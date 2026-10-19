Más servicios en tu barrio llega a siete puntos de la Ciudad

El programa Más servicios en tu barrio recorrerá esta semana siete puntos de la Ciudad de Buenos Aires con oficinas móviles para acercar trámites, atención sanitaria, asesoramiento social y servicios para mascotas.

Entre el lunes 19 y el sábado 24, los vecinos podrán realizar gestiones vinculadas con el DNI, los subsidios, la salud y la educación, entre otras prestaciones, en operativos que funcionarán de 9 a 14.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios públicos sin necesidad de trasladarse hasta distintas dependencias administrativas.

A través de puestos distribuidos en plazas, parques y espacios barriales, el Gobierno porteño concentrará diferentes áreas de atención en un mismo lugar, con propuestas que variarán según la jornada y algunas prestaciones sujetas a turnos previos o cupos limitados.

El cronograma comenzará el lunes 19 en la Plaza Monseñor Miguel de Andrea, ubicada en la avenida Córdoba y Doctor Tomás Manuel de Anchorena, en Recoleta. El martes 20, el operativo se instalará en el barrio de La Carbonilla, en Manuel Trelles 2750, Playón Sector 1, en La Paternal.

La tercera jornada será el miércoles 21 en la Plazoleta Baldomero Fernández Moreno, en el cruce de la avenida Corrientes y Luis María Drago, en Villa Crespo.

El jueves 22 habrá dos puntos de atención simultáneos: el Complejo Soldati, en Corrales 3491, y la Plaza Miserere, situada en la intersección de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en Balvanera.

El viernes 23, las oficinas móviles llegarán a la Plaza Félix Lima, en Cuba y Ramallo, en Núñez. Finalmente, el sábado 24, el programa cerrará su recorrido semanal en la Plaza Arenales, ubicada en Mercedes y Nueva York, en Villa Devoto.

En todos los casos, el horario previsto será de 9 a 14, aunque la disponibilidad de cada servicio dependerá de la sede y de la actividad programada.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran los trámites del DNI y el pasaporte, que estarán sujetos a cupos limitados. También se brindará asistencia para gestionar subsidios de luz, agua y gas, una alternativa para quienes necesitan orientación sobre los requisitos y los procedimientos vinculados con los servicios públicos.

Los puestos ofrecerán, además, asesoramiento sobre trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE. A esto se sumará la posibilidad de realizar consultas relacionadas con programas sociales, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad.

En materia de atención ciudadana, habrá espacios para presentar reclamos y recibir orientación de Defensa al Consumidor, además de una oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal.

La propuesta apunta a facilitar la resolución de conflictos cotidianos y brindar herramientas para que los vecinos conozcan los canales disponibles ante diferentes situaciones.

El operativo también contempla orientación sobre denuncias y delitos a través de la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, se podrán realizar consultas vinculadas con Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer y distintos trámites del Ministerio de Educación de la Ciudad, incluidas gestiones relacionadas con instituciones educativas.

La agenda incluirá servicios sanitarios para acercar controles y prestaciones básicas a la población. Según el cronograma de cada jornada, los vecinos podrán acceder a la vacunación contra la gripe y el Covid, con disponibilidad limitada, y realizarse controles de presión arterial.

También se ofrecerá atención odontológica y la posibilidad de acceder a la realización de anteojos. Ambas prestaciones tendrán cupos limitados y requerirán inscripción o reserva previa mediante los mecanismos habilitados para cada servicio.

La presencia de estos puestos permite reunir en espacios cercanos a los hogares distintas alternativas de atención y orientación.

Sin embargo, dado que no todas las prestaciones estarán disponibles todos los días, resulta importante consultar el detalle correspondiente antes de acercarse, especialmente cuando se trate de servicios que exijan inscripción anticipada.

El programa incorporará nuevamente propuestas destinadas al cuidado de los animales de compañía. La castración se realizará el martes 20, exclusivamente con turno previo, por lo que será necesario contar con una reserva para acceder a esa prestación.

La vacunación animal, por su parte, estará disponible el martes, jueves, viernes y sábado, aunque también estará sujeta a cupos limitados.

En tanto, durante el martes 20 y el jueves 22 se ofrecerán servicios de desparasitación, tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

Estas prestaciones buscan facilitar el acceso a cuidados veterinarios y promover la prevención de enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

La disponibilidad dependerá de la organización de cada operativo y de los turnos previstos para los procedimientos que así lo requieran.

La propuesta no estará limitada a los trámites y las prestaciones sociales. El viernes 23 y el sábado 24 también se desarrollarán espectáculos culturales para disfrutar en familia, con actividades previstas en Núñez y Villa Devoto, respectivamente.

De esta manera, el programa combinará servicios administrativos, atención sanitaria, asesoramiento y propuestas recreativas en distintos sectores de la Ciudad.

La intención es aprovechar los espacios públicos como puntos de encuentro y acercar alternativas que permitan resolver gestiones cotidianas sin alejarse del entorno barrial.

El calendario completo de Más servicios en tu barrio se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales oficiales de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se puede consultar qué prestaciones estarán disponibles en cada ubicación, así como verificar los requisitos y las condiciones para acceder a los servicios con cupos limitados o turnos previos.

Con siete puntos de atención distribuidos a lo largo de la semana, el operativo volverá a reunir distintas áreas del Estado porteño en espacios de cercanía.

La clave será revisar el cronograma antes de concurrir para aprovechar los servicios disponibles en cada jornada.