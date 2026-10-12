El Parque de la Ciudad se podrá visitar de lunes a domingo

El Parque de la Ciudad, uno de los grandes pulmones verdes del sur porteño, amplía sus días de apertura y desde ahora recibe visitantes de lunes a lunes, de 8 a 20 horas durante la primavera y el verano, con entrada libre y gratuita.

La medida permite que los vecinos disfruten durante toda la semana de sus 68,2 hectáreas, con juegos, canchas deportivas, un lago, espacios naturales y actividades recreativas para toda la familia.

La decisión incorpora los lunes al calendario de visitas, ya que hasta ahora el predio permanecía abierto de martes a domingos.

La ampliación se suma a una serie de intervenciones destinadas a recuperar y mejorar las instalaciones, facilitar el acceso del público y fortalecer el uso de uno de los espacios públicos más representativos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

“Un espacio público de calidad tiene que estar disponible el mayor tiempo posible para los vecinos”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público porteño, al referirse a la nueva modalidad.

Según explicó el funcionario, durante la gestión se realizaron trabajos de iluminación, mejoras en los accesos y la construcción de un nuevo patio de juegos, con el objetivo de ampliar las posibilidades de disfrute del parque.

Con una superficie de 68,2 hectáreas, el Parque de la Ciudad ofrece una combinación de áreas verdes, infraestructura recreativa y espacios destinados a actividades culturales y deportivas.

Su diseño paisajístico y la diversidad de especies vegetales también favorecen la presencia de fauna, especialmente aves y mariposas, en un entorno que permite alejarse por unas horas del ritmo cotidiano de la ciudad.

Entre sus principales atractivos se encuentra el patio de juegos inaugurado el año pasado, cuya propuesta estética recupera elementos visuales y colores asociados al histórico parque de diversiones Interama.

El sector fue concebido como un espacio de encuentro para las familias y suma alternativas para que los más chicos puedan jugar al aire libre.

El predio dispone, además, de canchas para practicar distintos deportes y amplios sectores de césped que pueden utilizarse para descansar, caminar o compartir una jornada al aire libre.

La variedad de instalaciones permite que el parque funcione como una alternativa recreativa tanto para quienes buscan realizar actividad física como para aquellos que prefieren disfrutar de la naturaleza.

Otra de las propuestas es el Mariposario, un sector con plantas seleccionadas para atraer a estos insectos y favorecer el contacto de los visitantes con el ambiente natural.

A lo largo del año, el parque también recibe talleres artísticos, clases de baile, actividades recreativas y encuentros culturales que amplían su oferta más allá de los espacios tradicionales de esparcimiento.

Quienes se interesen por la historia del lugar pueden recorrer una sala de exhibición que cuenta con una muestra permanente sobre las distintas etapas y transformaciones que atravesó el predio.

De esta manera, la visita también permite conocer la evolución de un espacio que forma parte de la memoria urbana de varias generaciones de porteños.

La agenda del Parque de la Ciudad incluye propuestas especiales durante distintos momentos del año. En vacaciones y fechas destacadas se organizan iniciativas como Parque de Verano, Parque de Invierno y Parque de Primavera, con actividades gratuitas orientadas a públicos de distintas edades.

La convocatoria de estas propuestas quedó reflejada en la última edición de Parque de Invierno, que reunió a más de 135.000 personas durante las vacaciones escolares.

La cifra da cuenta de la capacidad del predio para recibir grandes cantidades de visitantes y de la importancia que adquieren los espacios públicos cuando ofrecen alternativas accesibles para el entretenimiento familiar.

La actividad del parque convive, además, con recitales, espectáculos y eventos multitudinarios que se desarrollan en otro sector del complejo.

Esa área cuenta con un ingreso propio sobre la avenida Roca, lo que permite diferenciar la circulación vinculada con los encuentros masivos de la correspondiente al uso recreativo habitual.

Entre los símbolos más reconocibles del predio se destaca la Torre Espacial, una estructura de 228 metros de altura que domina el paisaje y puede observarse desde distintos puntos de la zona sur.

Este año, por primera vez en la historia del lugar, se incorporó iluminación decorativa en toda su estructura, una intervención que modificó su presencia visual durante la noche y reforzó su carácter emblemático.

El ingreso principal se encuentra sobre la avenida Fernández de la Cruz 4000, donde hay acceso peatonal y estacionamiento. También se puede entrar desde el Barrio Olímpico, por la calle 23 de Junio al 4300, aunque ese acceso está destinado exclusivamente a peatones.

Durante la primavera y el verano, el horario informado es de 8 a 20, de lunes a domingo, con entrada gratuita. La incorporación de los lunes amplía las posibilidades para organizar visitas y aprovechar las instalaciones sin necesidad de esperar al fin de semana.

La historia del predio está vinculada con los proyectos de planificación urbana que, desde la década de 1920, buscaban incorporar espacios verdes a esta parte de la Ciudad.

En los años sesenta, con la creación del Parque Almirante Brown, tomó forma la idea de desarrollar allí un gran complejo recreativo que posteriormente se convertiría en uno de los puntos de referencia del sur porteño.

Ese proyecto se materializó con la inauguración de Interama, en 1982. El parque de diversiones contaba con juegos, atracciones acuáticas, pistas para automóviles y pequeños trenes que permitían recorrer sus distintos sectores.

La propuesta marcó una época y dejó recuerdos asociados a las salidas familiares y al entretenimiento de varias generaciones.

En 1983, con el retorno de la democracia, el espacio reabrió bajo el nombre de Parque de la Ciudad y comenzó una nueva etapa, con una identidad orientada al uso público y a las actividades recreativas.

Desde entonces, el predio fue escenario de recitales, filmaciones y competencias deportivas de gran escala, entre ellas los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

Más días de apertura y nuevas mejoras

La incorporación de los lunes se suma a un programa de intervenciones que incluye la modernización y ampliación de la iluminación general, trabajos para mejorar la seguridad, la renovación de los accesos y la habilitación de un tercer ingreso por la avenida Roca para los eventos masivos.

A estas obras se agrega el nuevo patio de juegos, pensado para ampliar las opciones recreativas disponibles.

La apertura durante los siete días de la semana representa un cambio en la organización del predio y amplía el tiempo disponible para que los vecinos puedan utilizar sus instalaciones.

En una ciudad donde los espacios verdes cumplen un papel importante para el descanso, la actividad física y el encuentro comunitario, contar con alternativas gratuitas durante toda la semana amplía las oportunidades de acceso.

Con sus áreas naturales, propuestas deportivas, actividades culturales y una historia que atraviesa distintas etapas de Buenos Aires, el Parque de la Ciudad busca consolidarse como un lugar de encuentro cotidiano para los vecinos del sur porteño. Ahora, con los lunes incorporados al calendario, la posibilidad de disfrutarlo ya no queda limitada al resto de la semana.