Villa Devoto tendrá una feria gastronómica y de diseño

Villa Devoto tendrá una nueva propuesta para disfrutar al aire libre este fin de semana: la feria Nuevos Sabores desembarcará en Plaza Arenales con una amplia variedad de opciones gastronómicas, productos artesanales, indumentaria y objetos de diseño. La actividad se desarrollará el sábado y el domingo, de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa reunirá propuestas de distintos países y emprendimientos dedicados a la producción artesanal, en un espacio pensado para recorrer puestos, descubrir nuevos productos y compartir una salida en uno de los puntos más concurridos del barrio.

El encuentro tendrá lugar en Mercedes y Nueva York, aunque estará sujeto a las condiciones climáticas y se suspenderá en caso de lluvia.

Uno de los principales atractivos de Nuevos Sabores será la diversidad de su oferta culinaria. La feria combinará recetas tradicionales, preparaciones populares y alternativas que incorporan influencias de diferentes culturas, con representantes de la gastronomía de Argentina, Paraguay, Haití, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos y Colombia.

Entre las opciones disponibles habrá crepes dulces y salados, papas, sándwiches ahumados y distintas variedades de comida callejera.

También se ofrecerán platos típicos venezolanos, colombianos y haitianos, además de hamburguesas y panchos, alternativas que suelen tener una presencia destacada en este tipo de encuentros gastronómicos.

La propuesta incluirá, además, opciones para quienes prefieren acompañar el paseo con algo dulce o hacer una pausa durante la recorrida.

La pastelería artesanal, las frutillas con crema, los alfajores y los chocolates formarán parte de la oferta, junto con meriendas y productos elaborados para distintos gustos.

A su vez, los visitantes podrán encontrar jugos naturales, mermeladas, salames y quesos, una combinación que amplía las posibilidades más allá de las comidas preparadas al momento.

La variedad permitirá recorrer diferentes puestos y elegir entre alternativas para consumir durante la visita o llevar a casa.

La presencia de cocinas de distintos orígenes también le dará a la feria un carácter multicultural. En un mismo paseo, los asistentes podrán acercarse a sabores conocidos y descubrir preparaciones menos habituales, con propuestas que abarcan desde comidas rápidas hasta productos artesanales.

La gastronomía no será el único atractivo de la jornada. Nuevos Sabores también contará con puestos de diseño y una selección de artículos de distintos rubros, una alternativa para quienes buscan recorrer la feria con tiempo y conocer emprendimientos que ofrecen productos originales.

En materia de indumentaria, habrá prendas para mujeres y niños, mientras que los puestos de accesorios incluirán bijouterie elaborada en acero y resina, marroquinería, correas para perros y otros complementos.

De esta manera, la propuesta sumará opciones tanto para uso personal como para quienes quieran encontrar algún artículo para regalar.

La oferta también contemplará productos vinculados con el cuidado personal y el bienestar cotidiano. Entre ellos se destacan la cosmética natural, los jabones y las velas aromáticas, artículos que combinan funcionalidad con una búsqueda estética y que suelen formar parte de los catálogos de pequeños emprendimientos.

Para quienes se interesan por los objetos decorativos y las propuestas creativas, habrá piezas de cerámica, productos sublimados, muñecos y títeres de peluche. La feria incorporará, además, agendas, papelería y artículos de librería, junto con distintas alternativas de decoración y productos ecológicos.

Esta diversidad permitirá que el recorrido tenga varios puntos de interés, incluso para quienes no se acerquen exclusivamente por la comida.

La combinación de gastronomía, diseño y producción artesanal convierte al encuentro en una oportunidad para conocer diferentes propuestas comerciales dentro de un mismo espacio.

La feria se realizará el sábado y el domingo, de 11 a 19, en Plaza Arenales, en la intersección de Mercedes y Nueva York, en Villa Devoto.

La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario abonar un ticket para ingresar y recorrer los puestos.

Un dato importante para quienes tengan previsto acercarse es que la actividad se suspenderá en caso de lluvia. Por ese motivo, las condiciones meteorológicas serán un factor determinante para el desarrollo de las jornadas al aire libre.

En cuanto a los medios de pago, todos los puestos aceptarán efectivo y Mercado Pago. Algunos también permitirán abonar con tarjetas de débito, aunque esta opción no estará disponible de manera uniforme en todos los emprendimientos.

Por eso, quienes planeen realizar compras podrán tener en cuenta estas alternativas al organizar la visita.

La propuesta se suma a las actividades que buscan reunir gastronomía, diseño y producción artesanal en espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En este caso, Plaza Arenales será el escenario de dos jornadas con opciones para distintos públicos, desde quienes quieran probar comidas de diferentes países hasta quienes prefieran buscar accesorios, productos para el hogar o artículos de elaboración artesanal.

Con entrada gratuita y una oferta que abarca múltiples rubros, Nuevos Sabores invita a vecinos y visitantes a recorrer Villa Devoto durante el fin de semana.

La realización, de todos modos, dependerá del clima: si las condiciones acompañan, la plaza concentrará durante ambas jornadas una propuesta que combina sabores, compras y paseo al aire libre.