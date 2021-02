Notebooks, las nuevas integrantes de la canasta escolar 2021

La canasta escolar tiene una nueva protagonista: las notebooks. A la par de la incertidumbre acerca de cómo estaremos regresando a clases esta vez, las notebooks se perfilan como las grandes reinas de la escena.

Con todos en casa, ya sea trabajando, estudiando o sencillamente navegando en la web, aflora la necesidad de un equipo para cada integrante de la familia.

No es de extrañar que en Argentina, la importación de notebooks alcanzó los 1,3 millones de unidades en 2020, 32% más que el año anterior, según estadísticas de la Secretaría de Industria de la Nación, y se demandarán otras 439 mil que llegarán en 2021.

Argentina no es la excepción. Acer, un líder en la industria, reportó -a nivel global- un crecimiento en los ingresos para el 2020 de un 62,3% en comparación con el año anterior en la categoría de notebooks delgadas y ligeras y un 95.4% en Chromebooks. “El confinamiento ha elevado la demanda de equipos para el estudio o trabajo desde casa a nivel global. Las personas buscan equipos portátiles y capaces de responder a todas sus necesidades a buen precio”, aseguró Angélica Dávila, gerente senior de mercadeo de Acer Latinoamérica.

De hecho, la firma de investigación tecnológica IDC estimó que en el tercer trimestre los fabricantes de dispositivos enviaron alrededor de 9 millones de portátiles con Chrome OS, un 90% más que el año anterior, en comparación con la tasa de crecimiento del 15% para todas las PC. Por su parte, Canalys habla de un crecimiento interanual del mercado mundial de PC del 11 % en 2020, que es el mayor crecimiento anual registrado desde 2010 y el mayor volumen de envíos desde 2014. Según la firma de estudio de mercado, este crecimiento fue impulsado únicamente por las ventas de notebooks y estaciones de trabajo móviles, cuyos envíos aumentaron en un 25%.

2021, el segmento se fortalece

Para acompañar este cambio en la modalidad educativa, Acer dispone de 3 modelos de notebooks que se adaptan perfectamente a las necesidades de cada estudiante y hogar. La Acer Aspire 3 (A315-56), una notebook ejemplar para uso cotidiano, muy práctica y con un excelente rendimiento para que cada usuario pueda concretar todos sus trabajos y tareas.

La Acer Aspire 5 (A515-55), un equipo potente y muy duradero, ideal para hacer uso de todas las herramientas y programas. La tercera opción, es la Acer Swift 3 (SF314-41), ultradelgada, sólida y con mucho estilo. Este modelo, construido con materiales ultralivianos y muy resistentes, la convierten en una notebook sumamente portable.

La propia consultora Canalys asegura que el 2021 también será un buen año para el mercado de los PC. Además, espera que la escasez de componentes que ha afectado a la industria en los últimos tiempos se habrá resuelto en su mayoría para la segunda mitad de 2021. “2021 se perfila como un año aún más emocionante para las PC, con proveedores y actores del ecosistema que se niegan a dormirse en los laureles mientras compiten por las nuevas oportunidades de demanda que han surgido en 2020”, dijo Ishan Dutt, analista de Canalys.

Mientras, según un nuevo pronóstico de IDC, las ventas de PCs de escritorio y notebooks crecerán 1,4% en 2021. “La demanda del segmento de educación sigue siendo extensa y muchos distritos escolares alrededor del mundo están haciendo todo lo posible para asegurar el inventario”, asegura la consultora.

Definitivamente el virus presionó a las familias para que se expandieran de una PC para la casa a una para cada estudiante, videojugador o trabajador confinado en el hogar.

Para satisfacer la demanda repentina, las grandes empresas de PC del mundo agregaron proveedores, aceleraron el envío y lanzaron mejores modelos.

En este 2021 deberán apurar más aún el paso para responder a la demanda. Lo que sí parece ser cierto es que, al menos este año, las notebooks seguirán siendo parte de la canasta escolar.

Sobre Acer

Fundada en 1976, Acer es una empresa de hardware + software + servicios dedicada a la investigación, diseño, comercialización, venta y soporte de productos innovadores que mejoran la vida de las personas. Las ofertas de productos de Acer incluyen PC, pantallas, proyectores, servidores, tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. También está desarrollando soluciones en la nube para unir Internet de las cosas.

Acer celebró su 40 aniversario en 2016 y es una de las 5 principales compañías de PC del mundo. Emplea a 7,000 personas en todo el mundo y tiene presencia en más de 160 países. Visite www.acer.com para más información.

