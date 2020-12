Memes vecinales, la locura de figurar y mostrar sin ser nadie

Los problemas mentales a veces suelen superar todo tipo de escalafón y es el caso de estos personajes que pretenden llenar su Ego y su cerebro de imágenes y notas autobombistas para poder vivir en un mundo imaginario en el cual los lleve a pensar que son lo mejor de lo mejor.

Su vida aparentemente es una verdadera mierda, y no les queda otra que salir a buscar esa felicidad falsa y artificial, que se viene totalmente abajo apenas pisan su casa y vuelven a la paupérrima realidad que los rodea.

Las personas que saben bien lo que son, no necesitan mostrarse ni mostrarle nada a nadie, ya que también son seguros de lo que son, no así estos enfermos, que encima molestan y tratan de perjudicar a los demás hablando mal de ellos, en pocas palabras, son basuras de personas que no sirven para nada.

Y los que rodean a estos engendros y lo conocen son aun peores que ellos, si estas en este ambiente, te darás cuenta bien de quien hablamos.

¿Qué es un Meme?

Un meme, o más bien un meme de internet, es un concepto, una idea, una situación o un sentimiento que se expresa a través de medios virtuales como imágenes estáticas, animadas, vídeos o incluso canciones o audios en general y que se replica de forma masiva entre el público de las redes.

Por su definición, es algo que se viraliza sobre todo en redes sociales, donde goza de gran importancia.

Generalmente, se trata de algo de carácter cómico, de una situación graciosa que puede estar relacionada con un evento importante acontecido en la realidad, o de algo suceso transcurrido en la red de redes.

Una vez sucede, la sucesión de memes aparece de forma casi instantánea debido a la imaginación y el poder de inventiva de la comunidad de usuarios, siempre dispuestos a reflejar su opinión, sea humorística o no, sobre cualquier cosa.

Para los negocios y para el marketing, la figura del meme es algo que no debe pasarse por alto, ya que la viralidad puede llevar consigo un aumento de la presencia en redes más que importante.

Las firmas que logran abrazar este concepto y aplicarlo adecuadamente, suelen ser mucho más conocidas por el usuario digital, que tarda poco en convertirse en un lead que acabe siendo cliente.

Es un elemento que sirve para hacer publicidad y que, sobre todo, goza de una gran ventaja: su bajo coste. Realizar un meme es algo que puede llevar tan solo unos minutos y que, si se hace bien, posee una capacidad de retorno exagerada.

Para qué sirve un Meme

Un meme tiene como finalidad enviar un mensaje, normalmente con la intención de hacer reír a los demás; pero tiene como trasfondo la posibilidad de dotar de una gran visibilidad a la persona que lo elabora, sobre todo si consigue una gran difusión debido a la aceptación por parte del público.

A ojos de una empresa, sobre todo en cuestiones de marketing, esta figura es clave para conseguir un crecimiento importante sobre todo en redes sociales, lugar donde se mueve con mayor frecuencia. Con una inversión mínima, puede obtener un alcance muy elevado que traiga consigo varios leads.

Ejemplos de Meme

Un vistazo, por pequeño que sea, a redes sociales como Twitter es más que suficiente para toparse con varios ejemplos de memes. No obstante, en el post que te dejamos a continuación tienes una recopilación interesante, aplicada al concepto de viralidad:

Su uso se ha popularizado de tal forma que prácticamente cada semana nace un nuevo meme. Gracias a esto, las empresas tienen muchísimas oportunidades de aprovecharlos para obtener ese deseado crecimiento y visibilización.