espacio. La Casa de la Cultura, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón estarán abiertos.

En cambio, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán cerrados.

Esta distribución permitirá mantener parte de la actividad recreativa y cultural, aunque será necesario verificar las condiciones particulares de cada lugar antes de organizar una salida.

El feriado del lunes 12 de octubre modificará la atención de buena parte de las dependencias porteñas, pero mantendrá operativos los servicios esenciales, la recolección de residuos y distintas propuestas recreativas.

La clave estará en anticipar los trámites, consultar los horarios del transporte y respetar las restricciones de estacionamiento.

Conocer de antemano qué servicios funcionan y cuáles permanecen cerrados permitirá organizar mejor los desplazamientos y aprovechar las actividades disponibles en la Ciudad.